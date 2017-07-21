Програма «Доступні ліки», за якою можна безкоштовно або з невеликою доплатою придбати препарати для лікування серцево-судинних захворювань, астми і діабету, розширюватиметься. «Нині до неї входять близько 160 препаратів. Але формується новий реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Теперішній збільшиться щонайменше на 50 препаратів», — пообіцяв під час селекторної наради віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, звернувшись до МОЗ із проханням закінчити роботу над новим переліком до 5 серпня.

За його словами, до переліку входять ліки 22 виробників з ЄС, 17 українських та 5 інших, переважно з Ізраїлю та Індії. «Тому всі розмови про те, що уряд обирає найдешевші препарати, не відповідає дійсності. Ми обираємо насамперед ефективні ліки. Далі працюватимемо над тим, що долучити до програми більше нозологій», — наголосив чиновник.

За його словами, лише за червень було профінансовано понад 1 мільйон 500 тисяч рецептів. «Відзначу Львівську, Харківську, Дніпропетровську та Вінницьку області, де останнім часом серйозно працювали над збільшенням кількості аптек, що беруть участь у програмі. Попри весь той скепсис, який ми чули, можемо чітко сказати: урядова програма «Доступні ліки» діє й набирає обертів. Але маємо ще працювати, щоб люди більше знали про неї, щоб збільшувалася кількість аптек і в них був весь асортимент товарів», — сказав Павло Розенко. Останнє, до речі, поки що найбільша проблема. За словами представників регіональних департаментів охорони здоров’я, серед найперших питань — брак в аптеках ліків, особливо повністю безкоштовних.

Це підтвердила й в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. «Минулого тижня на урядову «гарячу лінію» та «гарячу лінію» МОЗ надійшло 400 дзвінків, що стосувалися програми «Доступні ліки». Половина з них були дуже втішними: люди питали поради, куди йти по рецепт, цікавилися, яка аптека бере участь у програмі. 25% тих, хто телефонував, казали, які ліки вони хотіли б бачити у програмі. Чверть нарікали, що не можуть знайти потрібних ліків в аптеках і просили, щоб ми працювали над тим, аби виробники й дистриб’ютори надавали більше потрібних препаратів. Над цим трудимося щоденно, зустрічаємося з виробниками й аптеками та дистриб’юторами», — сказала вона.

За її словами, під час чинності програми вдалося створити правильний маршрут для пацієнтів, щоб вони отримували потрібні ліки. Ідеться про те, щоб люди не займалися самолікуванням чи керувалися телерекламою у виборі ліків, а йшли до сімейного лікаря й отримували коректний рецепт. «Дуже допомагає нам у реформі системи охорони здоров’я те, що дедалі більше українців ідуть до лікарів й одержують від них рецепти. Хочемо, аби люди дедалі більше спілкувалися із сімейними лікарями не лише для отримання рецептів, а й говорили с фахівцями про профілактику та раннє виявлення хвороб», — наголосила вона.

За словами Уляни Супрун, останнім часом до програми долучилося дуже багато аптек у Києві, Тернополі та Хмельницькому. «Хочу подякувати вам. Без вас ми б не могли цього зробити. Це доводить, що співпраця між МОЗ та департаментами охорони здоров’я може бути вдалою», — сказала очільниця МОЗ, додавши, що в бюджеті наступного року на програму «Доступні ліки» міністерство проситиме більше фінансування, тож треба думати над тим, які ще нозології долучити до неї.

ДОВІДКА "УК"

Зміни до держбюджету передбачають збільшення фінансування для урядової програми «Доступні ліки» на 200 мільйонів гривень.

Нині у програмі беруть участь 6200 аптек, профінансовано понад 3600 мільйонів рецептів.