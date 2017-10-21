Автор гола-красеня у ворота швейцарського «Янг Бойз» захисник київського «Динамо» Микола Морозюк після гри на «Олімпійському» зауважив, що попри користь від того, що зрівняв рахунок, засмучений, як і товариші по команді. Адже хлопці хотіли перемогти, щоб наблизити виконання завдання тренерського штабу: вийти до плей-оф із першого місця у групі.
Отже, у четвер відбулися матчі третього туру групового турніру розіграшу Ліги Європи сезону 2017/2018. Українські клуби здобули очки у домашніх поєдинках із суперниками: луганська «Зоря» подарувала вболівальникам яскраву перемогу над берлінською «Гертою», а київське «Динамо» та швейцарський «Янг Бойз» влаштували гольову суперечку, яка не виявила переможця.
Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, після першої історичної звитяги «Зорі» в Більбао команда Юрія Вернидуба спромоглася порадувати прихильників футболу, що зібралися на «Арені Львів», прем’єрною домашньою перемогою в єврокубках.
На 42-й хвилині Сілас шикарно пробив зі штрафного метрів із 22, м’яч зачепив гравця у стінці й залетів у ворота.
По перерві Зельке ударом головою після подачі кутового зрівняв рахунок, та «Зоря» не опустила рук. П’ять хвилин потому чудовий шанс забити другий гол змарнував Караваєв, який вийшов на побачення з голкіпером, але пробив без хитрощів в центр воріт. На 70-й хвилині Андрієвський завдав удару зі штрафного у далекий кут, і голкіпер дивом перевів м’яч на кутовий. А вже за 10 хвилин навіть Ярстейн не зміг зарадити красивому голу Сватка, який переправив м’яч у сітку після флангової передачі Караваєва.
«Динамо» агресивно розпочало домашню гру з «Янг Бойз», Мбокані вже на першій хвилині був близьким до того, аби відкрити рахунок у матчі. Віда пасом з центрального кола вивів партнера на ударну позицію, але динамівський форвард не влучив у ворота. Втім, і «Янг Бойз» не поступався киянам у настрої на атакувальну гру й майже відразу відповів моментами Соу, Фасснахта та Нгамале. А на 17-й хвилині швейцарці забили: Саного прорвався лівим флангом, прострілив у штрафний «Динамо», а Ассале завдав удару з 12 метрів, м’яч зрадницьки зрикошетив від Кадара і влетів у сітку.
Підопічні Олександра Хацкевича відновили паритет у зустрічі на 34-й хвилині, коли Буяльський, отримавши передачу в центральній зоні, набрав швидкість, обігрався в стінку з Мораєсом, віддав пас на Мбокані, і той в дотик переправив м’яч у ворота.
Здавалося, киянам буде до снаги до перерви і вдруге вразити ворота гостей, та сталося не так як гадалося: під час подачі кутового Нгамале виграв боротьбу в повітрі у Віди з Мораєсом, скинув м’яч на Ассале, і той розстріляв ворота «Динамо».
У дебюті другої половини зустрічі «Динамо» зуміло зрівняти рахунок. Зробив це Морозюк, майстерно виконавши штрафний: після його удару м’яч влучив у дев’ятку. Динамівці, звісно, намагалися здобути бажану перемогу, та докладених зусиль виявилося замало. Натомість сил витрачено багато. Чи вдасться Олександрові Хацкевичу відновити і налаштувати команду на недільне протистояння із «Шахтарем», дізнаємося вже завтра.
ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. Груповий етап. 3-й тур
Група B
Динамо — Янг Бойз — 2:2
Голи: Мбокані (39), Морозюк (49) – Ассале (17, 34)
Скендербеу — Партизан — 0:0
Турнірне становище: Динамо — 7 очок, Янг Бойз — 3, Партизан — 2, Скендербеу — 2
Група J
Зоря — Герта — 2:1
Голи: Сілас (42), Сваток (80) — Зельке (56)
Естерсунд — Атлетик — 2:2.
Турнірне становище: Естерсунд — 7 очок, Зоря — 6, Атлетик — 2, Герта — 1
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»