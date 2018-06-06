У селищі Арбузинка Миколаївської області на території стадіону «Колос» встановлено спортивний комплекс WORKOUT S-50, призначений для занять спортом на відкритому повітрі. Це перший із реалізованих у межах ініційованої обласною владою програми мікропроектів місцевого розвитку.

Комплекс універсальний, тобто одночасно на ньому можуть займатися до 20 дітей, підлітків і дорослих. Тож жителі Арбузинки отримали нові сучасні турніки, шведські стінки, лави для пресу, рукоходи, бруси, канати для лазіння. Вартість нового обладнання, а також спорткомплексу WORKOUT S-50 та монтажу спортивних снарядів — 140 тисяч гривень. Селищна рада надала для співфінансування тільки 10% (14 тисяч гривень), а решта надійшла з обласного бюджету в межах програми мікропроектів місцевого розвитку. Проект, що подавали арбузинці на конкурс, став одним з перших переможців.

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір зазначив на відкритті, що програма містить чотири головні  складові: бажання громади, діяльність голови ОТГ, місцевого депутата обласної ради та облдерж­адміністрації. Та висловив упевненість, що  спільними зусиллями буде відкрито  ще не один об’єкт, корисний для людей.

Загалом  громади Миколаївщини вже подали  61 заявку на участь у програмі мікропроектів, що свідчить про зацікавленість жителів області в розвитку їхніх населених пунктів і довіру до програм, ініційованих облдержадміністрацією.

За підсумками першого етапу конкурсу мікропроектів місцевого розвитку було підібрано чотири, які відповідають напрямам та умовам використання субвенції з обласного бюджету. Загальний обсяг фінансування проектів становить майже 943 тисячі гривень, з яких кошти субвенції — 818 тисяч гривень, решта — співфінансування з місцевих бюджетів. Усі проекти спрямовано на оновлення та поліпшення умов у громадах.

Про вдалу реалізацію мікропроекту свідчить уміння вуличних спортсменів. Фото з сайту facebook.com/mykoda

Серед підібраних проектів:  облаштування спортивного комплексу WORKOUT S-50  на стадіоні «Колос» в Арбузинській селищній ОТГ; завершення капітального ремонту глядацької зали Будинку культури в селі Пересадівка Воскресенської ОТГ Вітовського району; поліпшення матеріально-технічної бази НВК в Мостівській сільській ОТГ на Доманівщині; оновлення медичного обладнання Казанківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як пояснили в Миколаївській облдержадміністрації, оскільки це перші мікропроекти, які пройшли погодження,  було вирішено запровадити малу чергу, щоб зрозуміти, як відбуватиметься цикл. Найближчим часом буде змога дозаявки проектів. Решту проектів опрацьовуватиме комісія.

В облдержадміністрації переконані: соціальний та економічний розвиток громад — необхідна умова успіху регіону, а забезпечення гідних умов для жителів — прямий обов’язок кожного, хто взяв на себе відповідальність і пішов працювати у органи влади і місцевого самоврядування.