Уже котрий день поспіль Харківщина утримує невтішне лідерство у зростанні кількості хворих на GOVID-19. З вівторка на середу зафіксовано 403 нових недужих, і на сьогодні в регіоні майже 16 000 інфікованих. А пік зростання поки що припадає на 17 вересня, коли за добу занедужали 483 людини.

У цій ситуації на лікувальні заклади області, особливо Харкова, лягло величезне навантаження. До інфекційних відділень машини швидкої допомоги щодня привозили майже 100 пацієнтів. Туди направляли десятки хворих, які зверталися по допомогу до сімейних лікарів та поліклінік.

З огляду на значне збільшення кількості госпіталізацій із 16 вересня опорні лікарні Харкова та області стали по черзі приймати хворих на GOVID-19. У деяких перепрофільованих лікувальних закладах медпрацівники не витримували шаленого ритму роботи. Частина медперсоналу запанікувала через страх інфікуватися. Так було і в перші тижні пандемії. Уже тоді працівники стали писати перші заяви про звільнення, виникали перші конфлікти, пов’язані із хворобою.

Що відбувається в медичній системі Харкова та області, досліджував «Урядовий кур’єр».

Звільнення не розв’яжуть проблеми

Не лише жителі Харківщини, а й уся Україна пам’ятає про звільнення за власним бажанням заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Черняка, який відповідав за медицину і соціальну політику. Журналісти та користувачі соцмереж пов’язують його зі скандалом в інфекційній лікарні і провалом роботи з боротьби з коронавірусом в області.

Потім було двоетапне звільнення директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Вадима Іваннікова, який дав розпорядження звезти всі апарати ШВЛ із районних лікарень до обласної інфекційної в Харків. Тоді привезли застаріле обладнання, зокрема те, яке не працювало, а деякі медзаклади за підтримки місцевої влади відмовилися віддавати апарати, обурившись, що не матимуть змоги рятувати пацієнтів у себе.

У середині червня, після гучних бійок біля Харківського обласного радіаційного диспансеру, де його пацієнти перешкоджали госпіталізації хворих на GOVID-19, серед яких були чорнобильці, там розгорівся новий скандал у зв’язку зі звільненням 15 медичних працівників.

І ось нова сенсація: масове звільнення працівників міської лікарні №25, яке розбурхало місто й соціальні мережі. Мабуть, немає в Україні жодного інтернет-видання, яке б не підхопило новину про масове звільнення медиків з багатопрофільної міської клінічної лікарні №25. І якщо причини вказували одні й ті самі, то трактували їх та обставини навколо них по-різному. А кращого варіанта, ніж з’ясувати істину з перших вуст, як відомо, не знайти. Тож журналіст «Урядового кур’єра» поспілкувався з керівником лікувального закладу.

Ситуація непроста, але далека від критичної

Із розмови з головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради В’ячеславом Вакуленком стало зрозуміло, що ситуація в медзакладі хоч і непроста, проте далека від критичної. Попри звільнення майже 30 медпрацівників, прийом і лікування хворих на GOVID-19 не зазнав збоїв, оскільки медсестер, що звільнилися, замінили за рахунок власних резервів.

Як розповів «Урядовому кур’єру» В’ячеслав Михайлович, жоден з лікарів не подавав заяви на звільнення. А ось серед медперсоналу середньої ланки справді у зв’язку з прийомом хворих на GOVID-19 розпочалася паніка. Особливо у тих відділеннях, в яких не звикли працювати з інфікованими та тяжкохворими пацієнтами.

Перший хворий на коронавірусну недугу, за його словами, з’явився в лікарні ще наприкінці квітня. Відтоді майже 100 медпрацівників закладу перехворіло на GOVID-19, але інфікуватися вони могли не лише на робочому місці, а, як це часто буває, у громадському транспорті, супермаркетах чи деінде. Сам В’ячеслав Вакуленко 20 днів у тяжкому стані провів на лікарняному ліжку інфекційного відділення, але, як наголошує, працювати треба. Особливо в цей тяжкий для країни час. Про це він нагадує всім своїм колегам щоразу, коли йдеться про загрозу інфікування.

За тиждень-два робота стабілізується

«Ведемо перемовини з тими людьми, які мають намір звільнитися. Лише сьогодні я прийняв більш як десять таких своїх працівників. Роз’яснював, декого вмовляв. Частину з них вдалося переконати не робити поспішних кроків, — розповідає В’ячеслав Вакуленко. — Дефіцит кадрів, звісно, відчувається, але виходимо із ситуації тільки за рахунок власних резервів. Комплектуємо бригади з медпрацівників хірургічного комплексу, який закрито. Спочатку в нас було розгорнуто 50 ліжок для хворих на GOVID-19, потім додалося ще 110, а загалом плануємо за рахунок хірургії довести кількість ліжко-місць до понад 200».

Головний лікар повідомив, що в лікарні укомплектовано вісім бригад. Заклад забезпечено всім необхідним для лікування недужих.

«На сьогодні в лікарні, відповідно до тих протоколів, за якими лікуємо, все є. Але з таким напливом хворих наші запаси швидко тануть. Тому нам дуже активно допомагає і міська рада, і всілякі доброчинні організації та фонди. Звісно, якщо кількість недужих зростатиме, то ми швидко вичерпаємо всі запаси», — зазначив В’ячеслав Вакуленко.

Поки що лікарню не законтрактували з лікування хворих на GOVID-19. Лише раз за підсумками роботи у квітні було здійснено доплати медикам. На цьому все і закінчилося. Нині колектив закладу чекає на укладення контракту, що має відбутися найближчим часом. Це дасть змогу здійснювати доплату медперсоналу, що, безперечно, підбадьорить людей. Вдивляючись у найближче майбутнє, легко спрогнозувати, що лікувальному закладу треба поповнювати запаси засобів індивідуального захисту — спецкостюмів, окулярів, масок і респіраторів. Адже на добу для восьми бригад та консультантів необхідно 75—85 комплектів захисного одягу та інших засобів індивідуального захисту.

«Ми не падаємо духом. Проте не варто забувати, що обсяг роботи непередбачуваний. Минулий день був нормальним. Завтра ми знову чергуємо в місті. Думаю, що впораємося, а за тиждень-два все остаточно стабілізується», — з надією сказав В’ячеслав Вакуленко.

Насамкінець. На брифінгу 23 вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав медичні заклади пришвидшити подачу до Національної служби здоров’я заявок на отримання коштів для виплати доплат медикам, запроваджених з 1 вересня.

«Звертаюся до всіх головних лікарів медичних закладів, які не подали заявки на виділення коштів для виплати доплат медикам. Будь ласка, подайте ці заявки, щоб ваші працівники — лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал — отримали цю доплату вчасно. Ми виділили кошти, розробили простий і чіткий механізм, щоб всі медики отримали доплати», — зазначив очільник МОЗ.

Він повідомив, що НСЗУ почала приймати відповідні заявки від медзакладів з 11 вересня. Однак на сьогодні лише 784 лікарні з понад 1600 подали відповідні документи.