Зйомки повнометражної драми «Крути 1918. Захист», присвяченої 100-річчю бою під Крутами, які почалися восени минулого року у Межигір’ї під Києвом, продовжилися недавно в селі Сигнаївка Шполянського району на Черкащині. Саме тут і розмістилася знімальна група з усім своїм кіношним майном, акторами та операторами.
Чому не організували зйомки в самих Крутах? Як розповіла піар-менеджер проекту Анна Бешкенадзе, історичне місце не підійшло тому, що там зведено меморіал героям-крутівцям, повсюди сучасні будівлі. А станція Сигнаївка, її давня вокзальна будівля відповідають і архітектурі, й епосі часів оборони станції Крути.
Як відомо, проект повнометражного художнього фільму «Крути 1918. Захист» став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно в сесії ігрових тематичних фільмів до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки та 100-ї річниці бою студентів під Крутами. Режисер стрічки Олексій Шапарєв, автор сценарію — Костянтин Коновалов, продюсер — Андрій Корнієнко. У зйомках задіяно близько тисячі акторів.
Нова історична драма розкриває героїчний подвиг студентів, які самовіддано стали на захист Батьківщини. У бою під Крутами взимку 1918 року багато хто з них заплатив життям за незалежність України. На тлі цих трагічних для країни подій зароджується кохання головних героїв картини — Софії та Андрія. Головні ролі виконують молоді, але вже досить відомі актори. Дмитро Ступка грає Симона Петлюру, Остап Ступка — червоного комісара, Муравйова — Віталій Салій. Командиром загону київських гімназистів і студентів Аверкієм Гончаренком став Олексій Тритенко, відомий глядачам за телефільмом «Коли ми вдома». Андрія Савицького грає Євген Ламах.
Одне з місць зйомок — будівля станції. А тлом для багатьох із них став справжній паровоз, яких у робочому стані збереглося небагато. Одного з них у Сигнаївку (чи то пак Крути) пригнав машиніст станції Шевченкове Ігор Мельник. Він не вперше стає за реверс паровоза і, як жартома каже, належить до тих, хто ще може дати раду хай і старенькій, але робочій паровій машині на рейках. Під орудою Ігоря Миколайовича старенький потяг справно снував станційними та під’їзними коліями, тягав вагон-теплушку й платформу з гарматою, доповнював звуковий антураж гарматної стрілянини своїми гучними гудками.
Можливість знятись у масовці зацікавила місцеву сільську молодь. Багатьом імпонувала можливість взяти участь у справжніх зйомках художнього фільму. Разом з тим вони переконалися, яка це нелегка праця, адже нерідко доводилося на вимогу режисера по кілька разів повторювати одне й те саме, поки не вийде задумане.
Робоча група сподівається завершити виробництво стрічки у травні 2018 року, щоб прем’єру приурочити до Дня захисника України — до Покрови. Загальна вартість виробництва кінострічки становить 52 мільйони гривень. Державна фінансова підтримка — 26 мільйонів.