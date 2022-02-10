Перед багатьма громадами Харківщини й України загалом нині з особливою злободенністю постає масштабне завдання, порівнянне за складністю хіба що із самим процесом утворення громад: закріпити та стабілізувати досягнене, запроваджуючи нові підходи в пошуку додаткових механізмів для збільшення надходжень до місцевих бюджетів. На думку голови Харківської обласної ради, президента Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Тетяни Єгорової-Луценко, таку роботу складно виконувати системно, якщо місцеві ради не матимуть власних стратегій розвитку територіальних громад та інших важливих програм.

Хоч Міністерство розвитку громад та територій спільно з ініціативою «Управління публічним інвестуванням» проєкту SURGe «Супровід урядових реформ в Україні» підготували методичні рекомендації стратегічного планування розвитку територіальних громад, на місцях часто стикаються з труднощами і самого розроблення стратегій, і їх затвердження.

Самого натхнення замало

За даними департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обл­держадміністрації, із 56 територіальних громад області п’ять ще не починали розробляти стратегії розвитку, 32 — у процесі розроблення і тільки в 19 ці документи вже затверджено. Саме тому Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області започаткувала з 2022 року обласний конкурс «Сприяння місцевим радам у підготовці та затвердженні стратегій розвитку територіальних громад». Положення цього документа 2 лютого було ухвалено на загальних зборах асоціації. Обласна рада внесла конкурс у комплексну програму розвитку місцевого самоврядування Харківської області на 2022—2024 роки та передбачила кошти.

Як розповіла заступниця керівника Центру розвитку громад асоціації Галина Пронькіна, мета конкурсу — надання експертної й фінансової підтримки в розробленні стратегій розвитку громад.

«Ми розуміємо, що створення стратегії — копітка й непроста праця, яка потребує залучення експертів. За попередніми розрахунками, розроблення стратегії коштує в середньому 50—350 тисяч гривень, і ціна залежить від того, наскільки велика громада. На засіданні асоціації ми ухвалили положення про конкурс, завдяки якому громади зможуть отримати співфінансування. А експертів вони підбиратимуть собі самі», — зазначила Тетяна Єгорова-Луценко. Вона уточнила, що учасниками конкурсу можуть бути сільські, селищні й міські ради, які на момент оголошення конкурсу не мають затверджених стратегій.

П’ятдесят на п’ятдесят

«Ми обов’язково братимемо участь у цьому конкурсі, як, думаю, і більшість громад Харківщини, що підпадають під його умови, — розмірковує Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко. — Розуміючи, що без стратегій розвитку громад бюджет області не може надавати кошти на інфраструктурні проєкти, докладемо всіх зусиль, щоб здобути перемогу. Надто що за загальної суми бюджету однієї проєктної заявки до 100 тисяч гривень громада вкладе лише 50 відсотків вартості, а другу половину профінансує бюджет області. Це істотна допомога громадам».

Микола Сікаленко, розповідаючи про підготовку стратегії розвитку Циркунівської громади, зазначив, що її розроблення фактично завершено, але ще не подано на затвердження.

«Коли наш варіант ми подали експертам, виявилося, що не всіх вимог до її оформлення дотримано, тож виправлятимемо ситуацію. А сталося так почасти через зміну кадрів, почасти через брак фахівців та нестабільність роботи у зв’язку з демаршем блоку Юлії Світличної. Представники цього блоку вісім разів зривали пленарні засідання. Якщо по-їхньому не виходить, блок саботує та зриває роботу ради, — ділиться проблемами очільник громади. — Ми звернулися до провідних фахівців організації «Слобожанські стратегії», які вже мають великий досвід у цій справі, і разом дотягуватимемо документ до стандарту».

Він розповів, що нині громада має п’ять готових проєктів, два з яких — з експертними висновками. Це проєкт футбольного поля з інфраструктурою в Циркунах вартістю понад 30 мільйонів гривень, внесений у президентську програму «Велике будівництво», і реконструкція русько-тишківського дитячого садочка. Окрім того, будівництво ЦНАП, ще один дитсадок у Циркунах, що теж увійшов до програми «Велике будівництво», і центр безпеки із двома постами пожежної охорони й офісами офіцерів громади. На ці три проєкти жителі Циркунівської громади чекають експертних висновків. На думку Миколи Сікаленка, громади повинні вносити у свої стратегії розвитку всі програми, які передбачають співфінансування, брати активну участь в обласних конкурсах, задіювати всі можливі механізми для залучення державних інвестицій.

Державні програми — шлях до інвестицій

Голова Харківської обл­держадміністрації Олег Синєгубов закликає керівників територіальних громад до спільної роботи над проєктами, які можуть профінансувати коштами державних програм. А задля цього місцевим радам необхідно тісніше співпрацювати із профільними департаментами Харківської обласної державної адміністрації.

«Ми з вами не використовуємо всіх можливостей, які нам надають. Це й ті проєкти, які можна реалізовувати в межах програми «Велике будівництво». Кажу про абсолютно різні джерела фінансування: це і Державний фонд регіонального розвитку, і надзвичайна кредитна програма з відновлення України, різні програми обласного бюджету, нові програми щодо здорового дитячого харчування тощо. Маємо чітко сказати жителям Харківської області, якою бачимо освіту через певний проміжок часу, медицину, інфраструктуру. І тут маємо брати участь в усіх державних програмах, тому що це шанс залучити саме державні інвестиції в наші територіальні громади», — сказав очільник облдерж­адміністрації.

Олег Синєгубов звернув увагу керівників місцевих рад на те, що цього року Державний фонд регіонального розвитку розпочинає фінансувати будівництво індустріальних парків.

«Це шанс залучити державні інвестиції для будівництва такого індустріального парку, щоб далі його використовувати як майданчик для потенційних інвесторів», — додав Олег Синєгубов.

За інформацією директора департаменту економіки та міжнародних відносин Петра Лашина, обласна державна адміністрація спільно з Валківською громадою подала на розгляд до Державного фонду регіонального розвитку проєкт створення індустріального парку. Ще три проєкти — індустріальний парк у Роганській громаді, кластер у Циркунівській, модуль з виробництва у Чкаловській перебувають на стадії розроблення.