Платити податки без переплат, швидко найняти працівників або зареєструвати касовий апарат без походу в податкову. Команда Мінцифри розпочала бета-тест нових послуг у сервісі «е-Підприємець», які дадуть змогу відкрити чи масштабувати свій бізнес.

«Україна демонструє, як цифрові інновації можуть сприяти економічному зростанню та стійкості навіть у найскладніших умовах. Допомагаючи розробити інтегрований сервіс «е-Підприємець» через проєкти EU4DigitalUA та DT4UA, Європейський Союз сприяє полегшенню життя підприємців в Україні. Це важливо, адже підприємці — основа економічного відновлення країни. Таке рішення, засноване на новітніх знаннях, — важлива віха на шляху до безпеки, ефективності та прозорості в адмініструванні бізнесу в Україні», — зазначив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

Послуги можна отримати на порталі «Дія» за 20 хвилин, навіть не виходячи з дому. Раніше, щоб відкрити бізнес, потрібно було ходити у держустанови й збирати дозволи, а весь процес тривав приблизно півтора місяця.

«Український бізнес відіграє ключову роль у розвитку країни. Ми як держава робимо все можливе, щоб спростити життя підприємців — прибрати зайву бюрократію, надати стимули для розвитку та створити найкращі умови для масштабування. Саме за таким принципом і побудовано комплексний сервіс «е-Підприємець» на порталі «Дія». Це ще одна революція у сфері державних послуг, яка дає змогу витрачати час на розвиток бізнесу, а не на черги чи збір документів. Відкрити або масштабувати бізнес можна за однією заявою всього за кілька хвилин замість 1,5 місяця ходіння по держустановах», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тож на масштабному заході «Країна е-Підприємців», який відбувся 5 листопада в Києві, презентували: єдиний рахунок для податкових платежів — ФОПи можуть сплачувати податки, не боячись ввести неправильні реквізити й уникаючи переплат; повідомлення про прийняття працівників — щоб оформити трудовий договір і прийняти людину на роботу, не виходячи з дому чи офісу, треба лише заповнити заяву й засвідчити КЕПом; реєстрацію РРО та ПРРО — раніше підприємцеві, щоб зареєструвати касовий апарат, необхідно було відвідати податкову, тепер кілька тапів у «Дії» — і все готово; відкриття банківського рахунку — ФОПи можуть відкрити рахунки в банках-партнерах безпосередньо через «Дію»; подання форми 20-ОПП — ФОПи можуть подавати повідомлення про об’єкти оподаткування в електронній формі, без відвідування податкової інспекції.

«Цей сервіс розроблено з урахуванням потреб українських підприємців. Що робить українського е-Підприємця по-справжньому унікальним — це його масштабованість. Ту саму технологію можна легко застосувати до різних життєвих чи бізнесових подій. Чи то відкриття бізнесу, управління особистими правовими справами, чи виконання складних адміністративних завдань — ця технологія може поширитися на інші сфери й задовольнити будь-які життєві або бізнесові потреби. Це інструмент, який може слугувати не лише підприємцям, а й кожному громадянинові України», — зазначила член правління Академії електронного управління Інґрід Тоонекурґ.

У межах заходу відбулася дискусія, присвячена особливостям ведення бізнесу під час війни та державній підтримці підприємців. Понад 250 підприємців зібралися для обміну досвідом, обговорення викликів і пошуку нових можливостей для бізнесу під час війни. Учасники долучились до дискусійних панелей з досвідченими колегами та підприємцями-початківцями. Представники українського бізнесу також взяли участь у маркеті підприємців, де ознайомлювали гостей зі своїми виробами.

Захід провело Міністерство цифрової трансформації спільно з Офісом розвитку підприємництва та експорту у співпраці з фінансованим проєктом Європейського Союзу DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації