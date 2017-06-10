Уряд допоможе легкій промисловостіНа Чернігівщині під час робочої поїздки Прем’єр-міністр Володимир Гройсман узяв участь у форумі з проблем розвитку легкої промисловості «Укрлегпром: промисловий діалог з урядом». Там він поспілкувався з виробниками продукції легкої промисловості та ознайомився з потужностями одного з найбільших підприємств вітчизняного легпрому. Висновок робив у стінах камвольно-суконної компанії «Чексіл»: «Легка промисловість України має значний потенціал зростання і в найближчий перспективі здатна формувати до 2% національної економіки. Якщо в 1990-х роках говорили про те, що наша якість нижча, то тепер наші легковики постачають продукт не тільки на внутрішній ринок, а й за кордон. Водночас це галузь із високою часткою доданої вартості у виробництві».