«Ранній сніг на зеленому листі» Михайла Ткача — картина останнього осіннього місяця. Перший сніг, що випав на Київщині 14 листопада, на тиждень випередив архістратига Михаїла, який, за давнім повір’ям, «приїжджає на білому коні — звістку від матінки-зими привозить». Як і в попередні роки, у столиці та в багатьох населених пунктах виникли проблеми з підключенням осель до тепломереж. Не обійшлося без перекриття автошляхів. Особливо обурення у людей викликали підвищення тарифів на оплату ще не наданого тепла та інформація про мільйонні премії й посадові оклади нафтогазовиків. Коли температура в батареях невиправдано падає, вона різко підвищується у настроях суспільства. Експериментаторам з тарифами слід мати це на увазі.

«Грудень у дорозі — зима на порозі», — стверджує прислів’я. Перший зимовий місяць, за прогнозами синоптиків, буде лагідним. Великих снігопадів і сильних морозів вони не передбачають. Зниження температури до мінус 15—20 градусів слід очікувати лише наприкінці місяця. А щоб скласти прогнози на наступні місяці, весну і літо, народні синоптики здавна спостерігають за станом погоди у такі дні грудневих релігійних свят: Платона і Романа (1), Третя Пречиста (4), Катерини (7), Андрія Первозваного (13), Миколая Чудотворця (19).

За давнім повір’ям, Платон і Роман приводять зиму на господарювання. За те, якою вона буде, почесті їй складатимуть на Масляну неділю (за вісім тижнів до Великодня). Якщо цього дня погода буде похмурою і вологою, зима буде теплою з частими відлигами. Сонячний морозний день — провісник малосніжної зими.

«Введеня прийде — празників наведе», — каже народна мудрість. Так і є. Від Третьої Пречистої починаються молодіжні зимові свята. Цього дня християни водять до церкви дітей. Так колись батьки привели до єрусалимського храму на служіння Господові трирічну доньку Марію, яка стала Богоматір’ю. До цього свята слід завершити всі господарські роботи, які не можна розпочинати до Благовіщення (7.04). Особливо гріх копати або орати землю, «бо вона спочиває і на літо сил набирає». Якщо від цього дня до Катерини (7) триматиметься потепління, морозів не буде до Варвари (17). Якщо день видасться морозним, усі наступні свята будуть холодними.

Свято Катерини в народі вважають днем дівочої долі. Перед цим парубки постували сім п’ятниць, щоб у Катеринину ніч їм приснилася майбутня суджена. Дівчата на виданні збиралися на вечорниці, варили спільну вечерю — борщ і кашу, ворожили «на долю». У чужому садку слід було зірвати гілочку вишні й поставити у воду. Якщо до Меланки (13 січня) гілочка розквітне, на дівчину чекає щаслива доля.

Культ святої Катерини поширений у всьому християнському світі. На Заході її вважають покровителькою учнівської та студентської молоді, а у Франції її обрано патронесою старих дівок. В Україні ставлення до Катерини, як і до Богородиці Діви Марії, святих Варвари, Ганни, Параскеви П’ятниці, не тільки побожне, а й житейськи-довірливе. Жінки і дівчата просять у покровительки благословення на щасливий шлюб, злагоду в сім’ї, долю.

Якщо на Катерини відлига і туман, погода тривалий час буде мінливою. Старі люди кажуть: «Від Катерини погода зиму бере на кпини».

До наших днів незмінним зберігся обряд парубоцького зимового свята Андрія (Калити). За легендою, апостол Андрій Первозваний проповідував християнство у Скіфії. Дійшов і до Києва. Тут на одному з пагорбів поставив хрест зі словами: «Чи бачите сі гори? Повірте мені, на них засяє благодать Божа!»

Головний атрибут свята — великий обрядовий корж. Його підвішують до сволока. Охоронець із помазком і бляшанкою, у якій розведена сажа, зустрічає охочих, що під’їжджають на кочерзі поласувати коржем. Відбувається такий діалог:

— Я їду калиту кусати!

— А я буду по зубах писати!

— А я вкушу!

— А я впишу!

Під час цього діалогу «вершник» підстрибує і пробує відкусити шматок коржа. Дозволяється це робити тричі. Вдається поласувати коржем чи ні, але під сміх і жарти учасників гри претендент мусить бігти надвір змивати сажу з обличчя снігом.

Якщо на Андрія річки, ставки й озера вже скувала крига, погода тиха, продовження зими буде без віхол. А якщо день вітряний, зима дошкулятиме частими заметілями.

Свято Миколая Чудотворця — радісний день для дітвори. У сімейному колі, дошкільних дитячих закладах, сиротинцях малечі роздають подарунки «від Святого Миколая». Дітям нагадують про їхні хороші вчинки, напучують поважати старших, чемно поводитися, бути слухняними та сумлінними.

«Від Миколая зима силу набирає», — каже приказка. Якщо впродовж трьох днів після свята засніжить, літо буде вологим, щедрим на сіножаті, гарно вродять зернові.

На жаль, нинішній рік не приніс нам очікуваного припинення російської агресії. Може, наступного року в Україні нарешті запанують мир і злагода.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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