У селищі Арбузинка Миколаївської області на території стадіону «Колос» встановлено спортивний комплекс WORKOUT S-50, призначений для занять спортом на відкритому повітрі. Це перший із реалізованих у межах ініційованої обласною владою програми мікропроектів місцевого розвитку.
Комплекс універсальний, тобто одночасно на ньому можуть займатися до 20 дітей, підлітків і дорослих. Тож жителі Арбузинки отримали нові сучасні турніки, шведські стінки, лави для пресу, рукоходи, бруси, канати для лазіння. Вартість нового обладнання, а також спорткомплексу WORKOUT S-50 та монтажу спортивних снарядів — 140 тисяч гривень. Селищна рада надала для співфінансування тільки 10% (14 тисяч гривень), а решта надійшла з обласного бюджету в межах програми мікропроектів місцевого розвитку. Проект, що подавали арбузинці на конкурс, став одним з перших переможців.
Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір зазначив на відкритті, що програма містить чотири головні складові: бажання громади, діяльність голови ОТГ, місцевого депутата обласної ради та облдержадміністрації. Та висловив упевненість, що спільними зусиллями буде відкрито ще не один об’єкт, корисний для людей.
Загалом громади Миколаївщини вже подали 61 заявку на участь у програмі мікропроектів, що свідчить про зацікавленість жителів області в розвитку їхніх населених пунктів і довіру до програм, ініційованих облдержадміністрацією.
За підсумками першого етапу конкурсу мікропроектів місцевого розвитку було підібрано чотири, які відповідають напрямам та умовам використання субвенції з обласного бюджету. Загальний обсяг фінансування проектів становить майже 943 тисячі гривень, з яких кошти субвенції — 818 тисяч гривень, решта — співфінансування з місцевих бюджетів. Усі проекти спрямовано на оновлення та поліпшення умов у громадах.
Серед підібраних проектів: облаштування спортивного комплексу WORKOUT S-50 на стадіоні «Колос» в Арбузинській селищній ОТГ; завершення капітального ремонту глядацької зали Будинку культури в селі Пересадівка Воскресенської ОТГ Вітовського району; поліпшення матеріально-технічної бази НВК в Мостівській сільській ОТГ на Доманівщині; оновлення медичного обладнання Казанківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.
Як пояснили в Миколаївській облдержадміністрації, оскільки це перші мікропроекти, які пройшли погодження, було вирішено запровадити малу чергу, щоб зрозуміти, як відбуватиметься цикл. Найближчим часом буде змога дозаявки проектів. Решту проектів опрацьовуватиме комісія.
В облдержадміністрації переконані: соціальний та економічний розвиток громад — необхідна умова успіху регіону, а забезпечення гідних умов для жителів — прямий обов’язок кожного, хто взяв на себе відповідальність і пішов працювати у органи влади і місцевого самоврядування.