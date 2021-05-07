До цієї операції готувалися особливо ретельно. І хоч усі ризики було вже добре зважено й продумано, все-таки залишався сумнів: чи не діють медики занадто самовпевнено, адже пацієнт має 91 рік? Колишній військовий льотчик Борис Грицевський від природи мав чудове здоров’я. Однак перевантаження, яким піддавав свій організм під час польотів, інші життєві випробування зробили свою справу. Його невтомне серце почало останнім часом підводити. А госпіталізувати дідуся змусили симптоми, які називають екстреними. Характерні ознаки загострення ішемічної хвороби серця зумовили невтішний діагноз: ризик інфаркту міокарда.

Як рятувати хворого? Завідувач відділення серцево-судинної хірургії Черкаського обласного кардіоцентру Олег Журба разом із колегами зробив висновок: необхідна термінова операція, завдяки якій шляхом пересадки судин можна поліпшити кровопостачання серця. Оскільки в пацієнта виявили багатосудинне ураження, довелося оперувати на відкритому серці. Однак таке оперативне втручання немолодий організм міг не витримати. Добре, що інші органи працюють стабільно.

Унікальна операція тривала чотири години. Група лікарів із семи медиків, серед яких було два анестезіологи, працювала чітко й злагоджено. Вони вже мали чималий досвід шунтування, хоч із пацієнтами такого поважного віку працювали вперше. Під час операції хвилювалася вся команда — чи витримає організм? Як вийде з наркозу? І ось нарешті після маніпуляцій, під час яких кілька взятих у пацієнта судин та частину артерії було пересаджено до серця, очі анестезіолога Вадима Голуба заясніли від усмішки, якої за різноманітними захисними обладунками одразу й не помітиш. Загартований організм льотчика не підвів! Дідусь молодець, адже так успішно, як він, виходять із знеболення люди на 30—40 років молодші!

Серце, яке не зупиняли й на час операції, билося ритмічно. Як пояснив Олег Олександрович, уся складність операції полягала в тому, щоб провести її на відкритому серці без його зупинки. Для пацієнта такий метод набагато кращий, адже вдається уникнути багатьох небажаних ускладнень. «Це набагато краще для пацієнта, але значно складніше для хірургів. Утім пацієнт завжди на першому місці!» — зазначив Олег Журба.

Нині Борис Грицевський, якого після десятиденного перебування в медичному закладі вже кілька днів тому виписали додому, почувається добре. Поїхав додому разом із дружиною в гарному настрої.

Дружина ветерана Людмила Шевченко головна підтримка чоловіка. Із самого дня одруження вони не розлучалися ні на день. Ось тільки коли коханий був у відділенні реанімації, вона змушена була чекати і писала йому листи. Зокрема й про те, куди поїдуть після одужання. Людмила Степанівна була впевнена в успіху складної операції, вірила в золоті руки хірургів і таки дочекалася оптимістичних слів лікарів.

Уже в домашніх умовах подружжя призвичаюється до нових ритмів життя, поступово готується до заняття улюбленою риболовлею. Хочеться відчути, як пояснили, свіжий подих вітру, подивитися на дніпрові простори. А потім їх чекають Карпати.

А Олег Журба готується до нових операцій. Хоч ця, як визнав сам хірург, була особливою і запам’ятається йому надовго. Зокрема й тому, що Борис Грицевський був найстаршим пацієнтом кардіоцентру, якому тут проводили шунтування.

Залишається додати, що за рейтингом Асоціації серцево-судинних хірургів України, Черкаський кардіологічний центр посів друге місце з хірургічного лікування ішемічної хвороби серця серед усіх кардіохірургічних клінік. Третє місце — з хірургічного лікування інфекційного ендокардиту. І четверте — з хірургічного лікування життєзагрожуючої патології грудної аорти. За попереднім рішенням асоціації, Всеукраїнський з’їзд серцево-судинних хірургів планують провести восени цього року в Черкасах.