В основі спектаклю «Схід—Захід» — п’ять п’єс, написаних підлітками зі східного і західного регіонів України в межах соціального театрального проекту Class Act. Серед основних тем — кохання, війна, життя переселенців. У числі робіт і п’єса «Камінь» Віталія Шмитька з Попасної.
«Наша школа найбільше постраждала від обстрілів у 2015 році. До нас приїхали режисери та запропонували написати твори. Через два місяці нам сказали, що 9 осіб їде до Києва писати п’єси. Отже, завдяки проекту я вже рік живу театром», — говорить Віталій Шмитько, який сьогодні уже став першокурсником одного з київських вишів.
Театральний проект Class Act, створений за технологією британського театру Treverse theatre, стартував в Україні влітку 2016 року. В межах акції 20 підлітків зі сходу і заходу України зібралися в Києві, щоб вчитися писати п’єси, під кураторством шотландського драматурга Миколи МакКартні та українських авторів. А ось сама ідея втілити на сцені п’єси юних драматургів належить художньому керівникові театру «Актор», режисер вистави — Влада Белозоренко. «Для мене це передусім соціальний проект. Це — голос підлітків, які пишуть про реальні проблеми. І ці теми перегукуються з тими, що турбують усіх нас в Україні. Ці п’єси для мене унікальні саме цим, у них порушуються болючі для суспільства питання», — вважає Влада Белозоренко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»