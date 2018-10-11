За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2018 року щодо серпня становив 101,9%, за період січень–вересень 2018 року – 105,6%. За період січень 1998 року–вересень 2018 року – 1256,8%.
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2018 року щодо серпня становив 101,9%, за період січень–вересень 2018 року – 105,6%. За період січень 1998 року–вересень 2018 року – 1256,8%.
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