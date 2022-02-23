Попри запевнення господарів Кремля про деескалацію та відведення військ РФ від кордонів України, загроза нового вторгнення агресора, за оцінками командування ЗСУ та наших міжнародних партнерів, не спадає. І ми не повинні ні на мить забувати про підступність ворога та бути готовими будь-якої хвилини дати гідну відсіч російським загарбникам. І ми готові.

У всій Україні реалізують положення Закону «Про основи національного спротиву», розгортають сили місцевої оборони, зростає рівень озброєності та боєздатність ЗСУ. Особлива ж увага Президента, уряду країни спрямована на території прикордонних областей, де нині цілодобово триває робота з формування підрозділів тероборони та підвищення їх боєготовності. Про те, як це відбувається на Харківщині, розповів кореспондентові «Урядового кур’єра» голова Харківської обласної державної адміністрації Олег СИНЄГУБОВ.

— Під час недавньої робочої поїздки в Харків Президент України Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій разом з військовими підготувати територіальну оборону. Що вже зроблено у Харківській області для цього?

— Президент у ході нещодавнього візиту в Харків, говорячи про побудову ефективної моделі територіальної оборони і національного опору, наголошував на необхідності повної взаємодії влади на всіх рівнях, а також акцентував на чіткому розумінні зон своєї відповідальності. Нині таку взаємодію в регіоні ми вибудували. Між Харківською обласною державною адміністрацією, райдержадміністраціями, обласною, районними радами та іншими представниками місцевого самоврядування є повне взаєморозуміння. Усі чудово усвідомлюють, що ефективна модель тероборони і національного опору — це надійний тил нашої професійної й добре оснащеної армії.

Організація національного опору й формування тероборони відбувається під керівництвом Збройних сил України. Наше завдання — максимально сприяти військовим у цьому процесі. Робота над розгортанням територіальної оборони триває буквально цілодобово. Ситуацію постійно відстежують, визначають і реалізують першочергові заходи, ухвалюють зважені і оперативні рішення.

— Ефективність національного опору значною мірою залежить від загальновійськової підготовки добровольчих формувань. Зрозуміло, що це компетенція військових, але місцева влада має робити свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Що зроблено та робиться в регіоні в цьому напрямі?

— Нині на Харківщині завершується формування і зміцнення підрозділів територіальної оборони. Дуже важлива комунікація з органами місцевого самоврядування. Я дав доручення профільним підрозділам ХОДА в повній взаємодії із правоохоронними органами, органами військового управління максимально сприяти забезпеченню заходів територіальної оборони. Харківська облдержадміністрація надає всебічну підтримку в цьому питанні.

Після призначення на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації як керівника тероборони в регіоні я побував у різних підрозділах структур, що відповідають за обороноздатність та безпеку. Провів багато зустрічей із керівництвом усіх елементів сектору безпеки і оборони області. З’ясував потреби і роль кожного підрозділу в системі забезпечення обороноздатності. В усіх частинах і підрозділах відзначають найкраще матеріально-технічне забезпечення за всі часи незалежності України.

Однак залишаються певні питання, тому я ініціював скликання позачергової сесії Харківської обласної ради, на якій депутати підтримали мої пропозиції спрямувати з обласного бюджету майже 8 мільйонів гривень на розвиток та розбудову системи територіальної оборони області. Було затверджено Програму територіальної оборони Харківської області на 2022 рік та внесено зміни до комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020—2022 роки. А передбачені кошти підуть на найнеобхідніше — закупівлю комп’ютерної техніки, заміну вікон чи поточні ремонти. Їх буде перераховано відповідним військовим органам, які проведуть необхідні закупівлі, після чого ці кошти або товарно-матеріальні цінності передадуть органам ТО.

Було затверджено важливі зміни до фінансування Програми публічної безпеки та громадського порядку протидії злочинності на загальну суму 36,7 мільйона гривень. Адже в заходах тероборони беруть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби тощо. Це і придбання техніки, автотранспорту для підвищення мобільності, сучасних систем радіозв’язку та протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Харківської області. І це лише початок. Я вдячний депутатам Харківської обласної ради за консолідацію під час ухвалення цих важливих рішень.

— Які сили тероборони розгорнуто в області, як проходить набір добровольців, наскільки добре вони укомплектовані зброєю, засобами індивідуального захисту?

— Відповідно до Закону «Про основи національного спротиву», в Харківській області була створена і розгортається 113 окрема бригада територіальної оборони у складі Сил територіальної оборони ЗСУ. Наша область одна з перших, яку було повністю забезпечено місцями дислокації. Особовий склад ТО на сьогодні укомплектовано більш ніж на 70 відсотків.

Нещодавно Харківщину відвідував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін та командувач Оперативного командування «Схід» Олег Мікац. Усі питання вирішують оперативно. Але тероборона — це не тільки підрозділи ЗСУ, які долучаються до виконання поставлених завдань. Це чітка система заходів, у яких беруть участь підрозділи Національної поліції, СБУ, Національної гвардії тощо. Ми неодноразово напрацьовували злагодженість їхніх дій на навчаннях і тренуваннях.

В області постійно проводять вишколи з урахуванням досвіду наших закордонних партнерів, від яких ми отримали сучасні зразки обладнання та озброєння. Це озброєння вже надійшло в підрозділи, його опанували спеціалісти, і воно готове до застосування.

— Яку роботу проводите з мирним населенням регіону?

— Настрої у більшої частини жителів області патріотичні, немає жодних ознак невпевненості чи паніки. Ми не спостерігаємо істотного зростання попиту на товари масового вжитку чи пальне. Харківщина живе повсякденним життям. Ми бачимо готовність людей захищати свою державу і область. І я вдячний харків’янам за їхню високу свідомість і за те, що вони довіряють владі.

Можу сказати, що рівень безпеки жителів Харківщини перебуває під нашим постійним контролем. Керівники силових підрозділів постійно доповідають поточну ситуацію і, запевняю вас, повністю готові до будь-яких сценаріїв перебігу подій. Щоб пересвідчитися в технічній та моральній готовності всіх силових структур області до можливого погіршення ситуації, здійснив поїздки у військові та прикордонні загони Харківщини.

Зокрема, під час відвідання військової частини №0501 і зустрічей з керівництвом Чугуївського гарнізону на власні очі переконався у високій готовності бійців ЗСУ. Механізовані системи озброєння та військової техніки надійні й підготовлені. Бойовий дух військових на найвищому рівні, ці хлопці й дівчата вже підтвердили свій патріотизм у боях на сході країни.

Ознайомився зі станом інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону, оглянув захисну інфраструктуру. Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження. Усі необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування у прикордонних районах області проведено вчасно і якісно.

Можу сказати, що загалом усі обласні підрозділи Служби безпеки, Національної поліції, Прикордонної служби, ДСНС, територіальної оборони, Національної гвардії перебувають у цілодобовій готовності. Жителі Харківщини можуть бути впевнені у своїй захищеності і в жодному разі їм не варто піддаватися ворожій пропаганді, яка має на меті розхитати ситуацію. Харківщина тримає оборону. Збройні сили України і всі силові підрозділи міцні, оснащені й згуртовані як ніколи.

— Чи визначено місця перебування людей під час можливих ракетних та повітряних ударів, наскільки готові вони для прийняття жителів населених пунктів?

— Безпека жителів Харківщини в нинішніх умовах — це один з пріоритетів моєї роботи. Із перших днів контролюю наявність і стан цивільних захисних споруд. На сьогодні в Харківській області перебувають на обліку 1118 захисних споруд цивільного захисту. Серед них 415 сховищ та 703 протирадіаційних укриттів.

У місті Харкові це 30 станцій метро, а також міжстанційні переходи та тунелі, підземні переходи і паркінги. Маємо ще більш як 4 тисячі найпростіших укриттів. Загальна місткість найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення міста розрахована на більш як 1,8 мільйона осіб.

У межах районів Харківської області для укриття населення підготовлено 348 найпростіших укриттів. Крім того, наявні приватні погреби, підвали та інші підземні інженерні споруди, кількість яких становить понад 50 тисяч одиниць.

Важлива поінформованість населення. На сайті Харківської облдержадміністрації можна знайти інтерактивну карту розташування всіх захисних споруд в області.

— Чи достатньо нині сил, щоб запобігти масштабному вторгненню російських агресорів на територію Харківщини?

— Харківщина готова дати відсіч у будь-який момент і в будь-якому місці потенційної агресії. І запевняю вас, наша відповідь буде потужною. Таку впевненість мені дає абсолютна поінформованість про стан оборонних і безпекових справ в області. Маємо високомотивованих патріотичних громадян, сучасну техніку і озброєння, а також бійців, які вміють добре все це застосовувати в оборонних цілях. У нас добре налагоджена комунікація на всіх рівнях влади і відповідальних високоосвічених керівників, які у змозі ухвалювати оперативні рішення. Усі підрозділи силового блоку чітко виконують свої функції.

Однак сучасний інформаційний простір надто насичений ворожою пропагандою, дезінформацією та різноманітними фейками, через які тривають спроби розхитати ситуацію всередині країни і посіяти недовіру людей до влади й армії. Тому завжди наголошую, що у свої Збройні сили необхідно вірити. І Харківщина, і вся Україна має достатньо власних сил і засобів, а також підтримку наших міжнародних партнерів, щоб у разі необхідності дати відсіч найпідступнішим планам ворога та захистити своїх громадян. Харківщина зберігає спокій та підтримує Збройні сили своєї країни. Це харків’яни довели в 2014 році. Це ми доводимо й нині.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олег СИНЄГУБОВ. Народився 10 серпня 1983 року в Харкові. Навчався у Національному університеті внутрішніх справ, який закінчив з відзнакою та здобув кваліфікацію юриста. Працював слідчим слідчого відділення УМВС України на Південній залізниці.

У липні 2008 року звільнився зі служби заради наукової кар’єри, яку розпочав у ХНУВС. Був ад’юнктом Харківського національного університету внутрішніх справ, старшим викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права, економіки та соціології. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції».

Із липня 2011-го по липень 2013 року — заступник директора з навчально-методичної роботи навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу. Працював заступником декана, деканом факультету №6 ХНУВС.

У 2015-му захистив докторську дисертацію «Здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб, що не досягли повноліття». З 2018 року — член експертної ради Міністерства освіти і науки України. Автор більш ніж 70 наукових праць.

Восени 2019 року його призначено на посаду голови Полтавської ОДА, а з 24 грудня 2021-го — головою Харківської облдержадміністрації.

Має дружину, з якою виховує двох синів.