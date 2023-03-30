«Пам’ять є не дрімаюче сердечне око», — сказав колись філософ, письменник, мандрівник Григорій Сковорода. І українці бережуть про нього пам’ять, читають і шанують уже три століття.

Коли Український культурний фонд оголосив про фінансування стипендіальної програми, Софія Каськун вирішила написати грантову заявку про організацію виставкового проєкту, присвяченого 300-річчю Григорія Сковороди. А вигравши грант, взялася за втілення задуму. Упродовж чотирьох місяців експозицію «Мудрість як зброя» оглядали шанувальники мистецтва у Львові, а до 20 квітня з нею ознайомлюються тернопільці.

25 робіт

«Григорій Сковорода був людиною надзвичайно цікавою, залишив помітний слід у нашій історії та культурі. Саме він сформулював близькі українцям слова: «Відчепіться від мене, я вільний», — зазначає пані Софія. І взялася за втілення власної ідеї.

Софія Каськун має велике коло знайомих митців, тому звернулася до них і зробила оголошення про проєкт. Серед умов такі: твір мали навіяти сентенції Сковороди, які прочитав, осмислив художник. Під кожною роботою має бути цитата славетного українського філософа, яка надихнула художника до написання картини.

Спочатку у проєкті мали взяти участь 18 художників. Саме стільки полотен вміщувала барокова зала Львівського музею історії релігії.

«Обрала цю залу, бо тут відчутна епоха, в якій жив Сковорода», — каже Софія Каськун. У підсумку представили 25 робіт 22 авторів зі Львова, Києва, Тернополя, Одеси, Харкова, Коломиї та інших міст. Митці різного віку працюють у різних техніках. Наймолодша учасниця Альона Чупріна навчається в Харківській академії дизайну та мистецтв. Найстаршому — заслуженому діячеві мистецтв України Миколі Опанащуку виповнилося 75 років.

Викладач Київського національного університету культури та мистецтв Андрій Будник запропонував до участі студентські плакати на тему філософських міркувань Григорія Сковороди. Зі схожими роботами долучилася Харківська академія дизайну та мистецтв. Понад 60 студентських плакатів створили простір експозиції. Фотокопії 25 робіт експонували на вулиці перед музеєм історії релігії. Перехожі теж могли долучитися до виставки.

«Так ми розширили аудиторію проєкту і знайомили з інформацією про Григорія Сковороду», — зауважує Софія Каськун. У травні роботи побачать учасники фестивалю «Помости полікультурності» в польському місті Ченстохова.

Лише чесне ремесло

У Тернопільському обласному художньому музеї виставку відкрито до 20 квітня. В експозиції три роботи тернопільського митця Володимира Чорнобая. Написав він їх після прочитання байки Григорія Сковороди «Жаби». «Всяка розкіш може зубожіти та висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить непишне, але спокійне існування», — такою крилатою фразою Сковороди творчо озброївся пан Володимир.

Із розмаїття плакатів до Тернополя привезли три, два з яких належать киянинові Андрію Буднику та один — Олексієві Чекалю з Харкова. Пан Олексій — не лише дизайнер, мистецтвознавець, а й каліграф-мандрівник. Він розробив логотип цього виставкового проєкту, подбав про його шрифтову політику.

Софії Каськун вдалося втілити виставковий проєкт «Мудрість як зброя» за фінансової підтримки Українського культурного фонду спільно з ГО «Екологія. Культура. Мистецтво» та Львівським музеєм історії релігії. Понад десять робіт із проєкту відібрали для фондів Львівського музею історії релігії. Деякі твори незабаром поповнять приватні зібрання, деякі стануть лотами на доброчинних аукціонах на допомогу фронту.