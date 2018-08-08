2018 рік має стати переломним, аби більшість адміністративно-територіальних одиниць опинилися в об’єднаних громадах. У цьому переконані урядовці, сільські та міські голови, експерти. Головне — що у справі децентралізації, яка триває в Україні вже кілька років поспіль, зворотного шляху немає. Але на місцях всі ці важливі питання останніми місяцями почали вперто блокувати, що викликає неабияке занепокоєння у людей та центральної влади. Хто це робить? Саме про таке йшлося днями на брифінгу «Об’єднання громад: хто в регіонах блокує децентралізацію?».

Зміни до Основного Закону

Законодавчої бази для створення об’єднаних громад в Україні наразі достатньо. Але для завершення реформи з децентралізації необхідні зміни до Конституції України, зокрема й про сільську раду, яка випала з головного закону. Так вважає генеральний директор директорату з питань розвитку місцевого самоуправління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) Сергій Шаршов. «У Конституції України необхідно зафіксувати, що основні повноваження на місцях мають виконувати органи місцевого самоврядування, а не державні органи, призначені з Києва. Також районні та обласні ради мають створювати виконавчі комітети. В Основному Законі треба зафіксувати, що адміністративна територіальна одиниця — це не населений пункт, село, селище, місто, а саме сільська рада. Остання і випала з головного закону. І нарешті, державні органи треба не ліквідовувати, а створити на їхній базі органи префектурного типу», — зазначає він.

Можливо, саме тому у справі децентралізації відбуваються нині різноманітні пробуксовки. Особливо гальмується цей процес, за словами сільських та міських голів, на Київщині. За рейтингом формування територіальних громад столична область посіла 22-е місце з 24. Ось такі погані справи у Київській області, хоча вона має бути в авангарді.

Чекають місяцями на ухвалу

Так, за словами Циблівського сільського голови (Київська область) Сергія Дяченка, вони чимало часу на перших етапах віддали тому, щоб переконати людей у необхідності децентралізації та об’єднання у громади, а тепер все гальмує обласна столична влада. «Ми отримали позитивний висновок на формування територіальної громади, але ще й досі немає подання до Центральної виборчої комісії від облдержадміністрації щодо проведення виборів у громаді, на яке чекаємо довго», — зазначає він.

Про такі самі недоліки роботи державної адміністрації області розповідає і Миронівський міський голова Віталій Савенко. За його словами, для позитивного висновку щодо формування тергромади вони подали заявку ще 23 березня цього року і чекають на позитивний висновок уже більш як чотири місяці, хоча за законом це мали зробити протягом лише кількох днів: «До нас приїздив голова облдержадміністрації, який провів відповідну нараду. Мене особисто було звинувачено в тому, що я розвалюю район. Фактично відмова. Я прекрасно розумію: гальмують цей процес також і районні державні адміністрації, адже вони не хочуть втрачати кошти після такої реформи».

Проте експерт з питань реформування місцевого самоуправління Юрій Ганущак вважає, що для відмови у висновках для майбутніх тергромад інколи все ж таки бувають серйозні підстави: «Приміром, це може відбуватися, коли одночасно заявки подають міська та сільська громади і виникають деякі непорозуміння. Однак, справді, здебільшого ніяких підстав для затягування цього процесу або відмови немає. Неабияк на цей процес впливає політична складова. Адже державні органи влади вже думають серйозно про майбутні президентські вибори і грають, так би мовити, на поточний момент. Цим самим облдержадміністрації не розуміють, що роблять погану службу і Президентові, і уряду, фактично нівелюючи їхню велику роботу та ініціативу з проведення успішної децентралізації в Україні».

Укрупнення районів попереду

За його словами, на сьогодні країна пройшла фактично половину шляху до повної децентралізації, але саботаж цього процесу на рівні областей та районів тільки наростає. Аби Україна досягла значних результатів, ще треба провести реформування субрегіонального рівня — створити великі райони, тобто фактично провести їх укрупнення.

Аби це зробити, треба ухвалити законопроект № 6636 «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж». Як зазначають експерти, цей важливий документ не розглядається у парламенті місяцями і, зрозуміло, з політичних причин усіляко блокується. Це й не дивно — місцева влада не хоче, аби сталося укрупнення районів, адже тоді чимало керівників позбудуться своїх посад і взагалі відбуватиметься велике скорочення штату.

Пан Ганущак також вважає: якщо законопроект №6636 взагалі не голосуватиметься або його буде знято з порядку денного, то необхідно серйозно зайнятися іншими документами і не дати загальмувати надалі цей процес.

Однак не можна сказати, що децентралізація в Україні відбувається вже так погано. Головне, на чому наполягають експерти та голови тергромад, це те, що за ці роки було покладено край так званому дво- та тривладдю, яке панувало довгі роки в незалежній Україні. До того ж, саме завдяки цьому процесові нарешті до сіл та маленьких селищ пішли гроші та інвестиції. Саме цього раніше не було.

Розпочався дуже важливий процес формування містобудівної документації. На селі почали створювати так звані споживчі товариства, завдяки яким виникають нові робочі місця. А це дуже важливо, бо люди, маючи хорошу роботу та заробітки, не виїжджатимуть за кордон у пошуках кращого життя.

Нарешті українці зрозуміли, що можуть самі ухвалювати потрібні для себе рішення та впливати на рівень свого життя. Тому ця реформа просто приречена на успіх. А всі гальмування з боку тих, хто не хоче позбутися великої частки свого «пирога», можна вважати лише тимчасовим явищем. Люди цього вже не допустять, адже, як бачимо, правда за ними та за успішною децентралізацією.