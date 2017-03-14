Наприкінці минулого року в «Урядовому кур’єрі» (2016 рік, № 231, с. 3) була надрукована гнівна замітка Валентини Семеняк з назвою «Що робить в Україні «Государев фундук», в якій авторка була неабияк схвильована… ні, не якістю продукції Корпорації «Бісквіт-Шоколад», а тим, що на коробці зазначено найменування солодощів: «Государів фундук» та містився художньо оформлений напис «Традиції якості з 1896 р.», який вона з невідомих для нас причин пов’язує з датою коронації «кривавого царя Миколи II» та рекламуванням всього неукраїнського. Також авторка закидає Корпорації та її керівникам ненависть до всього українського, відсутність патріотизму, «інтелектуальну отупілість» народу України та байдужість до харків’ян.

Опонуючи цим твердженням, насамперед, прохаємо не принижувати такими висловленнями Український народ та харків’ян, а також безпідставно не звинувачувати та не розповсюджувати недостовірну інформацію про Корпорацію «Бісквіт-Шоколад», оскільки якщо б авторка статті перед її написанням поцікавилася в мережі Інтернет не лише тим, хто є виробником зазначених цукерок, а й тим, з чим же насправді пов’язана зазначена дата в діяльності Корпорації, то на Інтернет-сайті Корпорації «Бісквіт-Шоколад» зазначено, що дата — 1896 рік, вказує не на рік коронації певного правителя, а на рік відкриття у Харкові кондитерської фабрики «Жорж Борман», гідним «спадкоємцем» якої є Корпорація «Бісквіт-Шоколад» та підприємства, що входять до її складу. Тобто, з 1986 роком пов’язаний важливий для нас історичний момент — початок промислового виробництва кондитерської продукції у місті Харкові та на Слобожанщині у цілому.

Додатково інформуємо, що зазначена інформація на упаковці навіть не може розглядатися як звичайна реклама, оскільки позначення «Традиції якості з 1896 р.» та «Государів фундук» пройшли експертизу та отримали державну реєстрацію як знаки для товарів і послуг України, а тому використовуються відповідно до чинного національного законодавства.

Враховуючи наведене, твердження авторки про те, що позначення на коробці цукерок на дату та слова «государів» вказує на конкретну історичну особу, є безпідставним припущенням, що посягає на ділову репутацію Корпорації «Бісквіт-Шоколад».

Стосовно відсутності патріотизму в діяльності Корпорації «Бісквіт-Шоколад», то вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що продукція Корпорації отримала заслужене визнання і довіру споживачів як в Україні, так і поза її межами. Таке визнання — не що інше, як популяризація свого, українського!

Разом з іншими співвітчизниками Корпорація «Бісквіт-Шоколад» та її керівництво також не залишаються осторонь гострих проблем, що постають перед суспільством через трагічні події на Сході України. Корпорацією «Бісквіт-Шоколад» надається постійна фінансова та матеріальна допомога у вигляді грошових коштів, спеціалізованої техніки та запчастин до неї, продуктів харчування, транспортних послуг, солодких подарунків дітям та багато іншого. При цьому допомога надається у тому числі військовим частинам Збройних Сил України, переселенцям із зони проведення АТО та Харківському шпиталю. Розмір такої допомоги за останній час склав понад 600 тис. грн.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» та її керівництво своїми вчинками, а не необґрунтованими припущеннями в ЗМІ, доводять справжній патріотизм і вболівання за співвітчизників та нашу Україну! Тому маємо надію, що не тільки кондитери, а й представники інших професійних галузей, в тому числі письменники будуть професійно виконувати свої обов’язки, що допоможе нашій країні якнайшвидше досягти процвітання.

(Друкується згідно з оригіналом)

Валентина ЄГОРОВА,

уповноважена по загальним питанням Корпорації «Бісквіт-Шоколад»