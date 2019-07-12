За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2019 року щодо до травня становив 99,5%, за період січень-червень 2019 року — 103,6%, за період січень 1998 року — червень 2019 року — 1354,4%.
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2019 року щодо до травня становив 99,5%, за період січень-червень 2019 року — 103,6%, за період січень 1998 року — червень 2019 року — 1354,4%.
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