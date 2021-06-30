У матчі за вихід до чвертьфіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на арені «Хемпден Парк» в Глазго (Шотландія) у додатковий час вирвали перемогу над національною командою Швеції - 2:1.

Олександр Зінченко на 27-й хвилині вивів збірну України вперед після результативного пасу Андрія Ярмоленка. На 43-й хвилині Еміль Форсберг завдяки рикошету відновив паритет у матчі.

А долю протистояння на останніх секундах другого екстра-тайму вирішив переможний удар Артема Довбика (120+2).

Із 99-ї хвилини збірна Швеції грала у меншості: за грубу гру проти Артема Бєсєдіна червону картку отримав Маркус Даніельсон.

Таким чином, збірна України у чвертьфіналі на Олімпійському стадіоні в Римі зійдеться з командою Англії, яка н перемогла збірну Німеччини – 2:0.

Переможний гол Артема Довбика:

З перемогою збірну України і усіх вболівальників привітав у facebook Президент України Володимир Зеленський.

«Неймовірно! Україна забила Швеції два м'ячі і здобула перемогу в матчі.

Уперше в історії Україна потрапляє в 1/4 Чемпіонату Європи.

Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!

Сьогодні не було вас і нас.

Сьогодні були МИ.

Україна!

Команда, що налічує понад 40 мільйонів.

Від Ужгорода до Луганська.

Від Чернігова до Сімферополя.

Команда – Україна!

Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі!

Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!

І всі ми чудово знаємо, що це означає.

Тільки одне.

Слава Україні!!!», – висловив свої емоції Володимир Зеленський.

Привітав нашу збірну і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. На своїй сторінці у facebook він написав такі слова:

«Історичний день! Історичний матч! Історичний Євро-2020 для всієї футбольної України! Ми в 1/4 фіналу чемпіонату Європи! Команда Андрія Шевченка у вісімці найсильніших збірних континенту! Це найкращий подарунок для всієї України, мільйонів наших земляків по всьому світу і для футбольної спільноти нашої держави, яка в цьому році відзначає 30-річний ювілей!

Складний поєдинок і дуже сильний суперник, але збірна, з якою разом билися більш ніж 40 мільйонів сердець України, завойовує заслужену перемогу! Завдяки нашій з вами енергетиці, якою ми ділилися з командою до останньої секунди матчу і вірили в перемогу! Щиро бажаю, щоб ця ж енергетика допомогла якнайшвидшому одужанню Артема Бєсєдіна! Просто зараз ми забираємо його до Києва на ретельне медичне обстеження. Він, як справжній чоловік, як гравець національної команди, не побоявся зіткнення і боровся в поєдинку за м’яч до кінця, за перемогу України! Дуже сподіваюсь на його швидке відновлення і повернення на поле!

Дякую нашій діаспорі у Великобританії за неймовірну підтримку збірної і фантастичну атмосферу, яку ви створили на «Хемпден парк» у шотландському Глазго! Вітаю всіх наших вболівальників, головну команду країни та тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком з цим історичним успіхом! Ви справжні герої! Як і всі наші вболівальники, чия надпотужна підтримка додавала сил збірній!

Готуємось до 1/4 фіналу Євро-2020 і зустрічі з Англією, яка відбудеться у Римі 3 липня! Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!»