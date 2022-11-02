Тека з написом «Війна» одразу впадає у вічі, щойно заходиш до директора комунального некомерційного підприємства «Центр ПМСД «Центральний» у Рівному Олега Шрама.

— Тут усі нормативні документи, які ухвалює офіційний Київ, влада області й міста після 24 лютого. І графік чергувань наших відповідальних працівників: до 18.00 — у робочі дні, до 14.00 — у вихідні, — перехоплює мій допитливий погляд. — Від початку війни у моєму кабінеті щодня вирішуємо нагальні питання на оперативному штабі. О 9-й долучаємося до національної хвилини мовчання, вшановуємо світлу пам’ять полеглих за Україну, і вперед, до роботи.

Програми працюють, допомога надається

«Центральний» завжди вирізнявся чіткою й високопрофесійною організацією роботи. Нині у воєнний час чіткість тут, здається, просто в повітрі. Утім, її не забувають множити на людяність, а це надважливо.

— Щодня приймаємо максимум пацієнтів. За потреби всіх людей маємо розмістити в укриттях. Максимально задіяли підвальне приміщення, тут вистачає місця і для медпрацівників, і для пацієнтів. Щойно звучить повітряна тривога, у кабінетах вимикають світло і виводять пацієнтів. Останнім виходить старший по поверху лікар, — розповідає Олег Шрам.

Підвали облаштували капітально: вода питна і технічна, столи для прийому їжі, туалети, місця для сидіння. Є навіть дивани, де пацієнти можуть прилягти, а лікарі надати їм необхідну допомогу. З обладнанням допоміг бізнес, за що йому щиро вдячні.

Серед тих, хто спускається в сховище, є і внутрішньо переміщені особи, адже заклад визначено як такий, що надає медичну допомогу нашим співвітчизникам із гарячих точок. Нині її отримують 6 245 людей, для яких Рівне стало другою домівкою, серед них майже півтори тисячі діток. Усі знаходять тут і розуміння, і співучасть у своїх непростих долях.

— Ми одразу рекомендуємо людям укласти декларації з нашими лікарями, тоді вони матимуть усі гарантовані державою пільги. Наприклад, за програмами «Доступні ліки» чи «Цукровий діабет», які працюють, як і раніше. Якщо з певних причин людина цього не робить, все одно не залишаємо її сам на сам із проблемою: усі внутрішньо переміщені особи отримують не лише безкоштовний огляд та консультацію лікарів, а й медикаменти. Це ліки від гіпертонії, знеболювальні, заспокійливі, протиалергійні препарати. Увесь спектр послуг, як і в мирний час, надаємо 110 тисячам постійних пацієнтів-рівнян. Наша передова — це безперебійна допомога всім, хто її потребує. Як і раніше, позиціонуємо себе як заклад, орієнтований на пацієнта, — додає Олег Шрам і демонструє акуратно складені препарати, які видають внутрішньо переміщеним особам за скеруванням сімейного лікаря.

Первинка і вторинка під одним дахом

Свою передову в «Центральному» тримають гідно. Але тут пішли далі й надають вторинну допомогу від вузьких фахівців. Усе тому, що директор, який є досвідченим менеджером і чверть століття очолює цей дружний колектив, завжди мислить на перспективу. І бере відповідальність за подібні рішення. Свого часу під час реформування первинної ланки він зберіг фахових вузьких спеціалістів. Тепер зручно насамперед пацієнтам: кардіолог, пульмонолог, хірург, лор, уролог працюють під одним дахом із сімейними лікарями. Спочатку це рішення сприйняли не всі. Проте тепер НСЗУ фінансує послуги вторинки, а пацієнти дякують за таку можливість.

Нині «Центральний» — самодостатній комфортний організм, який нічим не відрізняється від довоєнних буднів. Про війну тут нагадує лише закритий мішками з піском вхід. Завбачливо закрили спеціальними плитами й вікна.

… Щойно почалися перебої з електрикою, в укритті запрацював генератор, який придбали ще влітку. Завдяки йому під час повітряних тривог лікарі та медсестри тепер плетуть маскувальні сітки. І одразу відправляють на передову. На під’їзді — ще один, більш потужний генератор.

Передова «Центрального» — це ще й коронавірус, який, на жаль, не вгамовується. Щодня методом ПЛР-тестування й так званих швидких тестів тут виявляють понад 200 осіб, яких вразив уже мутований вірус. Кабінет вакцинації щодня до послуг пацієнтів: бустерні дози можна отримати без проблем. Водночас тут уже щеплюють медперсонал від грипу: французьку вакцину «Ваксігрип» закупили власним коштом.

Медпрацівники усвідомлюють себе невід’ємною частиною вільного й незламного українського народу. І щодня перемагають на своєму, критично важливому для нас усіх, медичному фронті.