Щоночі росія запускає сотні дронів і ракет, тому Україна потребує збільшення інвестицій у протиповітряну оборону та створення коаліції країн для відновлення. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на відкритті Конференції з питань відновлення України URC-2025, що відбувається в Римі 10—11 липня.

Глава держави зазначив, що в ніч з 8 на 9 липня росія запустила по Україні понад 700 дронів і ракет, а в ніч з 9 на 10 липня — понад 400. Унаслідок останньої атаки на Київ загинуло дві людини, ще 16 поранено, повністю зруйновано медичну лабораторію, пошкоджено житлові будівлі, торговельний центр, ветеринарну клініку та базову міську інфраструктуру. Президент закликав партнерів збільшити постачання ППО та інвестиції у дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони й ракети.