У кінотеатрах країни триває показ фільму вітчизняних кінематографістів про те, як українці боролися за незалежність понад 300 років тому

Найбільший зал черкаського кінотеатру «Україна» кілька днів тому був заповнений ущерть. Жителі міста і області завітали на прем’єру художньої стрічки вітчизняних кінематографістів «Довбуш».

Перегляду нового історичного фільму передувала коротка, але емоційно насичена зустріч журналістів, любителів кіно обласного центру із творчою групою стрічки. У Черкаси на прем’єру прибули не лише режисер Олесь Санін і продюсер Максим Асадчий, а й кілька виконавців ролей, зокрема Олексій Гнатковський і Ашот Арушанов.

На основі досліджень Винниченка і Грабовецького

Режисер Олесь Санін розповів про зйомки картини та передумови, які надихнули його і весь творчий колектив на створення пригодницько­історичного кіно. Ідея фільму «Довбуш» народилася у режисера десяток років тому, коли він разом з оператором Сергієм Михальчуком документував події Євромайдану. Відтоді, як розповідає, й розпочалося ґрунтовне дослідження історичної постаті Олекси та руху карпатських опришків.

Творча команда стрічки дослідила народні оповідки й етнографічні матеріали, пов’язані з Олексою Довбушем, побувала з експедиціями в Карпатах, консультувалася з істориками. Хотіли зобразити цього унікального персонажа якомога реалістичніше, глибше та об’ємніше. Допомогли праці першого голови уряду УНР, видатного діяча доби Української революції 1917—1921 років Володимира Винниченка, який теж дуже цікавився постаттю Довбуша. Багато дала історично точна робота з усіма документами академіка історика Володимира Грабовецького. Він усе життя досліджував рух та боротьбу опришків. Стали у пригоді кінематографістам і документи зі Львова, Івано­Франківська, Кракова.

У картині йдеться про події ХVІІІ століття в Українських Карпатах. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами один одному: один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта намагається знищити Довбуша, але йому вдається перехитрити зловмисників.

Відтоді й поширилася легенда про карпатського лицаря. Сказання надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

Перші глядачі — бійці єгерської бригади Довбуша

Вийшов фільм про легендарних патріотів, які любили Україну всією душею, жили нею й для неї. Про силу і любов Олекси Довбуша, зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув саму смерть. Очевидно, не випадково першими глядачами цієї кінокартини стали бійці 68 окремої єгерської бригади імені Довбуша на одній з ділянок фронту на Донбасі. Частину прибутку від продажу кожного квитка на фільм спрямовують на допомогу цій бригаді, в якій воюють і черкасці.

Наша незламність дивує чи не весь цивілізований світ. Віина зробила картину світу для багатьох простішою та зрозумілішою. Нині мета українців чітка: перемога. Саме це стало надійним підґрунтям для психологічної стійкості, яку називаємо феноменом. Важливо, що ця мета підтримуватиме психологічний стан громадян України и надалі, адже налаштованість на перемогу залишиться незмінною. Цьому, безперечно, сприятиме й фільм «Довбуш».

Творча група докладає титанічних зусиль, щоб кіно дійшло до глядача. Автори стрічки прагнуть говорити про Україну на весь світ, використовуючи всі можливі канали й інструменти. Тут має відіграти певну роль міжнародна версія стрічки, участь у престижних кінофестивалях.

Як зауважив генеральний продюсер фільму Максим Асадчий, творча група вірить, що це актуальне кіно про силу та незламність українців укотре підштовхне світову спільноту до рішучих дій.

Історія, схожа на сучасність

Фільм «Довбуш» безпрецедентно великий та епічний: чудові пейзажі, яскраво втілена лінія кохання, видовищні бої. Головні ролі в «Довбуші» зіграли актори Сергій Стрельников (Олекса) і Дарія Плахтій (Марічка). Як розповіли творці картини, до кожної деталі вони підходили дуже відповідально. Приміром, однохвилинну сцену могли фільмувати довго, цілу добу — настільки старанно команда ставилася до роботи. Карпатського колориту, крім пейзажів, додали автентичні вбрання. Точні відповідники одягу гуцулів, опришків, комплекти для армії польського гетьмана, костюми польської шляхти. Над цим усім працював окремий департамент.

Під керівництвом оператора Сергія Михальчука в різні знімальні дні на майданчику працювали ще два камерамени (оператори, які стоять за камерою та керують композицією кадру). Підсумок не залишився без уваги аудиторії: багато глядачів звертають увагу в коментарях на майстерність оператора та його уміння створювати мистецькі кадри. Сам же Сергій Михальчук зізнається, що це найскладніший проєкт у його кар’єрі.

Фільм «Довбуш» — не перша екранізація образу гуцульського Робін Гуда. Приміром, ще 1959 року режисер Віктор Іванов на Київській студії імені Олександра Довженка зняв художню стрічку про одного з найвідоміших українських борців за свободу Олексу Довбуша. Фільм був досить популярним, яскраво показував окремі моменти життя й боротьби легендарного гуцульського отамана, керівника руху карпатських опришків, які захищали знедолених від польських та угорських панів, їхньої несправедливості та жорстокості. Проте створена у дусі радянських традицій, картина була далекою від реальності, містила чимало надуманих сцен.

Стрічка Олеся Саніна «Довбуш» — досить вдала спроба втілення архетипу українця з почуттям власної гідності, борця за свободу, справжнього лицаря духу. Він понад усе мріє про мирне, родинне, роботяще життя на своїй землі. Але коли гніт уже стає нестерпним, такий українець готовий пожертвувати всім і зі зброєю в руках захистити гідність свою і свого народу.

«Цим історія схожа на сучасність, — резюмує режисер. — Тепер військові також пішли на фронт захищати рідну землю, тих, кого люблять. І ніхто крім нас цього не зробить».

Прем’єра об’єднала навколо себе чимало тих, хто відкрив для себе нові грані братів Довбушів.

ДОВІДКА «УК»

Фільм створила кінокомпанія ProntoFilm за підтримки Держкіно. Він один з найдорожчих в історії незалежної України, його бюджет становить 120 мільйонів гривень, з яких державна частка — 65 мільйонів.

Прем’єра мала відбутися ще 12 травня 2022 року. Проте всі плани перекреслили пандемія коронавірусу і війна.

Нині фільм можна переглянути в кінотеатрах України. Права на показ «Довбуша» придбали 20 країн. Із кінця серпня прокат українського фільму розпочався в країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.