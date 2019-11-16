Навіть визнаному лідерові охорони здоров’я в Україні в нинішніх умовах працювати непросто. Коли ж розпочнуться зміни?

Зовсім недавно, наприкінці жовтня, вся громадськість області вітала колектив Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради з перемогою у Всеукраїнському проєкті «Медичний олімп України 2019». Його визнано найкращим серед представників медичної галузі і вручено відзнаку «Лідер охорони здоров’я України 2019». Директор установи Ігор Фесун щиро подякував працівникам за плідну працю. Він мав усі підстави наголошувати на відданості й терпінні колег, адже установа через брак персоналу й автомобілів нині на межі зупинення.

Служба швидкої допомоги в області нині в такому стані, що сама потребує реанімації. Зі 136 наявних медичних автомобілів заміни потребують 92. А люди тут працюють фактично на ентузіазмі, бо змушені виконувати обов’язки й «за того хлопця» — через низькі заробітки лікарі, фельдшери, а особливо водії тут не затримуються.

Сподівана реформа, на яку розраховували працівники екстреної, поки що себе ніяк не проявила. Черкаська станція швидкої допомоги, приміром, обслуговує не лише обласний центр, а й навколишні села й міста Канів і Чигирин. Щодня надходить близько 270 викликів. У деяких бригадах швидкої допомоги на виклики виїжджає більш як половина автомобілів. Кілька машин простоює, адже їздити на них нікому. Зате іншим бригадам доводиться працювати без перепочинку.

Ускладнює ситуацію те, що Черкаси — єдиний обласний центр в Україні, де й досі немає централізованої диспетчерської швидкої допомоги. Тендер на її будівництво, який проходив у жовтні, має зрушити з місця розв’язання важливої проблеми. Очікувана вартість будівництва — 57 мільйонів гривень. Створення й налагодження роботи централізованої диспетчерської дасть змогу поліпшити обслуговування п’яти станцій швидкої допомоги, приймати виклики з усієї області та скоротити час приїзду бригад. Незабаром розпочнуть навчання медики для роботи в новій диспетчерській. Для цього в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже облаштували комп’ютерний клас.

У районах ситуація не краща. Приміром, на Шполянській станції екстреної медичної допомоги тільки один автомобіль-іномарка відповідає сучасним вимогам. Два стареньких УАЗи в екстрених ситуаціях не допоможуть — надати необхідну допомогу в них неможливо. Дефібрилятор старий, дихальна апаратура хоч і з новіших, але кисень не підключено, бо немає балонів. Та й на застарілому обладнанні працювати нікому. Станція обслуговує весь район у радіусі близько 40 кілометрів. Навантаження на бригади велике, адже за останні півтора року з передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилося сім. Та й чи прийде сюди після коледжу молодий фельдшер, якщо його ставка — близько 3 тисяч гривень? Ті молоді фахівці, які й хотіли б тут працювати, змушені були відмовитися через низькі заробітки та важкі умови роботи.

Недавно завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського до Уманської, Смілянської та Черкаської станцій швидкої медичної допомоги надійшли три нові автомобілі. Загалом же в цьому році Черкащина одержала їх п’ять. Очікують на ще один для відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної консультативної допомоги.

Однак усе це крапля в морі. Адже парк автомобілів потрібно оновлювати щороку. Вони, констатують фахівці, швидко зношуються, кожна машина щороку виїжджає в середньому на 3—3,5 тисячі викликів. За радянськими стандартами, автомобіль швидкої допомоги списували через 3 роки 9 місяців і 8 днів роботи. Адже машини працюють цілодобово, тож знос у них дуже великий. А є в області автомобілі, яким уже близько 20 років.

Самостійно ж розв’язати проблему, вважає Ігор Фесун, неможливо, адже одна спецмашина коштує приблизно 1,8 мільйона гривень. Де ж узяти ці кошти?

Отож навіть визнаному лідерові охорони здоров’я в Україні в нинішніх умовах працювати непросто. Що вже казати про інших!

Ухвалена ще навесні цього року концепція розвитку екстреної медичної допомоги передбачає новації, які змінять ситуацію на краще. Згідно з документом, до кінця року в усіх регіонах України вже має діяти мережа сучасних диспетчерських служб, об’єднаних єдиною електронною системою, а завдяки сучасним диспетчерським, новим протоколам та центральній інформаційно-аналітичній системі виклики оброблятимуть оперативніше, а бригади екстреної медичної допомоги швидше доїжджатимуть на місце. Що ж, залишилося чекати недовго.