За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2018 року щодо серпня становив 101,9%, за період січень–вересень 2018 року – 105,6%. За період січень 1998 року–вересень 2018 року – 1256,8%.