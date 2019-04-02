Тестовий режим упровадження телемедицини на Харківщині дає змогу пересвідчитися в її перевагах та виявити проблемні місця

Харківська область одна з п’яти, де систему телемедицини впроваджують у пілотному режимі. У селі Мала Рогань щойно запрацювала новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини — перша із 30 сучасних, які будують на Харківщині в межах реформи.

Амбулаторію оснащено новітнім обладнанням, придбаним за кошти ОТГ, у будівлі дві квартири для лікарів.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка, на фінальній стадії будівництва амбулаторії в Краснокутському, Балаклійському районах. Активно працюють будівельники в Зачепилівському та Валківському. Будівництво триває в усіх районах області, а в деяких з них зводять по дві амбулаторії. В області затверджено будівництво 50 амбулаторій.

У Малій Рогані з перших днів роботи амбулаторії в тестовому режимі запрацювала система телемедичних послуг.

Знайти в Малій Рогані новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини виявилося нескладно, а першу інформацію про неї почув ще на автостанції в Харкові, звідки регулярно до села вирушають автобуси.

Менш як година — і вже Мала Рогань. За ці кільканадцять хвилин у салоні автобуса не вщухали розмови про дивовижі в новій лікарні. Дві бабці не вгаваючи переповідали одна одній, як «по телевізору професори з Харкова» встановлюють діагнози і призначають лікування, а їхня лікарка Тетяна Євгенівна тепер може не виїжджати на виклик, а все робить медсестра. Приїздить на новому джипі з валізою, в якій є все: і кардіограму зробить, і цукор у крові може виміряти, і легені продіагностувати.

«І все це вона з маленького телевізора передає просто в амбулаторію, а вже звідти Тетяна радиться по телевізору з професором», — дивуються бабусі.

Дівчинка, певно, внучка, що поряд з ними, не витримує й поправляє: «Не по телевізору, а по скайпу, це така програма у планшеті й на комп’ютерах». Однак стареньким однаково, як воно називається. Тільки ж дивно.

Ось і водонапірна вежа, про яку мені розповідали як про орієнтир, а за нею нова будівля амбулаторії. Тут ще тривають опоряджувальні роботи, останні штрихи, так би мовити. Проте на їх остаточне завершення не стали чекати, адже всі комунікації підключено, все працює. Інтернет стабільний, обладнання укомплектоване. Про це вже з порога розповіла завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Тетяна Панська, яка очікувала на приїзд гостей — колег майже з усіх районів області. Мені поталанило: на базі Малороганського закладу проходить семінар з демонстрацією можливостей проведення телемедичних консультацій із амбулаторії.

Навчання на марші

Доки гості збиралися, Тетяна Євгенівна постаралася ввести мене в курс подій. Та передовсім розповіла, що раніше амбулаторія, яка обслуговує 2777 осіб, тулилася на 125 з половиною квадратних метрах у пристосованому приміщенні житлового будинку. Це було незручно і для пацієнтів, і для лікарів, адже місця було обмаль, і стара будівля потребувала ремонту. Нове приміщення має площу майже 400 квадратних метрів.

«У новій амбулаторії просторі світлі приміщення для двох сімейних лікарів, денного стаціонару на чотири ліжка, маніпуляційної, кабінетів щеплень та здорової дитини. Кабінети великі та світлі, оснащені всім необхідним. Люди дуже задоволені», — каже Тетяна Панська.

За її словами, об’єднана територіальна громада придбала для амбулаторії багато нового обладнання, тож є все необхідне для проведення повноцінної діагностики.

«Це гематологічний та біохімічний аналізатори, набір цифрових скопічних систем з генератором світла, монітор життєво важливих показників, 12-канальний електрокардіограф із цифровим інтерфейсом та інші прилади. Ми отримали новий автомобіль підвищеної прохідності — це важливо, адже в селі не завжди просто доїхати до деяких пацієнтів, особливо в погану погоду», — наголошує завідувачка амбулаторією.

Як розповіла радник заступника голови ХОДА Михайла Черняка Галина Сіроштан, яка опікується впровадженням телемедицини в регіоні й має надзвичайний медичний і життєвий досвід, амбулаторію Малої Рогані для проведення чергового семінару обрано не випадково.

«У цій амбулаторії організовано чотири медичні консультації відповідно до розроблених вимог. Тут правильно підходять до підбору пацієнтів, організовують обстеження, спілкування з лікарем третинної ланки, з яким сьогодні з’єднуватимемося. Тут місцеві лікарі протягом двох місяців уже самі пройшли такий тренінг», — зауважує Галина Сіроштан.

Вона розповіла, що телемедициною охоплено всі амбулаторії, які працюють в області, їх приблизно 300. Напрацьовують телеконсультації третинної та вторинної ланок. Протягом квітня телемедичні послуги надаватимуть у тестовому режимі, а в подальшому — за запитом лікаря сімейної медицини.

Перше заняття проводила малороганський лікар Ольга Бурма. Скайпом вона зв’язалася з кардіологом обласної лікарні Юлією Ханжою і протягом майже години керівники закладів охорони здоров’я первинної ланки мали змогу не лише ставити запитання, а й побачити телеконсультації щодо уточнення діагнозу та призначення курсу лікування запрошеному пацієнтові малороганської амбулаторії. Ольга Бурма поділилася з учасниками семінару чималим досвідом телеконсультацій, який, до речі, став доступним багатьом сімейним лікарям України завдяки її розміщеному в інтернеті відеоролику.

Колеги за проведене Ольгою заняття одностайно поставили їй оцінку відмінно. На це сімейний лікар Малої Рогані зазначила, що старалася все робити не за протоколом, а максимально наблизитися до повсякденних реалій і проконсультувати хворого.

Рідні стіни завжди допоможуть

І не лише господареві — сімейному лікареві, а й односельцям. У цьому переконана Тетяна Панська, яка днями стане новоселом однієї з квартир для сімейного лікаря, що під одним дахом з амбулаторією.

«Ось у цих хоромах я мешкатиму, — показує одну з квартир Тетяна Панська, провівши у приміщення з окремим входом. — Тут створено всі умови: каналізація, гаряча вода, електричне опалення, скрізь поставлені лічильники. Найближчим часом, після входження в спокійне русло амбулаторії, переселюся».

Нині вона проживає в Харкові. Але щодня, особливо взимку, хоч регулярно ходить автобус до Малої Рогані, добиратися на роботу все-таки складно.

За умови, що амбулаторію в середньому щодня відвідують 100—120 осіб, а лікар приймає 25—26 пацієнтів за день, проживання лікаря на території амбулаторії має великі позитиви.

За словами завідувача амбулаторії, друга квартира поки що без господаря. Усі три медсестри і лікар Ольга Бурма житлом забезпечені. Проте на перспективу квартира дуже пригодиться. Адже треба дбати й про день прийдешній, коли знадобиться зміна. А як ще зацікавиш молодь, випускників медуніверситетів, з якими, до речі, вже працюють, переїхати в село? На думку всіх керівників закладів охорони здоров’я первинної ланки, що зібралися на семінарі, житло для лікарів — вагомий аргумент у заповненні вакансій медперсоналу на селі.

Щоб де тонко, не рвалося

Тестовий режим системи телемедицини в Харківській області, який розпочався останнього дня зими і триває за розробленим графіком, має на меті не лише навчити лікарів амбулаторій загальної практики сімейної медицини, а й виявити вузькі місця у широко розгорнутій в Україні реформі сільської медицини. На цьому наголосила Галина Сіроштан, підбиваючи підсумки першого етапу семінару в Малій Рогані, де основною темою і стало обговорення проблем упровадження телеконсультацій.

«Міністерство охорони здоров’я запропонувало перелік необхідного для проведення телемедичних консультацій обладнання. Ми попросили керівників інших центрів первинної ланки привезти власне обладнання, щоб порівняти і визначити можливості, якість, інші параметри», — каже Галина Миколаївна.

За її словами, не всі закуплені прилади, якими укомплектовано дві валізи — стаціонарну і мобільну, відповідають сподіванням лікарів.

Серед перших завдань, які необхідно реалізувати невідкладно, учасники семінару вбачають підвищення рівня підготовки пацієнтів і самих лікарів до телеконсультацій, чіткий алгоритм у доборі пацієнтів для телемедичних консультацій на вторинному і третинному рівнях, вирішення питання правової основи проведення телеконсультацій, де має бути закріплено порядок і форму надання рекомендацій, навчання фахівців третинної (обласні лікарні) і особливо вторинної ланки (центральні районні), розширення списку закладів охорони здоров’я, які братимуть участь у наданні телемедичних консультацій.