Індекс споживчих цін у вересні 2023 року1
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Вересень 2023 до
серпня 2023
грудня 2022
Індекс споживчих цін
100,5
103,0
Продукти харчування та безалкогольні напої
99,5
100,3
Продукти харчування
99,4
99,7
Хліб і хлібопродукти
99,4
98,0
Хліб
100,5
105,0
Макаронні вироби
100,0
101,1
М’ясо та м’ясопродукти
101,1
113,3
Риба та продукти з риби
99,6
103,4
Молоко, сир та яйця
102,2
95,7
Молоко
100,5
102,4
Сир і м’який сир (творог)
100,4
102,7
Яйця
112,3
71,5
Олія та жири
100,2
97,1
Масло
101,3
102,6
Олія соняшникова
98,4
91,5
Фрукти
94,9
100,1
Овочі
90,3
70,1
Цукор
101,2
104,3
Безалкогольні напої
100,4
106,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби
100,7
108,7
Одяг і взуття
107,8
99,3
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
100,1
112,6
Утримання та ремонт житла
100,3
102,9
Водопостачання
100,0
100,8
Каналізація
100,0
100,7
Послуги з управління багатоквартирними будинками
100,0
102,7
Електроенергія
100,0
169,7
Природний газ
100,0
100,0
Гаряча вода, опалення
100,0
100,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
100,3
102,0
Охорона здоров’я
100,7
106,6
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
100,6
105,1
Амбулаторні послуги
100,7
109,5
Транспорт
102,2
102,5
Паливо та мастила
104,9
101,5
Транспортні послуги
101,0
103,3
Залізничний пасажирський транспорт
96,8
106,8
Автодорожній пасажирський транспорт
101,4
103,2
Зв’язок
99,6
102,2
Відпочинок і культура
100,1
99,7
Освіта
109,9
112,4
Ресторани та готелі
100,7
110,0
Різні товари та послуги
100,6
103,7
Індекси споживчих цін за регіонами у вересні 2023 року
(відсотків)
До попереднього місяця
Україна1
100,5
Вінницька
100,5
Волинська
100,8
Дніпропетровська
100,4
Донецька
100,4
Житомирська
100,7
Закарпатська
100,6
Запорізька
100,3
Івано-Франківська
100,9
Київська
100,7
Кіровоградська
100,2
Луганська
100,5
Львівська
100,9
Миколаївська
100,5
Одеська
100,3
Полтавська
100,8
Рівненська
100,7
Сумська
100,9
Тернопільська
100,4
Харківська
100,6
Херсонська
99,5
Хмельницька
100,4
Черкаська
100,8
Чернівецька
100,7
Чернігівська
100,6
м. Київ
100,3
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.