У неділю у сніговому парку «Фенікс» фристайліст Олександр Абраменко у вирішальній спробі — суперфіналі змагань з лижної акробатики виконав стрибок Back Full-Full-Double Full, набрав у сумі 128,51 бала і здобув історичне для вітчизняного спорту «золото».

Після тріумфу спортсмен не стримував емоцій і наголосив, що для нього дуже почесно стати першим українцем, який здобув олімпійську медаль у фристайлі: «Неймовірно щасливий! Важко передати свої емоції! Безмежно радий бути першим українцем, який здобув олімпійську медаль у фрістайлі. До останньої секунди була дуже напружена боротьба. Нервовими були й хвилини очікування останнього стрибка. Мій фінальний стрибок був найкращим у сезоні. Піти на його виконання — це був великий ризик, але я впорався і, гадаю, виправдав не лише свої очікування, а й усієї України», — сказав Олександр.

Видатним досягненням і геніальним успіхом назвав те, що зробив новий український олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка: «Щиро дякую Олександрові та його наставникові Енверу Аблаєву, які подарували такі щасливі миті радості всьому українському народові. Найскладніший стрибок Абраменко залишив на суперфінал і зумів витримати неймовірне напруження. Треба було йти ва-банк, адже перемагає лише найсильніший. Конкуренція на Іграх просто неймовірна».

Одними з перших привітали Олександра Абраменка з перемогою на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані Президент України Петро Порошенко і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Хто він, спортсмен, який 18 лютого відродив в українців надію на те, що її спортивна слава ще не вмерла? Олександр Абраменко народився 4 травня 1988 року в Первомайську на Миколаївщині. Закінчив Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. Для нього Олімпійські ігри у Пхьончхані четверті. Дебютував 2006 року в Турині (Італія). Там у підсумку став 27-м. Далі була Олімпіада-2010 у Ванкувері й 24-те підсумкове місце.

За чотири роки в Сочі наш спортсмен пробився до суперфіналу, однак посів у підсумку шосте місце. Зрештою, те, що не вдалося тоді, перший український володар Кришталевого глобуса Кубка світу в лижній акробатиці блискуче здійснив у Південній Кореї.

Як і багато видатних атлетів, у свій нинішній вид спорту малий Сашко потрапив випадково. Зізнався: «Мій батько сподівався, що я гратиму у футбол. Проте я відчував, що екстремальні види спорту мені ближчі, і дуже пощастило, що в моєму місті були належні умови для цього виду спорту».

Справді, в часи Сашкового дитинства в Миколаєві був єдиний в Україні водний трамплін для тренувань. «У нас був зал, гімнастична доріжка, батути, кільця, бруси. Загалом рай для дитини! Тому мені це дуже подобалося. А потім уже дізнався, що це зимовий вид спорту і пов’язаний з лижами — стало ще цікавіше. Так усе і закрутилося», — пригадував раніше нинішній олімпійський чемпіон.

На жаль, нині водний трамплін у Миколаєві зруйновано. Тривалий час споруда була в руках приватних інвесторів. Нині її повернули державі, однак, щоб з’явилося належне фінансування, об’єкт має перебувати на балансі міста. Тож стрибки на воду Олександр Абраменко змушений опрацьовувати у Мінську — там збудували сучасний комплекс.

Минулий сезон Абраменко пропустив — мав важку травму коліна, переніс операцію. Травму вдалося побороти, та олімпійську ліцензію довелося здобувати в останній момент: на етапі Кубка світу в американському місті Лейк-Плесіді він посів друге місце (перше за два роки), що й дало змогу кваліфікуватися в Пхьончхан. А на Іграх свого життя Олександр Абраменко не лише став зразком стабільності, витримки й холоднокровності. Він ризикнув — виконав у суперфіналі стрибок, який до цього робив лише на тренуваннях. І виграв!