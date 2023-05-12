Індекс споживчих цін у квітні 2023 року1

У квітні 2023 року по відношенню до березня 2023 року індекс споживчих цін становив 100,2%, за період січень–квітень 2023 року – 103,2%, за період січень 1998 року – квітень 2023 року – 2053,4%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)

Квітень 2023 до березня 2023 грудня 2022 Індекс споживчих цін 100,2 103,2 Продукти харчування та безалкогольні напої 100,4 105,6 Продукти харчування 100,3 105,6 Хліб і хлібопродукти 100,0 100,1 Хліб 100,3 103,3 Макаронні вироби 100,2 101,3 М’ясо та м’ясопродукти 103,3 105,4 Риба та продукти з риби 100,5 102,2 Молоко, сир та яйця 97,9 100,2 Молоко 99,2 102,2 Сир і м’який сир (творог) 99,9 102,2 Яйця 91,3 93,0 Олія та жири 99,4 99,1 Масло 100,0 101,8 Олія соняшникова 98,4 97,8 Фрукти 98,6 104,9 Овочі 100,3 142,6 Цукор 99,7 100,2 Безалкогольні напої 100,8 103,9 Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,0 104,0 Одяг і взуття 100,4 103,8 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,0 100,1 Утримання та ремонт житла 100,1 102,3 Водопостачання 99,2 100,8 Каналізація 99,5 100,7 Послуги з управління багатоквартирними будинками 100,3 101,1 Електроенергія 100,0 100,0 Природний газ 100,0 100,0 Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100,0 102,0 Охорона здоров’я 101,0 103,6 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 101,2 102,7 Амбулаторні послуги 100,8 105,8 Транспорт 99,3 96,6 Паливо та мастила 97,6 87,9 Транспортні послуги 100,1 101,7 Залізничний пасажирський транспорт 100,8 107,9 Автодорожній пасажирський транспорт 100,1 101,3 Зв’язок 99,9 101,9 Відпочинок і культура 99,8 101,3 Освіта 100,1 101,7 Ресторани та готелі 101,3 105,1 Різні товари та послуги 97,7 100,8

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1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін за регіонами у квітні 2023 року

(відсотків)

До попереднього місяця Україна1 100,2 Вінницька 99,8 Волинська 100,1 Дніпропетровська 100,4 Донецька 100,3 Житомирська 100,4 Закарпатська 100,0 Запорізька 100,4 Івано-Франківська 100,1 Київська 100,3 Кіровоградська 100,4 Луганська 100,3 Львівська 99,8 Миколаївська 100,3 Одеська 100,4 Полтавська 100,1 Рівненська 100,0 Сумська 99,8 Тернопільська 99,9 Харківська 100,4 Херсонська 100,4 Хмельницька 100,2 Черкаська 100,1 Чернівецька 100,3 Чернігівська 100,5 м. Київ 100,1

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.