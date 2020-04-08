1. СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 89 випадків; Волинська область — 36 випадків; Дніпропетровська область — 41 випадок; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 21 випадок; Закарпатська область — 43 випадки; Запорізька область — 45 випадків; Івано-Франківська область — 198 випадків; Кіровоградська область — 57 випадків; м. Київ — 256 випадків; Київська область — 120 випадків; Львівська область — 36 випадків; Луганська область — 3 випадки; Одеська область — 32 випадки; Полтавська область — 17 випадків; Рівненська область — 44 випадки; Сумська область — 56 випадків; Тернопільська область — 168 випадків; Харківська область — 5 випадків; Херсонська область — 15 випадків; Хмельницька область — 15 випадків; Чернівецька область — 273 випадки; Черкаська область —

80 випадків; Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського

здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Оприлюднення остаточних та достовірних даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні відбуватиметься раз на добу, вранці до 10:00. Статистика публікується на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та ЦГЗ. Зміна часу пов’язана з надходженням більшої кількості підозр, що потребує більшого часу для опрацювання та верифікації даних. Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування, до моменту надходження офіційного підтвердження не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

Українські лабораторії, які аналізують підозри на COVID-19, ще не завантажені на повну потужність. Найближчим часом буде розширено можливість тестувати до 80 тисяч підозр на тиждень. Про це під час брифінгу 7 квітня заявив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко, а також повідомив, що вже зараз МОЗ запускає гарячу лінію для виявлення відмов у тестуванні на місцях.

Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19. Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування.

2. КАРАНТИН

• Згідно з Постановою Кабміну, карантин встановлено з 12 березня до 24 квітня 2020 р. на усій території України.

• Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України, які набувають чинності з 06 квітня 2020 р. Зміни ініційовані Міністром охорони здоров’я України Максим Степанов.

Забороняється:

1. Проведення масових заходів

2. Перебувати на вулицях без документів

3. Переміщуватись по вулиці компанією більше 2 осіб

4. Самовільно залишати місця ізоляції

5. Знаходитись у громадських місяцях без маски або респіратора

6. Вимикати та обмежувати газ та електроенергію постачальникам нижче технологічного

мінімуму споживання

7. Перебувати у громадських місцях дітям молодше 14 років без батьків

8. Відвідувати заклади освіти, парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячімайданчики, заклади надання паліативної допомоги та соціального заходу, пункти

тимчасового перебування іноземних громадян

Дозволяється вигул домашніх тварин однією особою

Працюють: продуктові магазини та магазини з товарами першої потреби, аптеки, поштові відділення, банки, автозаправки, служби онлайн-замовлень.

Не працюють: заклади громадського харчування, ТРЦ та інші розважальні заклади. Важливо:

1. Засоби індивідуального захисту для персоналу, відвідувачів, працівників сервісів онлайн-замовлень

2. Не більше одного відвідувача на 10 м2

3. Дистанція у чергах від 1,5 м

4. Дистанція від 3 м між місцями торгівлі вихідного дня

• Медична допомога пацієнтам з інфекційними захворюваннями у комунальних закладах охорони здоров’я надається безкоштовно. Це гарантується Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

• МОЗ наголошує: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу.

3. СИТУАЦІЯ У СВІТІ

• 209 країн світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку ВООЗ оголосили, як «пандемія».

• Наразі у світі зареєстровано 1 431 973 випадків зараження новим короновірусом. З них одужало: 302 096, активні захворювання 1 047 668, летальні випадки 82 096.

• Станом на 08.04.2020 США займає перше місце серед зарєестровних випадків зараження COVID- 19. Наразі кількість сягає 400 540, що робить США новим центром пандемії у світі. Летальних випадків - 12 857.

• Станом на 08.04.2020 в Іспанії загалом зарєестровано 141 942 випадків зараження COVID-19, з них 14 045 летальні.

• Станом на 08.04.2020 в Італії загалом зарєестровано 135 586 випадків зараження COVID-19, з них 17 127 летальні. Італійська республіка займає перше місце, серед летальних випідків, викликаних COVID-19.

• Європейська рада підтримала рішення Європейської коміссії та обмежила в'їзд громадян не європейських держав на період карантину.

• Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації міжнародного масштабу.

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