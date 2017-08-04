Недавно в одному з віддалених від райцентру сіл Слов’янського району Донецької області виникла пожежа на території дитячого майданчика. Місцеві жителі вже подумки почали підраховувати збитки, адже було очевидно, що впоратися з вогнем зможуть тільки професійні пожежники з відповідною технікою, але ті зі Слов’янська прибудуть аж через годину. Яким же було здивування людей, коли через 10—15 хвилин почулося гучне завивання сирени і до місця загорання вулицями промчав червоно-білий пожежний автомобіль. А невдовзі стало відомо: улюблене місце відпочинку дітей і найближчі оселі врятувала пожежна команда Черкаської громади, що базується в однойменному населеному пункті. Саме такі мобільні підрозділи, куди входять місцеві жителі, вже створено і працюють ще у двох об’єднаних територіальних громадах Донеччини — Лиманській і Шахівській.

Скептиків відтепер різко поменшало

Створення перших місцевих пожежних команд у Донецькій області почало набирати реальних обрисів ще торік восени завдяки початку реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час якого планували залучати ще й новостворені об’єднані громади. Найпершою стала Черкаська ОТГ, куди увійшли 11 населених пунктів з центром у селищі Черкаське, що розташоване за 20 кілометрів від районного центру.

Очевидні переваги перенесення місця служби рятувальників ближче до тих, кому потрібна допомога, вже ні в кого не викликають сумнівів. Адже донедавна на згадану територію у разі необхідності навідувалися співробітники тутешнього управління ДСНС зі Слов’янська чи Краматорська. З огляду на відстань і стан сільських доріг на місце виклику вони прибували в середньому через 30—40 хвилин, а ось черкаська громадська команда пожежників тепер витрачає на це вдвічі менше часу. Що, звичайно, позначається на ефективності роботи рятувальників.

За словами начальника пожежного поста Черкаської об’єднаної територіальної громади Костянтина Даниленка, спершу, коли тільки почали втілювати задумане в життя, було чимало скептиків. Не секрет, сам термін «реформи» з певних причин нерідко сприймають досить негативно, і тому люди не дуже вірили, що у селі порівняно швидко збудують такий об’єкт і тут успішно працюватиме місцевий пожежний підрозділ.

Та головне управління ДСНС України в Донецькій області та місцева влада, які опікувалися проектом, невдовзі присоромили тих, хто сумнівався. З обласного бюджету на будівництво та обладнання центру для пожежників було передбачено 5,2 мільйона гривень, а спорудження відповідного приміщення тривало всього місяць.

Традиційно для цього підібрали одну з найвищих точок селища Черкаського, де тепер у центрі безпеки є все необхідне для несення служби рятувальників: гараж, кімнати для чергування і відпочинку, кухня тощо. А до нового приміщення Черкаська громада тоді отримала в подарунок ще й новенький пожежний автомобіль.

Поступово тут сформували команду пожежників, куди увійшли 17 місцевих жителів. На той момент скептиків у селищі вже поменшало, а тому охочих було значно більше, ніж створених робочих місць. Отож завдяки великій кількості претендентів і вибору до команди увійшли найкращі, серед яких колишні робітник заводу, охоронці, вчитель та пенсіонери ДСНС.

Сільські пожежники пройшли попередню підготовку: після організованого для них фахівцями головного управління ДСНС навчання в Маріуполі вони ще побували на відповідній практиці у колег у Слов’янську.

«Працюємо у чотири зміни по четверо осіб у кожній, — розповідає один із місцевих пожежників. — Про всі надзвичайні події на території громади, які потребують нашої участі, нас повідомляє черговий диспетчер служби «101». Ми найпершими приїжджаємо на виклик, отже розуміємо, що саме від нас іноді залежить життя потерпілих чи збереження майна. А ще крім пожеж, нас залучають до розчищення шляхів, обрізання дерев чи інших робіт, що їх здатні виконувати тільки такі служби».

Серед добровільних помічників —нинішні дітлахи

Фінансується центр безпеки у Черкаському з бюджету об’єднаної територіальної громади: цього року його утримання обійдеться у майже 1,5 мільйона гривень. А на перспективу в селі не приховують, що у межах проекту тут прагнуть створити саме повноцінний центр безпеки, адже вже є дві кімнати для поліцейських, а у недалекому майбутньому є наміри добудувати приміщення для розташування ще й медиків. Тобто зробити так, щоб у єдиному центрі безпеки чергували і працювали в комплексі всі згадані служби.

Перший досвід громадських пожежників із Черкаського і сама ідея місцевого центру безпеки сподобалися землякам. Тож такий проект уже реалізували ще у двох об’єднаних територіальних громадах Донеччини — Лиманській і Шахівській.

«Оскільки громади зацікавлені у створенні таких місцевих служб, протягом 2017 року центри безпеки заплановано відкрити ще в чотирьох громадах нашого краю: Миколаївській, Соледарській, Іллінівській та Сіверській», — підтверджує перспективність проекту начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України в Донецькій області Роман Джиоєв. А протягом 2018—2020 років, за його словами, до проекту можуть приєднатися ще 15 об’єднаних територіальних громад.

Уже тут почали працювати з населенням, особливо з місцевими активістами, які висловили бажання допомагати сформованим сільським пожежним командам. Наприклад, у Черкаській об’єднаній територіальній громаді про бажання стати добровільними помічниками центру безпеки вже повідомили понад 60 жителів сіл. Тому закономірно з’явився намір різноманітними пільгами всіляко заохочувати людей, які беруть на себе відповідальність за безпеку своїх та сусідніх населених пунктів. Серед кількох варіантів, що їх розглядає місцева влада, є й будівництво сучасного спортивного залу, де пожежники-добровольці й представники їхніх родин зможуть займатися безкоштовно.

А оскільки поповнення сільських пожежних команд дуже важко уявити без підростаючого покоління, у школах тутешніх населених пунктів триває профілактична робота: дітям не тільки популярно розповідають про небезпеку пожеж, а й поступово вчать їх запобігати і протистояти цьому лиху. Роблять це на прикладі місцевих пожежних команд, де працюють і батьки деяких школярів.

Одним із показових прикладів залучення найменших жителів сіл до ймовірної майбутньої професії стало багатолюдне дійство у селищі Черкаське, нещодавно організоване з нагоди церемонії вручення нового сучасного спорядження фахівцям центрів безпеки Черкаської, Лиманської та Шахівської об’єднаних територіальних громад. Адже цього дня для місцевих дітлахів організували цікаву інтерактивну програму: конкурси, вікторини, а також захопливі змагання «Ігри вогнеборців», під час яких учасники отримали змогу ближче ознайомитися з роботою центрів безпеки й рятувальників.

ДОВІДКА "УК"

Пожежна охорона у Швеції всього на 20% складається з професіоналів, решта — добровільні помічники. У США на долю вогнеборців-добровольців припадає 73% приборканих пожеж. У Німеччині вогню протистоять майже 40 тисяч професійних пожежників і 1,3 мільйона добровільних помічників.