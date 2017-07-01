Минулого тижня у ЗМІ з’явилась інформація, що у Верховній Раді підготовлено проект закону «Про державну політику відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей». Про те, які зміни і в яких сферах життя цих регіонів принесе новий закон, — в ексклюзивному інтерв’ю голови Луганської ОДА — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія ГАРБУЗА.

— Пане Гарбуз, ваш донецький колега Павло Жебрівський, коментуючи цей законопроект, заявив, що, на його думку, варто створити єдину військово-цивільну адміністрацію на дві області. У повноваженнях керівника цієї структури варто прирівняти до заступника Секретаря РНБО і члена уряду, щоб вирішувати ті питання, які потребують термінового втручання. Ви погоджуєтеся з ним?

— Стратегія полягає передусім у тому, щоб посилити нашу комунікацію з урядом. З нами поруч має бути людина, яка для наших областей миттєво вирішувала б питання з РНБО та Президентом як Верховним Головнокомандувачем.

Нині дуже багато галасу з приводу законопроекту, який ще не підготовлено остаточно. Формат АТО себе вичерпав. Протягом фактично трьох років кордон залишається в сірій зоні. Та люди все одно тут гинуть. Діти народжуються і на непідконтрольній території, і в нас. І все це громадяни України. Тож у проекті закону, як на мене, ми повинні побачити найголовніше: стратегію, яка має вести до миру.

Днями був у Станиці Луганській, на переході, де стояло до десяти тисяч людей, які з тимчасово не підконтрольної території йдуть до нас: хто по соціальну допомогу, хто по полуницю. Усі вже настільки втомилися, що хочуть миру за будь-яку ціну, у будь-який спосіб, аби швидше возз’єднатися.

— А який ваш погляд на реінтеграцію?

— План таких заходів розробив Кабмін на початку цього року, і ми повинні реалізувати його в повному обсязі. Ми вже багато зробили в цьому напрямі. Наприклад, наші діти намалювали, як вони бачать рідну область, і передали малюнки на тимчасово не підконтрольну її частину. У нас реалізують такі проекти, як «Змінимо Україну разом» і «Луганщина у нас одна». Перший проект через конкретні заходи зшиває захід і схід країни. Це передусім поїздки наших дітей і вчителів на Галичину, візити педагогів з багатьох областей до нас. Проект «Луганщина у нас одна» покликаний знайти варіанти, як об’єднати область, як вилікувати її.

У 2014 році в нас боліло серце, бо ми не знали, що для цього зробити. Тепер в області є чітке розуміння, що ми Україна. Якщо це розуміє вчитель, він донесе свій світогляд кожному школяреві, який вчитиме батьків, пояснюватиме, чому так відбувається навколо. Запрошую всіх міністрів приїхати й поспілкуватися з людьми на пропускному пункті на лінії розмежування.

— Ви багато їздите районами й містами області. Яка зустріч вас найбільше вразила?

— Це була поїздка на пункт переходу в Станиці Луганській. Люди, які приходять з Луганська, кинуті напризволяще. Місцеві в Сєверодонецьку полуницю по 30 гривень продають тим, хто прийшов із тимчасово окупованого Луганська, по 80—100 гривень за кілограм.

Причини й наслідки конфлікту диктують свої закони. Якщо ти «звідти» — ти чужий, то купуй полуницю, м’ясо, овочі дорожче. Як же можемо прийти до миру, якщо кожен шукає, як нажитися на війні?! Як вчити патріотизму того, хто заробляє на біді сусіда чи брата?! Але залишити цю ситуацію такою, як є, не можна. Бо чи не щодня надходять звістки про вбитих і поранених.

У нас у країні багато зневірених людей, які не вірять ні собі, ні іншим. Ми повинні обстоювати не тільки власні права, а й права людей, які з огляду на обставини опинились на тимчасово не підконтрольній території. Повернути треба не лише українську землю, а й наших людей, а їм самим — віру в Батьківщину.

Олена ОСОБОВА,

«Урядовий кур’єр»