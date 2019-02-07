Об’єднання територіальних громад на Слобожанщині починалося непросто. Через брак об’єктивної інформації, яку часто спотворювали на місцях, у деяких районах ідея децентралізації наражалася на серйозний опір і навіть відсіч. Кардинально змінити ситуацію вдалося передовсім завдяки категоричній неприйнятності керівництвом області методів адмінтиску. Отож вирішили брати не кількістю, а якістю: стали планомірно й широко інформувати та роз’яснювати, розповідали про плюси і мінуси ОТГ, самоврядування і можливості планування власних доходів і розподілу на витрати зароблених громадою коштів, прямі бюджетні відносини, проводили навчання. І це дало позитивний результат.

Хоч і довго запрягали…

На січень цього року на Харківщині вже створено 18 об’єднаних територіальних громад (30,5%) з 59, передбачених Перспективним планом формування територій громад Харківської області. Шість із них створено торік: Великобурлуцьку, Пісочинську селищні, Циркунівську, Старовірівську, Олексіївську сільські та Лозівську міську навколо міста обласного значення — найбільшу ОТГ в Україні, що об’єднала понад 80 тисяч людей та 18 місцевих рад.

У 2018 році відбулося приєднання до вже створених Чкаловської, Пісочинської, Зачепилівської ОТГ, що свідчить про підтримку реформи серед населення області та його бажання бачити зміни у своїх населених пунктах. Активно обговорюють приєднання територіальних громад до Нововодолазької, Оскільської, Великобурлуцької, Наталинської, Золочівської ОТГ.

Створюючи ОТГ, ставку, за словами голови Харківської облдерж­адміністрації Юлії Світличної, зробили на формування дієздатних громад, які згодом дадуть області поштовх до розвитку. З огляду на те що вже на початку люди хочуть мати чітке уявлення і план, згідно з яким вони знатимуть про всі джерела доходів ОТГ, можливі витрати, як наповнювати свій бюджет, як розпоряджатися цими коштами, як вкладати їх із перспективою приросту.

Тобто замість тиску згори, нав’язування свого бачення розвитку територій, що, на переконання керівництва краю, не може бути життєздатним, заручилися допомогою міжнародних партнерів та донорів і за підтримки програми «U-LEAD з Європою», Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради і Генерального консульства Республіки Польща в Харкові створили центр розвитку місцевого самоврядування.

Його головна мета — надавати допомогу об’єднаним громадам у вирішенні організаційних питань, роботі з регіонального розвитку, територіального планування тощо. А також допомагати потенційним центрам ОТГ, що ініціювали процес об’єднання і перебувають у його активній фазі, бути готовими до самостійного управління своїми територіями.

За словами директора Харківського центру розвитку місцевого самоврядування Діани Баринової, головна проблема під час формування ОТГ — супротив сільських та селищних голів, які бояться втратити вплив, що був у них раніше.

Діана Баринова наголошує, що успіх кожної ОТГ залежить від сформованої команди. Якщо вона непрофесійна, то бажаних цілей не досягне. Тому так важливо обрати професійного лідера, який сумлінно виконуватиме обов’язки.

«Протягом 2018 року Харківський центр розвитку місцевого самоврядування спільно з основними партнерами провів понад 350 заходів — тренінгів і семінарів для понад 11 тисяч представників місцевого самоврядування, громадськості, депутатів. Щиро вдячна керівництву Харківської ОДА та обласної ради за підтримку й координацію роботи», — сказала Діана Баринова.

Хоч нині на Харківщині 14 районів, де досі не створено жодної ОТГ, в області є досягнення. Наприклад, за показником спроможності громад Харківщина посідає перше місце, а за якістю Перспективного плану формування території громад — друге. Цього вдалося досягти передовсім завдяки вмінню місцевої влади дослухатися до побажань і думок жителів, зважати на їхні запити і бачення шляхів упровадження реформи.

Не деклараціями, а калькулятором

Наміри щодо об’єднання громад у жителів прилеглого до окружної дороги Харкова села Циркуни визріли не водночас. Причиною були і роками вироблена звичка спочатку подивитися, як у сусідів, і близькість до обласного центру, що давало їм значні переваги порівняно із глибинкою, а головне — обстоювання власної точки зору на те, з ким і як об’єднуватися.

«За перспективним планом Кабміну в області ми мали створити ОТГ з восьми громад із центром у селі Липці. Але люди були проти, і ми просили районну та обласну ради, щоб внесли зміни до перспективного плану і дозволили нам утворити ОТГ у складі Русько-Тишківської та Циркунівської сільських рад. Тож ми створили таке довгоочікуване об’єднання», — розповідає голова Циркунівської об’єднаної громади Микола Сікаленко і пояснює, що таке прагнення селян має певні причини.

«Ці дві сільські ради з населенням близько 9600 осіб дуже споріднені, територіально близькі, 30 відсотків жителів — родичі між собою. Отож бажання об’єднатися саме в такому форматі цілком закономірне. Окрім того, ми розуміли, що наша громада буде спроможною, в нас непоганий бюджет. Це промзона, землі, податки підприємств, розташованих на території, а також податки фізичних осіб. У Руських Тишках таких надходжень значно менше, але ці обидві ради недотаційні», — пояснює співрозмовник.

За словами голови ОТГ, обраного торік навесні майже одностайно, розуміння необхідності децентралізації, підвищення ролі місцевого самоврядування зародилися в селі ще на початку реформи. І сумнівів щодо правильності вибору саме такого формату не виникало ні в кого.

Оскільки бюджетний рік уже почався, юридично створена ОТГ мала б дожити його за старими правилами. Проте чекати прямих відносин з державою тут не стали — формували апарат, структуру. Хоч громади фінансували в цей час із різних бюджетів і тут ще не могли оцінити якості змін, адже реальних надходжень від податків, повернення медичних субвенцій можна було очікувати лише з 2019 року, в ОТГ розпочали власну перебудову.

«За дев’ять місяців, що наша ОТГ фактично перебувала в зародковому стані, ми за власні кошти заасфальтували чотири дороги і на шести поліпшили покриття, затративши 5,6 мільйона гривень. Особливу увагу надали освітленню вулиць та енергозбереженню. На початок січня в Циркунах 90 відсотків вулиць освітлювалися. Ставимо енергоощадні світильники, світлодіодні лампи — їх вистачає на довше. Завдяки цьому в нас скоротилося споживання електроенергії на 10—15%, — каже Микола Сікаленко і наголошує, що всі питання слід вирішувати через калькулятор. — Якщо можемо, робимо, якщо калькулятора не вмикаємо, а тільки на деклараціях — нічого доброго не буде».

Наприкінці минулого року в Циркунах на даху амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, яку опалюють електроенергією, встановили сонячні батареї на 6 кіловатів і найближчим часом планують їх кількість збільшити, щоб вистачало на всі три корпуси медичного закладу, де працює стаціонар, і кухня, і пральня.

За словами голови ОТГ, у культурному житті села також відбулися разючі зміни. Завдяки ініціативності голови комісії з проблем молоді, культури і спорту Марини Бенедик сільський будинок культури отримав нове життя в організаційному плані та щодо опорядження, ремонту. Ремонт зробили і в дитячому садочку, закупили нові меблі, іграшки.

Бути Монте-Карло в Циркунах!

Найбільше, про що мріє Микола Сікаленко, — створити на території ОТГ умови та інфраструктуру не гіршу, ніж у Монте-Карло, відомому казино, пляжами та наявністю вищого суспільства. Щоб було все і для праці, і для відпочинку.

«Насамперед хочеться зробити зони відпочинку на річці Харків і водосховищі доступними і комфортними для всього населення, а не лише для купки бізнесменів, що встигли поприхоплювати найкращі місцини», — ділиться задумами голова.

Серед глобальних найближчих планів він означив будівництво сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу, для якого вже зробили детальне місцепланування і днями збираються замовляти проект; нового дитячого садка на 150 місць, що цілком реально з огляду на те, що його спорудження внесено в обласну програму. А найперше особливу увагу слід приділити селам Руські і Черкаські Тишки, де благоустрій на значно нижчому рівні й дороги потребують капітальних вкладень.

А для практичної реалізації цих планів Микола Сікаленко задумав створити асоціацію підприємств Циркунівської ОТГ. На щастя, фундамент для такої громадської організації є. Це чотири великі підприємства з непоганою рентабельністю, які стабільно працюють уже кілька років.

«Хочу створити асоціацію підприємств Циркунівської ОТГ, щоб я не дзвонив кожному директорові з проханням допомогти. Це буде громадська організація, голову якої вони оберуть самі. Як буде — час покаже. Залучатимемо всіх підприємців. Бути на території ОТГ і не брати участі в житті громади — це неправильно», — каже сільський голова і свою упевненість у життєздатності ідеї аргументує вже укладеними домовленостями з бізнесом та досягнутим взаєморозумінням.

Нині всі жителі ОТГ вже повірили у свої перспективи. Головне підтвердження цього — бажання довести розпочате реформування до логічного завершення. До Монте-Карло, принаймні до його наближеного аналога.