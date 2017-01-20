Лідера української збірної титулованого українського шашкіста Юрія Анікєєва, колишнього чемпіона світу, відсторонили на три роки від участі в усіх заходах Міжнародної федерації шашок (IDF) за порушення її етичного кодексу. На переконання президента Федерації шашок України Анатолія Яценка, цим порушенням стала критика Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці, повідомляє Укрінформ.

«Його звинувачують у некоректній полеміці в ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвитку шашок, у якихось висловлюваннях про Путіна. А найбільший абсурд — його звинуватили у тому, що він вийшов на церемонію нагородження у вишиванці», — повідомив журналістам Анатолій Яценко. Водночас, за його словами, IDF не надала ніяких доказів своїм підозрам. Тож, найімовірніше, таке рішення спричинене політичними мотивами керівництва IDF.

«Президент Міжнародної федерації — росіянин. Росія має кворум у цій федерації і може протягнути будь-яке рішення», — зазначає очільник вітчизняної федерації.

Справді, північний агресор ніяк не хоче змиритися з тим, що вкладає величезні гроші у розвиток шашок, а найкращими стають українці. Торік, приміром, російський президент підписав указ про надання російського громадянства українській чемпіонці з шашок Дарині Ткаченко, якій запропонували в Росії поліпшення житлових умов і в такий спосіб усунули сильну суперницю. Юрія Анікєєва в такий спосіб нейтралізувати не вдалося.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов вважає, що рішення російського правління Міжнародної федерації шашок про повторну дискваліфікацію чемпіона світу українця Юрія Анікєєва — тепер уже на 3 роки — викликає огиду, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.

На переконання Ігоря Жданова, рішення незаконне, політичне і таке, що не має жодного стосунку до елементарних норм міжнародного спортивного права. Йдеться про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія Анікєєва за його публічну патріотичну проукраїнську позицію.

«Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій. Не секрет, що керівництво Міжнародної федерації шашок фактично повністю складається із громадян Росії. За наявною інформацією, рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва погоджували з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах. Це і є сучасне обличчя Росії — країни-агресора, терориста, країни, яка порушує права людини та за кращими сталінськими традиціями затуляє рота усім незгодним», — зазначив міністр.

Ігор Жданов наголосив, що Міністерство молоді та спорту України, він особисто, уся українська спортивна родина на боці нашого видатного, непересічного спортсмена. За словами міністра, у тісній співпраці з Федерацією шашок України робиться все необхідне у цій непростій ситуації.

«Я пишаюся тим, що Юрій Анікєєв, незважаючи на різноманітні конформістські пропозиції, які надходили від російського керівництва IDF, не зламався, не відмовився від своїх поглядів та особистого права вдягати на змагання національний український одяг, одним з невід’ємних елементів якого є наша вишиванка», — акцентував Ігор Жданов.

Посадовець закликав усіх небайдужих, патріотичних людей, представників бізнесу, меценатів, юристів надати Юрію Анікєєву фінансову та юридичну допомогу. За словами міністра, ця допомога потрібна нашому спортсмену на час дискваліфікації, а також для обстоювання своїх прав у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні. Подача та супровід позову потребує достатньо великих коштів, не менш як 50 тисяч євро, яких у спортсмена та профільної федерації немає. Держава втручатися в цей процес не може.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»