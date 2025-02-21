«Ігри нескорених 2025», які днями завершилися в канадських містах Вістлер та Ванкувер, вперше проходили в гібридному форматі: учасники змагалися не лише в літніх, а й у зимових видах спорту. Загалом спортивні заходи налічували 11 видів спорту: веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол та регбі на кріслах колісних, гірські лижі, бігові лижі, сноубординг, біатлон, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Наша команда виборола 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових.

Проте ці «Ігри нескорених» стали передовсім перемогою над собою — з перевершеними власними рекордами, спортивними планками і навіть страхами.

«Я вперше змагалася в зимовому виді спорту. Утретє стояла на лижах після травми та операції. І це було неймовірно. Вважаю своє п’яте місце перемогою, адже від себе нічого не очікувала», — написала про своє враження учасниця збірної Інна Короленко.

Ще один учасник збірної Сергій Храпко ділився емоціями щодо зимових видів спорту: «Біатлон з Іваном Лавренюком (повністю незрячий), бігові лижі з Валерієм Одайником (подвійна ампутація ніг, на протезах), Алла Сенченко, яка не могла підійти до схилу, а зрештою прекрасно спустилась на сноуборді — це було неймовірно, сильно, натхненно!»

«Уранці ти йдеш грати в баскетбол на кріслах колісних з командою, з якою ніколи не бачився і не знаєш, звідки вона та як грає. Ідеш з єдиною думкою: отримати задоволення від процесу гри та з користю провести цей день. А ввечері тебе нагороджують бронзовою медаллю з баскетболу на кріслах колісних», — розповів Ілля Пилипенко, учасник від України в об’єднаній командіUnconquered.

Завершилося дійство 16 лютого церемонією закриття, на якійпатрон ігор принц Гаррі звернувся до націй: «Дякуємо тим із вас, чий шлях до цих ігор був важким і непевним, хто сумнівався, чи вийде. У гонитві за порятунком себе ви також врятували всіх нас. Тих, хто вас любить, і тих, хто вас навіть не знає».

До української збірної звернувся Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо: «Ви захищаєте вашу батьківщину щодня, б’ючись за демократичні принципи, які захищають всіх нас. Дякуємо вам! Ви надихаєте. І ми будемо з вами на кожному кроці до вашої перемоги. Слава Україні!»

Скотт Мор, СЕО компанії Boeing,згадуючи кілька прикладів з різних націй,відзначив учасників @Invictus Games 2025 Vancouver Whistler. Серед них Анатолія Бирка, який після матчу з регбі на кріслі колісномугойдав на колінах Марка — хлопчика з Києва, що після початку повномасштабного вторгнення разом із сім’єю змушений був виїхати до Канади. У Марка ДЦП, повернувшись додому, він ділився з мамою: «Це був перший день в моєму житті, коли я відчув себе нормальною дитиною».

Президент Boeing в Канаді відзначив Сергія Гордієвича та його доньку, яка після фінішу батька на гірських лижах кинулася йому в обійми: «Це приклад любові та підтримки, який ми хочемо показувати всім». Під час цієї промови Сергієві стоячи аплодував увесь зал.

Принц Гаррі завершив церемонію закриття словами: «І хоч би як ми хотіли, щоб ці ігри були непотрібними, я розумію, чому вони тепер потрібні, можливо, більше, ніж будь-коли. Це завдяки силі, яку ви віддаєте світу, силі вашого прикладу, вашому обов’язку один перед одним. Ви можете присягати на вірність різним прапорам, але ви об’єднані порядністю, співчуттям і духом служіння».

Відбір, підготовку та забезпечення участі національної збірної команди України наInvictus Games Vancouver Whistler 2025здійснює Мінветеранів спільно з Українським ветеранським фондом, Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine,Центром ініціатив ПЖ, ГОInvictus Games: Team Ukraine у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів