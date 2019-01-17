Великі об’єднані територіальні громади Вінниччини нові плани пов’язують з формуванням свого позитивного іміджу, який сприяє залученню інвестицій, збільшенню кількості туристів та загалом розвитку території.
Гуртом легше
На офіційному сайті Іллінецької ОТГ розміщено запрошення для її жителів узяти участь у соціологічному опитуванні. Це потрібно, щоб підкреслити унікальність Іллінців та визначити основні напрями розвитку громади. Зазначено, що підсумки дослідження буде використано для розроблення маркетингової стратегії міста, зокрема створення його бренда.
Ініціатори опитування цікавляться, які насамперед місця в Іллінцях показують гостям, де здебільшого вони проводять вільний час, яка історична подія найбільш значуща для міста тощо. Відповіді дадуть мозаїку для аналізу і прийняття рішень.
«Наше місто стрімко розвивається. Щоб підкреслити його унікальність та визначити основні напрями розвитку, ми запросили жителів громади на відкритому онлайн-майданчику взяти участь у соціологічному опитуванні. Підсумки дослідження використаємо, коли розроблятимемо маркетингову стратегію міста і створюватимемо його бренд, що цілісно відображатиме ідентичність нашої громади і стратегічні цілі розвитку», — зазначив перший заступник Іллінецького міського голови Олег Дмитрик.
Нині важливо мати бренд, завдяки якому територію впізнавали б відразу. Великі ОТГ в області, дослуховуючись до порад експертів, залучають жителів до змін, формують позитивний імідж своєї громади, що підвищує її інвестиційну привабливість. Вони роблять це публічно, що дає змогу разом визначити головні цілі й завдання. Історія свідчить, що гуртом робити справу практично і надійно, бо сила в єднанні й розумінні шляху до добробуту.
Адміністративний та економічний центр громади, до складу якої ввійшли місто і населені пункти семи сільських рад, — Іллінці. У ньому розташовано промислові підприємства з виробництва молочної продукції, цукру, цегли, меблів, а також держлісгосп, будівельні й транспортні організації. Це надійна база для динамічного розвитку: наприклад, на найбільшому підприємстві тут працює понад 600 осіб. Зауважимо, що ОТГ було створено наприкінці серпня 2016 року. А роботу об’єднана громада почала з того, що ухвалила стратегію свого збалансованого розвитку на період до 2020 року. А вже на цій основі складають програму соціально-економічного розвитку на кожний рік.
Господаря видно по двору
Ця громада спроможна, і від часу об’єднання чимало зроблено в місті та селах. Зокрема, й у питаннях благоустрою та бережливого ставлення до навколишнього середовища.
На її території впроваджено розділення побутових відходів, а наприкінці минулого року запрацював сучасний сміттєсортувальний комплекс, збудований за підтримки з обласного бюджету. За словами Іллінецького міського голови Володимира Ящука, поки що сміття збирають у межах об’єднаної територіальної громади (в місті та селах), а планують і в інших громадах. Зокрема, підписано меморандуми про співпрацю з Дашівською ОТГ та сусіднім Оратівським районом.
Робота Іллінецького сміттєсортувального комплексу комунального підприємства «Добробут» спрямована на вдосконалення системи утилізації твердих побутових відходів через проміжний етап збирання та сортування використаного пластику, паперу, скла та інших ТПВ, що сприяє зменшенню нагромадження сміття, а також удосконалить систему житлово-комунального господарства, сприятиме зміні ставлення жителів до навколишнього середовища та поліпшить екологічну ситуацію на території громади. До того ж, на сміттєсортувальному комплексі створено 20 робочих місць, а на його території посадили понад 5 тисяч саджанців яблунь. Як кажуть, красиве і корисне тут разом.
Навесні Іллінецька ОТГ планує презентувати власний брендовий знак, що стане яскравим втіленням історії краю та сучасних прагнень жителів до успішного розвитку території.