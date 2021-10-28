Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і далі знайомиться з нинішньою ситуацією в регіонах. Цього разу він здійснив робочу поїздку в Донецьку область, де взяв участь у відкритті Центру безпеки громадян у селищі міського типу Очеретине Покровського району, ознайомився з роботою пунктів вакцинації, модернізацією мереж постачання тепла.

На варті безпеки

Перед церемонією відкриття нового Центру безпеки громадян Денис Шмигаль акцентував, що Донеччина посідає особливе місце в серці кожного українця, адже на теренах області найкращі сини й доньки України захищають незалежність своєї Батьківщини.

«Щоразу перебуваючи на Донеччині, бачу як змінюються дороги, школи, садочки, громади після децентралізації. Відкриття нового Центру безпеки громадян — це черговий доказ доброї співпраці центральної, обласної та місцевої влади, йдеться зокрема й про переваги ефективного співфінансування проєктів. Це доказ розвитку регіону. Це 16-й такий центр в області. Донеччина є лідером і показує приклад — саме тут було відкрито перший Центр безпеки громадян. І ця практика триває, зокрема завдяки підписаному Меморандуму між облдержадміністрацією та Державною службою надзвичайних ситуацій», — зазначив очільник уряду.

За його словами, новий центр сприятиме безпеці й комфорту в громаді. Це також зростання до найкращих європейських і світових стандартів. Так, серед параметрів, за якими мають працювати центри безпеки громадян — до 20 хвилин — максимальний час реакції всіх служб на екстрені, надзвичайні ситуації. Це й нові робочі місця, податки для місцевої громади.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко вважає великою перевагою те, що Центр безпеки громадян розпочинає роботу в невеличкому населеному пункті, назву якого ще зовсім недавно вимовляли лише разом зі словом «прифронтовий». Адже кожен населений пункт, кожну громаду, кожного її жителя має бути забезпечено всіма необхідними умовами для комфортного життя.

«Так, війна триває, лінія розмежування проходить зовсім недалеко від цього селища. Але завдяки нашим військовим ми, представники української влади усіх рівнів, можемо дбати про розвиток нашої країни. Так, для побудови Центру безпеки громадян в Очеретиному було залучено кошти бюджетів різних рівнів — обласного та місцевого. Освоєно майже 24 мільйони гривень: 18 — з обласного, 5,5 мільйона — з місцевого. Завдяки цим коштам під одним дахом у сучасній будівлі працюватимуть служби, які стоять на варті безпеки людського життя. Загалом, відповідно до Меморандуму, в Донецькій області буде створено 28 таких центрів», — цитує слова Павла Кириленка пресслужба ОДА.

Свідомий підхід

Про підсумки робочої поїздки до Донецької області Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів журналістам. Насамперед він заявив, що дуже важливо і українцям на підконтрольній території, і на тимчасово непідконтрольній, і всьому світу показувати, що Донеччина розвивається. Що тут реалізують нові інфраструктурні проєкти. Що місцева влада робить все залежне від неї для поліпшення безпеки й комфорту громадян. Що сюди приходять інвестори завдяки модернізації інфраструктури й можливостям, які створюють державна й місцева влада.

Очільник уряду також поінформував, що позапланово відвідав пункт вакцинації в одній із поліклінік, де пересвідчився, що процес триває, люди вакцинуються проти коронавірусу, охочих щепитися дедалі більшає.

Процес вакцинації пришвидшився загалом у країні, і жителі Донеччини, зокрема, дуже свідомо ставляться до цього питання. Прем’єр укотре закликав українців активніше приходити на щеплення і вже з укладеними деклараціями із сімейними лікарями, що пришвидшує процес вакцинації в пунктах щеплень.

«Вакцин в Україні достатньо. До кінця року надійде ще 13,5 мільйона доз Pfizer – BioNTech», — запевнив Денис Шмигаль.

Важливість енерго-ефективності

Прем’єр оглянув будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі дошкільного закладу Очеретинського навчально-виховного комплексу (до кінця року тут буде створено альтернативні резервні потужності для опалення місцевого дошкільного закладу й мінімізовано втрати тепла). А також ознайомився з проєктами газопроводів у містах Мар’їнка та Красногорівка, що дасть змогу відновити газопостачання майже 27 тисячам жителів міст, відкриє шлях до подальшої газифікації населених пунктів Покровського району.

Денис Шмигаль наголосив, що влада переймається як модернізацією застарілої енергетичної інфраструктури, так і підтримкою громадян. «Парламент підтримав урядовий законопроєкт щодо додаткового спрямування на субсидії громадянам 12 мільярдів гривень. Тож усі, хто потребує такої підтримки, отримає її. Середній розмір субсидії торік становив майже тисячу гривень, цьогоріч — майже дві тисячі», — уточнив він.

З наступного року держава мотивуватиме й стимулюватиме заходи з енергоефективності в житловому фонді, бюджетних установах, аби енергоресурси використовувалися ефективно і не втрачалося тепло. На це передбачається 5,5 мільярда гривень.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зусиль влади з реінтеграції Донбасу в цьому році, Денис Шмигаль зауважив: «Кошти, закладені в бюджеті на реінтеграцію, спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб; розвиток інфраструктури на Донеччині та Луганщині».

Запроваджуються й особливі підходи для поновлення прав жителів тимчасово окупованих територій. Цього року розпочато унікальну програма з надання доступу молоді з ТОТ до закладів вищої освіти — запроваджено підготовчі курси з можливістю отримувати стипендії. Це ставка в контексті реінтеграції на молодь, підтримка молоді, яка приїздить на вільну українську територію, щоб поєднати своє життя з вільною Україною.