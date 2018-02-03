Сумчанці Лідії М. 64 роки. Давно страждає на одне із серцево-судинних захворювань, що підпадає під програму «Доступні ліки». Як розповідає пенсіонерка, торік вона скористалася пільговим рецептом і за символічну ціну купувала потрібні препарати. Сподівалася, що й цього року матиме таку саму змогу, адже скрізь тільки й кажуть, що програму «Доступні ліки» продовжено. Але…

За словами Лідії, ще на початку січня звернулася до кількох аптек. Відповіді однакові: кошти буцімто є, немає відповідних договорів, тож зачекайте день-другий. Подітися нікуди: пенсія мізерна, кожна копійка на особливому рахунку, тому й чекає не дочекається. Ось тільки дивується, чому оте «день-другий» розтягується на кілька тижнів. Адже рекомендації зачекати лунають ще з першої січневої декади, а на календарі вже наступний місяць почався.

Вирішив особисто перевірити сказане і навідався до кількох аптечних закладів Сум. Усюди підтвердили: нічим не можуть допомогти, ось-ось надійдуть офіційні папери, і тоді все буде гаразд.

Та чи влаштовують такі запевнення містян (і не тільки їх, адже на Сумщині програму розраховано щонайменше на 430—450 тисяч осіб)? Бо хворобі байдуже, готові документи чи ні. До того ж термін чинності попередньої програми закінчився не раптово, і всі чудово знали, що і у 2018-му доведеться проводити таку саму роботу.

На нинішній рік Сумській області передбачено цільову субвенцію з державного бюджету в сумі понад 28,4 мільйона гривень, які рішенням сесії Сумської обласної ради від 20.12.2017 року розподілено по місцевих бюджетах. Січневі призначення, а це 2,372 мільйона гривень, надійшли в область 4 числа, а вже 16 їх профінансовано місцевим бюджетам.

Отже, причину треба шукати не десь, а в самій області, на місцях. По роз’яснення звернувся до головного терапевта управління охорони здоров’я Сумської ОДА Галини Хомети. Вона повідомила, що ще 11 січня МОЗ завершило приймати заявки від імпортерів і виробників лікарських засобів, які бажають узяти участь у програмі. Тож знову визначають аптеки, які братимуть участь у практичній реалізації програми, щоб після укладання відповідних угод запустити торішній механізм. На місця розіслано відповідні листи з рекомендаціями прискорити роботу.

Але, на жаль, рекомендувати щось робити швидше — ще не означає виконувати. На районних і міських рівнях пробуксовування, там доступні ліки і досі залишаються недоступними. Та є повідомлення, які вселяють надію. В окремих районах, приміром, Кролевецькому, Шосткинському, Конотопському, уже розпочали відпускати ліки за пільговими рецептами.

Торік на Сумщині у програмі брали участь 170 аптек, послугами яких скористалися майже 150 тисяч краян. Станом на кінець січня згоду підтвердили близько двох третин закладів, тобто понад 100. Як на сьогоднішнє число, то це катастрофічно мало, бо минув місяць, а десятки тисяч хворих так і не можуть скористатися пільговими рецептами.

Таке розкачування може дорого коштувати хворим насамперед у сільській місцевості. Адже основна кількість аптек — учасників програми зосереджена в обласному й районних центрах, великих сільських населених пунктах. А ось жителі глибинки знову залишаються поза «Доступними ліками». Хоч саме нині більшість і містян, і селян перебувають в однаковій ситуації. Наскільки швидко її врегулюють на місцях — покажуть найближчі дні.

Гірські умови наклали відбиток

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

НЮАНСИ. У Закарпатській області до програми «Доступні ліки» торік було залучено 254 аптечні заклади, які виписали майже півмільйона, а саме 466 305 рецептів. Проте ті 22 мільйони 614 тисяч гривень, які надійшли від держави за програмою «Доступні ліки» у 2017-му, область повністю не використала. Неосвоєними залишилися 8% передбачених коштів, до цього спричинилися Тячівський і Рахівський райони.

Недовикористання коштів у департаменті охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації пояснюють географічними особливостями й умовами двох районів. Перший із них напівгірський, другий — всуціль в оточенні гір.

— У власників маленьких аптек Рахівського району не завжди є зацікавленість брати участь у програмі, адже треба щомісячно подавати звіти. До того ж на початку мусять вкласти певну суму коштів у придбання ліків. Дарма що потім їх відшкодує держава, не всі на це йдуть, — розповідала начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ольга Чемет. — Аптеки розташовано переважно в районному центрі Рахів, і до них пацієнтам із сільських населених пунктів незручно добиратися.

А на Тячівщині, вважають, спрацював інший чинник. Населення тут матеріально забезпечене чи не найкраще в області, і це дає змогу багатьом пацієнтам купувати ліки без рецептів за повну вартість. Тож кількість малозабезпечених, які зверталися по препарати в межах програми, виявилася меншою від розрахункової.

На нинішній рік за програмою «Доступні ліки» Закарпатській області передбачено субвенцію обсягом 32 мільйони 438 тисяч гривень. Це більше, ніж торік, майже на 10 мільйонів, що, вважають медики, цілком виправдано. Адже для системи охорони здоров’я країни краще надати більше коштів на профілактику таких небезпечних хвороб, як інсульти, інфаркти, ніж потім боротися з їхніми наслідками.

— Торік реалізацію програми «Доступні ліки» ускладнювали її стартові особливості. Не всі пацієнти готові були сприйняти умови, що ліки виписують за міжнародною непатентованою назвою, тобто в рецепті не вказано назви препарату, а лише хімічний склад. Є відмінності і в обсязі відшкодувань залежно від торгових назв, затверджених галузевим міністерством, — ділилася думками Ольга Чемет. — Частина населення спочатку неправильно сприйняла суть програми «Доступні ліки», вважаючи, що препарати відпускають без оплати, а не з частковою оплатою. Інформуючи, варто було чіткіше донести цю думку. Нерозуміння механізму повертало частину пацієнтів уже з порогів аптек, і вони повторно могли не прийти. Із часом усе стало на свої місця. Цього року програма в області запрацює активніше.

У бідного на рецепт часу вистачить

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ДОСВІД. Луганська область вчасно провела розподіл коштів у межах урядової програми «Доступні ліки». Так стверджує начальник обласного департаменту охорони здоров’я Валентин Шкорубський в офіційній відповіді, адресованій МОЗ, від 16 січня цього року. Ідеться про те, що «згідно з розпорядженням голови Луганської ОДА — керівника обласної ВЦА «Про обласний бюджет на 2018 рік», кошти на реалізацію урядової програми «Доступні ліки» розподілено між місцевими бюджетами міст і районів на підставі статистичних даних про кількість осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму».

За даними обласного департаменту, торік на Луганщині понад 250 тисяч осіб отримали лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», в урядовій програмі беруть участь 154 аптеки. Але в таблиці даних про реалізацію програми привертає увагу така особливість: сільські райони підконтрольної частини Луганщини, зокрема Сватівський, Старобільський і Троїцький, фактично 100-відсотково виконали план. У містах області цей показник значно нижчий.

Головний спеціаліст із первинної медико-санітарної допомоги обласного департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА Алла Родіонова так коментує ситуацію: «Виконання плану в області дорівнює 89,1%. Це добрий показник. Щоправда, ми звернули увагу, що в сільській місцевості люди активніше звертаються до лікарів первинної ланки з приводу рецептів у межах програми. І попри те, що там доступність самих аптек менша, ніж, скажімо, в містах. Мабуть, містяни, не маючи достатнього запасу часу на відвідування лікарень, вважають за краще безпосередньо звертатися в аптеки й купувати препарати за власні кошти, минаючи відвідування амбулаторій і закладів первинної медико-санітарної допомоги.

Але ми прагнемо налагодити роботу так, щоб було зручно всім пацієнтам. Наприклад, у Рубіжному активізували реалізацію програми так: лікаря і медсестру посилали чергувати із 7 ранку до 12 дня в центральну міську аптеку. Там уже тривалий час проводять різні медичні акції, наприклад, щосереди вимірюють рівень глюкози в крові. І саме в такі дні найвищий продаж відповідних препаратів. Люди вже звикли до такої благодійності аптечних працівників. Тож можливість звернутися до медсестри й лікаря, які можуть і порадити, і надати допомогу, і виписати рецепт, дуже сподобалася пацієнтам. Так програма «Доступні ліки» стала у Рубіжному популярною.

Плануємо таку роботу проводити й цього року, а також радимо використовувати цей досвід в інших населених пунктах області».