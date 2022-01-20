Пані Єлизавета із Дніпра 12-й рік поспіль приїздить до NEMO Hotel Resort & SPA на новорічну ніч. Вона дуже скромна, тому обирає номер економ-класу. Гостю із Дніпра полюбили всі працівники готелю й намагаються на кожне свято зробити їй щось приємне. Сама пані Єлизавета пояснює свій новорічний вибір так: «Перша моя ялинка в NEMO була найпам’ятнішою в житті, тому всі наступні зустрічаю біля моря. Одесу стала вважати своїм щасливим талісманом, який дарує радість і щастя на весь рік».

Єдиний у Європі

«Нам, — розповідає генеральний директор NEMO Hotel Resort & SPA Сергій Келюшок, — це не лише приємно, а й почесно чути: якщо українці так говорять про наш комплекс відпочинку, то хочеться ще краще працювати й доставляти співвітчизникам більше радості, комфорту, насолоди, бадьорості й чудового настрою щодня. До речі, в новорічну ніч біля нашої ялинки, освідчуються одне одному в коханні: в NEMO Hotel Resort & SPA ми провели весілля під водою з дельфінами. Усіх учасників урочистостей для цього навчали наші дайвери. Треба було бачити, як під воду спустилися не лише молодята та їхні гості, а й представник РАЦСу, як наречений і наречена ставили свої підписи у підводному свідоцтві про шлюб, навіть відкорковували шампанське».

Так і розпочалося знайомство з NEMO Hotel Resort & SPA, єдиним у Європі готелем з дельфінами. П’ятизірковий заклад преміум-класу на Чорному морі зі 185 номерами на будь-який смак рік у рік стає дедалі популярнішим не лише серед українців, а й серед іноземних туристів. Щоб потрапити сюди в сезон, потрібно стати в чергу. Адже номери готелю бронюють задовго до літніх відпусток.

«Відпочивальники віддають перевагу NEMO Hotel Resort & SPA, бо такого сервісу немає не лише в Одесі, а й в інших курортних містах України, — з гордістю продовжує Сергій Келюшок. — За рівнем комфорту ми стали конкурувати з готелями Туреччини, дедалі все частіше відпочинок або вихідні та святкові дні в нас проводять бізнесмени, політики, блогери, зірки естради, тобто публіка з підвищеними запитами, яка звикла не лише до вишуканого обслуговування, а й цікавого дозвілля. Відпочивальники стверджують, що не бачили таких цікавих вистав навіть у топових готелях Туреччини, де готельна індустрія на високому рівні й де кожного гостя працівники готелю повинні оточити максимальною увагою. Про це завжди нагадую своїм працівникам і вимагаю від них такого самого ставлення до відпочивальників, як у найкращих сімейних готелях Туреччини чи на круїзних лайнерах.

У NEMO Hotel Resort & SPA 11 басейнів з морською водою з підігрівом, дитячий аквапарк «Піратська бухта», сімейна зона відпочинку, дельфінарій, океанаріум, салон краси, масажні та медичні кабінети. Один з відпочивальників, який приїхав в Одесу на чотири дні, поскаржився після закінчення відпочинку, що не встиг оглянути місто, пройтися Дерибасівською, бо не вистачило часу обійти всі готельні пам’ятки. Нас це, з одного боку, потішило, але як гостинні одесити, ми порадили йому наступного разу почати саме із знайомства з містом».

Дуже задоволені відпочинком у NEMO Hotel Resort & SPA діти, які вже з перших хвилин перебування в готелі потрапляють під опіку аніматорів закладу. Малеча до п’яти років відпочиває тут безплатно, 6—11 — з доплатою 500 гривень за ніч. Для дорослих проводять акції: наприклад, у грудні, січні, лютому та березні ціни на будь-який номер майже вдвічі нижчі. Одномісний стандарт економ коштує 2350 гривень на добу. За дизайном номери мало чим відрізняються один від одного. Різниця лише у площі: 18 квадратних метрів — економ-клас, 80 — президентський. Він, до речі, коштує 10,5 тисячі гривень за добу. І на 29 грудня (день, коли я брав інтерв’ю у Сергія Келюшка) майже всі номери було вже продано.

А що у меню?

До речі, у вартість номера входить не лише проживання, а й користування SPA-комплексом, кінотеатром, чудові сніданки. Вони дивують різноманіттям страв: у меню входять італійські сири, ковбаси, устриці, червона риба, делікатеси, шампанське, морепродукти та інша смакота. Українців та іноземних гостей така кухня задовольняє, і вони полюбляють проводити родинні свята чи інші урочисті дати (річниці весіль, дні народження, ювілеї) в одеському NEMO, отримуючи безліч позитивних емоцій із самого ранку.

«На урочисті дати відпочивальникам даруємо тортики зі свічками, співаємо вітальні happy birthday to you, кольорові кульки, безплатне купання з дельфінами. Інші гості, спостерігаючи за таким дійством, самі долучаються до веселих заходів. Трапляється, що одночасно вітаємо з днем народження десятеро іменинників. До речі, більшість гостей одразу ж розміщують світлини урочистостей у NEMO в Instagram (у нас наймасовіша сторінка в Україні серед готельних закладів, яка налічує майже 156 тисяч активних підписників). Тож з’являється чимало охочих відчути святкову атмосферу на свій день народження».

Басейн Басейн як у Сінгапурі

Але найбільше радує українців і гостей з-за кордону те, що в NEMO Hotel Resort & SPA не зупиняються на досягнутому: 2021-го тут відкрили перший у готелях України басейн на даху Infinity Pool, вода в якому ніби зливається з горизонтом (схожий є у Сінгапурі). Відпочивальники від нього у захваті й масово роблять світлини в човні. Це безплатно, бо купання в басейні на даху теж входить у вартість номера.

«Тож крім єдиного готелю в Європі з дельфінами NEMO став єдиним в Україні з Infinity Pool із краєвидом на море, — в голосі Сергія Келюшка чути гордість. — До речі, наш пляж лежить найближче до центру Одеси на лінії моря, біля якого ми побудували чудову європейську набережну з фонтанами. Тут полюбляють гуляти не лише відпочивальники, а й самі одесити. Дбаємо про поліпшення інфраструктури нашого комплексу з різноманітними розважальними місцями, і цим відрізняємося від інших готелів міста. Тому кожен відпочивальник може обрати для себе послугу, яка йому найбільш до вподоби: пограти у водне поло, настільний теніс, взяти участь у груповому фітнесі й тренуванні з йоги, аеробіки тощо. До платних послуг (під час поселення в кожен номер кладемо розклад безплатних і платних розважальних послуг) належать SPA-процедури в центрі масажу та косметології, користування салоном краси, купання з дельфінами, вистава з цими тваринами тощо. Наші менеджери вже знають багатьох відпочивальників, які приїжджають до нас, і їхні вподобання: наприклад, хто яку любить каву, якій подушці надає перевагу, чим захоплюється».

Ось такий ексклюзивний п’ятизірковий NEMO Hotel Resort & SPA на березі Чорного моря в Одесі, який став «Кращим готелем 2021 року». Вишуканий інтер’єр, де до дрібниць продумано кожну деталь, панорамний краєвид на морську затоку, набережну, центральний парк, розкішний банний комплекс із парильнями та басейнами з морською водою, які працюють весь рік, зимовий критий плавальний басейн. Не дивно, що президенти Польщі Анджей Дуда та України Володимир Зеленський віддали перевагу саме NEMO, коли перебували в Одесі.

І вам радимо!