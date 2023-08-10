У бізнесовому та підприємницькому середовищі Сумщини ім’я Богдана Мосунова відоме та значиме. Засновник кількох ТОВ, зокрема «Консалтинг МСБ», «Експертиза. Консультація. Аналітика» та «Здоровий стиль життя», ФОП — діяльність бізнес-консалтингу, активний учасник інших громадських та бізнесових об’єднань і структур, він вважається незаперечним авторитетом в економічній галузі. Сьогодні Богдан Мосунов — співрозмовник кореспондента «Урядового кур’єра».

— Як сталося, що значну частину своєї трудової діяльності ви присвятили державній службі, а потім пішли в бізнес?

— Вочевидь, саме так мало статися, бо змалечку тяжів якщо не до бізнес-діяльності, то до чогось близького з нею. Пригадую, як 10-річним разом із молодшим братом удома випадково знайшов татову грошову заначку. Так захотілося скористатися нею! Це ж стільки всього можна було накупити: жувальних гумок «Турбо», цукерок «Снікерс», «Марс», солодкої вати… А ще кіно, розваги. Але наш запал швидко остудила перспектива стояти в кутку на гречці або ж позбавлення усіх літніх розваг.

Два дні визрівало рішення — і таки ми його знайшли! Вранці на ці гроші закупили кілька ящиків пива по 0,33 літра, сумки прилаштували на руль велосипеда, а на багажнику два відра з пластиковими пляшками замороженої води. І — на жваві зупинки громадського транспорту. За дві години розпродали геть усе, при цьому не тільки повернули заначку, а й виручили доволі непогані гроші. Тоді вперше здивувався, як це просто — заробляти!

Після того випадку в голові роїлися думки. Час від часу повертався до перевіреної практики, торгівля йшла повним ходом, торгував усім підряд — від канцелярії та годинників до шпалер і меблів. У школі захопився фотографуванням, яке також давало гроші.

Моя перша освіта пов’язана з підприємництвом. Але працювати пішов на державну службу, де потрібні були спеціалісти такого профілю.

Ще в університеті моїм хобі стало написання та колекціонування бізнес-планів. Коли почав працювати в Сумській міськраді, мені відразу ж доручили цю роботу. Неймовірно, але факт: перша спроба забезпечила бюджету обласного центру 300 тисяч гривень.

З часом брав участь в одному з міжнародних форумів у Житомирі, де польські активісти ділилися досвідом громадської діяльності. Невдовзі у Сумах заснували ГО «Молодь та підприємництво». Це справжній кайф — виношувати ідею, втілювати проєкт, бачити на власні очі блискучі результати на благо всього міста, його жителів.КОднак з часом відчув, що на державній службі вичерпав себе, свої можливості. Захотілося чогось нового, самостійного, навіть ризикового. Одним із наслідків стало заснування ТОВ «Консалтинг МСБ», яке, до речі, працює й нині — допомагаємо представникам бізнесу вести бухгалтерський та кадровий облік.К

Ось так бізнесова та громадська діяльність стали моїм постійним двокриллям.

— Окрім бізнесу, окресліть сьогоднішні головні напрями вашої щоденної роботи.

— Насамперед як коуч-тренер допомагаю підприємцям-початківцям, бізнесменам опановувати бізнес-моделювання, управління проєктами, фінансову грамотність, пошук фінансування для розвитку власного бізнесу (до прикладу, із 40 підприємців, які зверталися по допомогу, вже половина отримала фінансування) тощо. Консультую представників влади з питань регуляторної політики, проведення розрахунків адміністративного навантаження на бізнес та антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Люблю розплутувати складні справи, тобто шукати нестандартні рішення. До вподоби спочатку «зламати» свій мозок, а потім крок за кроком відновлювати і досягати такого бажаного результату.К

Пригадую, як у 7 класі для мене стала справжнім викликом низька оцінка з геометрії. Упродовж літа проштудіював підручник з цього предмета для 7—11 класів, щоб наступні чотири роки майже відпочивати на уроках.

— Ви очолюєте ГО «Бізнес-асоціація «4Бізнес». Яким був шлях становлення громадської організації?

— Свого часу розвитком підприємництва в Сумах опікувався мій тодішній начальник, а згодом друг Юрій Думанчук. Він відстежував навчальні програми і якось запропонував мені податися на програму СІРЕ.

Їхати — то й їхати. Аж доки потрапив на навчальний майданчик професійної трьохмодульної програми в різних містах України. Міжнародні тренери нової якості, знайомства, відпрацювання навичок — усе це так захопило, що після цього буквально зарядився позитивною енергією.

Раніше ми були молоді та зелені, тому і назва «Молодь та підприємництво». Нині ми також молоді, але вже досвідчені — то вирішили зробити ребрендинг організації, аби відповідати викликам та потребам часу. Ми тепер ГО «Бізнес-асоціація «4Бізнес», дослівно «ДЛЯ бізнесу». Місія — формуємо комфортні умови для відповідального бізнесу. Для цього сприяємо ініціативам соціально-економічного розвитку краю, залучаємо фінансові ресурси для підприємців, забезпечуємо правовий захист у законодавчому полі, проводимо навчальні тренінги і навіть організовуємо культурні заходи на дозвіллі.

— Яким бачите майбутнє асоціації?

— По-білому заздрю таким формуванням за кордоном — приміром, у США, Польщі, Нідерландах, де випало вчитися. Прагну створити таку бізнес-асоціацію, яка б об’єднала всіх підприємців заради розвитку і розквіту сумського регіону.

Ланцюжок дій логічний і простий: якщо область неухильно розвиватиметься, населення ставатиме заможнішим, вивільнятимуться кошти на різні додаткові бажання і потреби, то й підприємницька діяльність міцнітиме. Тож працюємо над тим, щоб вклад бізнесу в економіку і соціальний розвиток Сумщини ставав більш вагомим та потужним.

— Наскільки проблемний сьогодні громадський сектор з огляду на інтереси підприємців?

— Тут мають працювати професіонали, а не аматори, тож потрібно готувати відповідних фахівців, які могли б кваліфіковано представляти інтереси бізнесу й підприємництва.

У нас майже парадоксальна ситуація: громадським об’єднан-ням не вистачає коштів на оплату праці професіоналів, а самим підприємцям бракує часу на громадську діяльність. Може бути соломонове рішення: підприємці об’єднуються і залучають до роботи одну на всіх професійну команду, яка візьме на себе відповідні функції, а бізнес відмовиться від послуг-одноденок усіляких псевдобухгалтерів, псевдоюристів, інших псевдофахівців, які тільки ускладнюють життя бізнесу і вводять в оману.

Ми прагнемо втілити цей постулат на практиці.

— Ви також очолюєте Раду підприємців Сумщини…

— Її раніше очолював Борис Коган, який був великою людиною, повністю присвятив себе роботі, зробив багато корисного для бізнесу і підприємництва області. Тож продовжую розпочате ним.

Нині запровадили комунікаційний майданчик у форматі «бізнес — бізнес» та «бізнес — влада». Маємо портал зі всією діяльністю, де інформація доступна для зацікавлених осіб, фейсбук-сторінку, телеграм-канал.

Працюємо за трьома провідними напрямами. Перший — адвокатська діяльність. Один із недавніх результатів — внесення Сумської ОТГ до переліку територій, де були бойові дії, задля застосування пільг і насамперед плати за землю для підприємств обласного центру.

Другий — фандрайзинг, тобто залучення ресурсів в економіку Сумщини.

Третій — відновлення та розвиток економіки сумського краю. Так, у роботі проєкт «Стійкі громадські організації Сумщини» з використанням відповідної стратегії на 2022—2024 роки як тригера, що спрощує взаємодію між ГО та місцевою владою.

За кожним бізнесовим сектором — а це 12 галузевих напрямків — закріплено людину, яка збирає й узагальнює проблематику саме своєї спеціалізації, ініціює розгляд на засіданнях Ради підприємців. Завдяки електронно-комунікаційним майданчикам оперативно реагуємо на проблеми, тож не треба чекати кілька тижнів, доки зберемо засідання ради. Тільки-но проблематику оприлюднюють через електронний майданчик, колеги відразу починають її опрацьовувати.

Оскільки Україна інтегрується в європейські процеси, сповідуємо головний принцип: «Спочатку думай про малих!»

— Чи всі напрями охопили?

— Ні, ще багато чого цікавого і незвіданого. Якби вдалося, то… клонував би себе, бо хочеться встигнути більше. Ось недавно подав документи в Інститут післядипломної освіти — хочу освоїти напрям психології. Переконаний: мені не обійтися без бізнес-коучингу. Адже те, що було раніше в моєму досвіді, вже вичерпало себе. Потрібна професійна психологічна освіта, яка, впевнений, багато в чому допоможе. Тож неодмінно викрою час для навчання.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Богдан МОСУНОВ. Народився 1980 року в місті Суми. Закінчив Сумський держуніверситет, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, університет інформатики та прикладних знань у Лодзі (Польща). Стажувався в США стосовно регіонального економічного розвитку 2015 року і в Нідерландах, де вивчав адміністративне навантаження на бізнес, яке нині впроваджують в Україні. Працював на державній службі і водночас займався громадською діяльністю.

Експерт Коаліції малого та середнього бізнесу, Центру міжнародного приватного підприємництва, один з ініціаторів та засновників ГС «Національна платформа МСБ» тощо.

Автор багатьох розробок, посібника з доказової адвокатури; методології експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату; КЕЙС-СТАДІ: громадської антикорупційної експертизи регуляторних актів міської ради та інших.