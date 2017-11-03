У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 донецький «Шахтар» у Харкові вдруге переміг аутсайдера турніру голландський «Феєноорд» і значно поліпшив свої шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів, а путівка до наступного раунду Ліги Європи вже у кишені гірників.
Підопічні Паулу Фонсеки підтвердили свій клас, хоч у середу, як і в поєдинку на «Де Кейпі», донеччани пропустили першими: Йоргенсен поборовся в центрі поля за м’яч і віддав партнеру. Бергейс зробив навісну передачу з правого флангу, де той-таки Йоргенсен головою замкнув пас одноклубника.
Гірники відігралися миттєво: Фред віддав розрізну передачу на Тайсона, який пробив у голкіпера, Бернард підібрав м’яч і віддав пас на Факундо Феррейру, який з другого разу зміг розписатися у воротах Джонса.
Наступного гола глядачам ОСК «Металіст» чекати довго не довелося. Софіан Амрабат незграбно вибив м’яч поблизу штрафного майданчика, який підібрав Марлос і влучно пробив під поперечину.
«Шахтар» грав активніше і закономірно забив утретє. Марлос обігрався з Факундо Феррейрою й елегантно перекинув голкіпера голландців — 3:1.
Нині у «Шахтаря» дев’ять очок, і щоб оформити вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, команді достатньо набрати ще бодай один заліковий бал. Суперники, з якими доведеться грати, мають різну мотивацію. «Манчестер Сіті» вже у плей-оф, а «Наполі» треба вигравати в обох матчах і сподіватися, що містяни не берегтимуть сил проти українців.
Про єврокубкове майбутнє підопічних говорив головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції. Він згадав і про те, що після жеребкування Ліги чемпіонів багато хто не вірив, що клуб зможе потрапити навіть до Ліги Європи.
«Як оцінюємо шанси на плей-оф Ліги чемпіонів? У день жеребкування я чув багато коментарів про те, що «Шахтар» не зможе потрапити навіть до Ліги Європи. А в нас три перемоги в чотирьох матчах — чудовий результат. Гадаю, він запам’ятається, — наголосив португальський фахівець. — Розмірковуючи про майбутнє, потрібно бути обачним. Попереду два дуже важливі поєдинки. Так, місце в Лізі Європи ми собі гарантували, але щоб пройти далі в Лізі чемпіонів, потрібно ще одне очко. Обережно говоритиму про майбутнє, адже матимемо важкі протистояння з великими командами».
Звернув увагу наставник гірників і на дії своїх оборонців, які нині грають без Даріо Срни: «Чи пропущений гол — найкращий стимул? У жодному разі. Дуже не люблю пропущених м’ячів. Так, «Шахтар» показує характер, нам вдається змінити результат під час зустрічі. Однак коли тобі не забивають, ти набагато ближчий до успіху. Не варто забувати, що не пропускати в турнірі такого рівня достатньо складно. Сподіваюся, вже в наступному матчі зможемо здобути суху перемогу», — це слова тренера-максималіста.
Окремо подякував Паулу Фонсека вболівальникам, які створили фантастичну атмосферу на стадіоні «Металіст».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів
Група F
І В Н П З — П О
Манчестер Сіті 4 4 0 0 12—3 12
Шахтар 4 3 0 1 7—5 9
Наполі 4 1 0 3 7—9 3
Феєноорд 4 0 0 4 3—12 0