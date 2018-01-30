Наша команда, у складі якої на старт вийшло одразу троє майбутніх учасників Олімпійських ігор у Пхьончхані, була фаворитом цієї гонки. Однак щоб підтвердити лідерський статус, довелося докласти чимало зусиль.
Як зазначає офіційний сайт вітчизняної федерації біатлону, сюжет перегонів набув для наших ознак трилера на першому етапі, коли Юлія Журавок з не властивою для себе неточністю провела два вогневі рубежі. Можливо, причиною трьох запасних набоїв Юлії став вітер, який посилився, до чого спортсменам довелося підлаштовуватися додатково. Однак на трасі Журавок трималася гідно, і попри 13-ту позицію на передачі естафети, півхвилинне відставання не мало вигляду катастрофічного.
Тим більше, що далі за справу взялася найтитулованіша біатлоністка цього чемпіонату Ірина Варвинець, яка раніше здобула в Ріднау «золото» в індивідуальній гонці і «срібло» в персьюті. Іра стріляла не тільки традиційно швидше за всіх суперниць, а й ідеально точно. Щоправда, втома від чотирьох проведених в Ріднау стартів спричинилася до того, що на дистанції вона трохи поступалася шведці Еммі Нільссон й Анастасії Загоруйко, які йшли попереду, але після двох жіночих етапів Україна була вже п’ятою, а відставання від лідерів скоротилося до 25 секунд.
Вигравати «золото» для команди і водночас підтверджувати слова Юрая Санітри про прогрес на шляху до Олімпіади потрібно було нашим чоловікам. І впоралися вони з цим бездоганно! Артем Прима провів фактично ідеальний етап, відпрацювавши рубежі з одним запасним і вивівши нашу естафету в лідери з перевагою 11 секунд над росіянами, що йшли другими.
Завдання Дмитра Підручного було нетривіальним: утримати цю перевагу в протистоянні зі швидким Олександром Логіновим. І Дмитро змусив понервуватися, коли на стійці спочатку залишив незакритою одну мішень, а потім не зміг поцілити й першим запасним набоєм. Однак Логінов нервувався ще більше: у вирішальний момент помилився тричі, й на виході відстань між двома лідерами була 16 секунд на користь українця, який спокійно довів справу до перемоги.
Виборовши друге «золото» чемпіонату Європи, Україна з трьома нагородами посіла друге загальнокомандне місце за підсумками турніру.
Тепер усі думки про Пхьончхан. Два тижні є для того, щоб нанести останні мазки на картину підготовки команди до головного старту чотириріччя. І підсумок гонки в Ріднау додає стриманого оптимізму в очікуванні Олімпіади.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЗМІШАНА ЕСТАФЕТА. ТРІЙКА ЛІДЕРІВ
1. Україна (0+6) 1:11:40.1
2. Росія (0+9) +11.7
3. Норвегія (0+4) +33.2