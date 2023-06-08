Ще не встигли охолонути платіжки за отримане торішнє тепло, а календар уже сигналізує про необхідність активної підготовки до наступного опалювального сезону. Як і належить, на Сумщині не марнують часу, а професійно, з огляду на важкі торішні уроки, ревізують наявне житлово-комунальне та енергетичне господарство, щоб наступна зима була в теплі й комфорті. Саме цьому питанню в ОДА нещодавно присвятили окремий брифінг.

Війна навчила і змусила

Торішній опалювальний сезон для Сумщини, як і України загалом, став неабияким випробуванням на господарську міцність. Попри вторгнення російських військ підприємства галузі працювали у штатному режимі, пів тисячі котелень забезпечували теплом майже 2400 житлових будинків, понад 220 навчальних і близько 400 закладів охорони здоров’я.

З огляду на воєнний стан та супутні ризики, пов’язані насамперед зі стабільним газопостачанням, у громадах на котельних та топкових бюджетної галузі і теплопостачальних підприємств установили 20 твердопаливних та замінили на нові сім енергоефективних газових котлів. Ще три мобільні котельні передано області в межах співпраці з USAID, їх отримали заклади охорони здоров’я.

Усього ж завдяки співпраці з гуманітарними, благодійними та іншими організаціями, донорами область отримала 98 генераторів для теплопостачальних підприємств та водоканалів, 350 теплових вентиляторів для територіальних підрозділів ДСНС України в Сумській області, пунктів незламності. І нині зусилля спрямовано на забезпечення підприємств галузі насамперед котельним та насосним обладнанням, генераторами тощо.

У разі блекауту теплові та водопровідно-каналізаційні господарства мали і мають загалом 227 генераторів, сформовано резерв котлів, насосного обладнання, труб різних діаметрів, дизельного палива, бензину тощо. Створено аварійні бригади, в розпорядженні яких понад 250 одиниць основної техніки, насосне обладнання, пересувні електростанції, комплекти електрозварювального обладнання.

Воєнна агресія змусила максимально мобілізуватися і стати готовими до роботи в будь-яких умовах. І наступна зимівля буде не легшою, адже регіон зазнав значних руйнувань.

Відповідно до вимог часу

Як наголосила заступник голови Сумської ОВА Олена Бойко, область готується до осінньо-зимового періоду відповідно до розпорядження голови ОВА та плану заходів. Їх уже розробили дві третини територіальних громад, решта завершує підготовку.

Як і в попередні роки, в полі зору насамперед внутрішньобудинкові мережі, об’єкти теплового та водопровідно-каналізаційного господарства, ветхі й аварійні ділянки трубопроводів. А також забезпечення спеціалізованою технікою, матеріалом проти ожеледиці, твердим паливом, захист об’єктів критичної інфраструктури, безпека працівників.

На перший погляд, це стандартна робота, однак з огляду на воєнні загрози її потрібно виконати на максимально якісному рівні. Кожна виробнича і комунальна ділянка перебуває під жорстким постійним контролем, має кінцеві терміни готовності, що дає змогу готуватися до зими поетапно, з урахуванням термінів і обставин.

Робота ТЕЦ у центрі уваги

За словами Олени Бойко, робота великих теплогенераційних підприємств залишається провідною у процесі підготовки до зими. Ідеться про Сумську та Охтирську ТЕЦ, а також котельню північного промислового вузла в обласному центрі. Непроста ситуація в місті-герої Охтирці, де рашисти зруйнували ТЕЦ, і повністю відновити її роботу доволі проблематично. Однак у райцентрі опрацьовують і погоджують схеми теплопостачання, спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України вирішують питання відбудови на умовах співфінансування. Так об’єднаними зусиллями об’єкт поступово відроджується, і є всі передумови забезпечити його готовність до початку опалювального сезону.

А в обласному центрі до початку осені мають реалізувати проєкт взаємного резервування теплових мереж Сумської ТЕЦ і КППВ, який уже на розгляді у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Також у місті опрацьовують функціонування котельні північного промвузла за умов застосування персональних санкцій до громадянина, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «КППВ».

Майбутня робота ТЕЦ залежить не лише від технічного оснащення, а й від фінансової спроможності. На жаль, нині борг підприємств за спожиту електроенергію становить майже 2,4 мільярда гривень, з яких половина припадає на ТОВ «Сумитеплоенерго». До певної міри амортизувати заборгованість допоможе механізм компенсації з державного бюджету з різниці в тарифах, який збережено. На сьогодні загальна сума, узгоджена для області, становить 858 мільйонів гривень для тепло- і 2,6 мільйона — водопостачальних підприємств.

Тож у краї чітко визначили найгостріші проблеми, на розв’язанні яких сконцентровують фінансові та організаційні зусилля.