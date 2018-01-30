Наша команда, у складі якої на старт вийшло одразу троє майбутніх учасників Олімпійських ігор у Пхьончхані, була фаворитом цієї гонки. Однак щоб підтвердити лідерський статус, довелося докласти чимало зусиль.

Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима і Дмитро Підручний (справа наліво) випередили і росіян, і норвежців, Фото з сайту biathlon.com.ua

Як зазначає офіційний сайт вітчизняної федерації біатлону, сюжет перегонів набув для наших ознак трилера на першому етапі, коли Юлія Журавок з не властивою для себе неточністю провела два вогневі рубежі. Можливо, причиною трьох запасних набоїв Юлії став вітер, який посилився, до чого спортсменам довелося підлаштовуватися додатково. Однак на трасі Журавок трималася гідно, і попри 13-ту позицію на передачі естафети, півхвилинне відставання не мало вигляду катастрофічного.

Тим більше, що далі за справу взялася найтитулованіша біатлоністка цього чемпіонату Ірина Варвинець, яка раніше здобула в Ріднау «золото» в індивідуальній гонці і «срібло» в персьюті. Іра стріляла не тільки традиційно швидше за всіх суперниць, а й ідеально точно. Щоправда, втома від чотирьох проведених в Ріднау стартів спричинилася до того, що на дистанції вона трохи поступалася шведці Еммі Нільссон й Анастасії Загоруйко, які йшли попереду, але після двох жіночих етапів Україна була вже п’ятою, а відставання від лідерів скоротилося до 25 секунд.

Вигравати «золото» для команди і водночас підтверджувати слова Юрая Санітри про прогрес на шляху до Олімпіади потрібно було нашим чоловікам. І впоралися вони з цим бездоганно! Артем Прима провів фактично ідеальний етап, відпрацювавши рубежі з одним запасним і вивівши нашу естафету в лідери з перевагою 11 секунд над росіянами, що йшли другими.

Завдання Дмитра Підручного було нетривіальним: утримати цю перевагу в протистоянні зі швидким Олександром Логіновим. І Дмитро змусив понервуватися, коли на стійці спочатку залишив незакритою одну мішень, а потім не зміг поцілити й першим запасним набоєм. Однак Логінов нервувався ще більше: у вирішальний момент помилився тричі, й на виході відстань між двома лідерами була 16 секунд на користь українця, який спокійно довів справу до перемоги.

Виборовши друге «золото» чемпіонату Європи, Україна з трьома нагородами посіла друге загальнокомандне місце за підсумками турніру.

Тепер усі думки про Пхьончхан. Два тижні є для того, щоб нанести останні мазки на картину підготовки команди до головного старту чотириріччя. І підсумок гонки в Ріднау додає стриманого оптимізму в очікуванні Олімпіади.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЗМІШАНА ЕСТАФЕТА. ТРІЙКА ЛІДЕРІВ

1. Україна (0+6)     1:11:40.1

2. Росія (0+9)      +11.7

3. Норвегія (0+4)     +33.2