До Совиного яру в селі Водяники на Звенигородщині цього дня автобуси підвозили чимало жителів місцевої громади. На великому екрані, що його організатори розмістили неподалік ставка, глядачі могли бачити героїв вітчизняних мультфільмів, а ввечері відбувся показ кінострічки «Кіборги». У село завітав національний тур «Кіно заради Перемоги!» та показав глядачам фільми за допомогою кіномобіля — спеціальної платформи, яка дає змогу влаштувати кінопоказ просто неба навіть у непристосованих для цього місцях.

«Гуцулка Ксеня» як гімн життю

Проєкт розпочався 6 серпня 2022 року. Нині його реалізують у кількох форматах: покази просто неба у теплий період року, дистанційні покази у взаємодії з місцевими активістами та на запити військових частин, медзакладів, інтернатів тощо. Організатори влаштовують зустрічі глядачів з кінематографістами, а для військових — допрем’єрні покази українських фільмів за участі знімальної групи.

Фільм «Кіборги», який дивилися у Водяниках, — про початок війни, героїчну оборону донецького аеропорту.

Він вийшов на екрани 2017 року і потрапив у список 100 найкращих стрічок України. Представив його місцевим глядачам головний режисер Ахтем Сеітаблаєв: «Ми тут, щоб продемонструвати широкий спектр українського кіно. Вважаємо такі зустрічі дуже змістовними: не секрет, що людина — наслідок того культурного підґрунтя й оточення, навколо якого зростає. А кіно — один із найпотужніших інструментів».

Журналістів цікавили подробиці про те, як знімали стрічку, тож пан Ахтем розказав про складнощі й деталі зйомок: «Чи не головна складність була в тому, що ми знімали про події близькі в часі. Зйомки проходили 2016 року, а події в донецькому аеропорту відбувалися 2014-го. Під час виробництва фільму часто чув: «Чи не зарано знімати таку стрічку»? Історія кінематографії підтверджує, що творча рефлексія стосовно дуже значущих подій зазвичай відбувається з більшим часовим інтервалом. Але коли спілкуєшся з тими людьми, які через усе це пройшли, розумієш, що не варто чекати. Кожен із них має власний погляд на розбудову країни і мріє брати в ній участь. Саме це й стало головним наративом картини «Кіборги», який ми зняли не стільки як військову драму чи екшн, а як філософську історію на тлі війни. Найважчим питанням стала чесність розповіді, адже розумієш, хто буде твоїм першим глядачем. Загалом фільм на 90 відсотків створено за конкретними спогадами людей. Ми прислухалися до безцінних порад захисників ДАПу. Сценарій за розповідями очевидців написала Наталка Ворожбит. Щодня на нашому знімальному майданчику були присутні кіборги (до речі, не всім захисникам аеропорту імпонує, що їх так називають)».

Режисер також розкрив історію, як у фільмі з’явилася одна з найвідоміших українських пісень XX століття «Гуцулка Ксеня»: «Свого часу знайомилися із захисниками донецького аеропорту. Уже тоді за сценарієм було зрозуміло, що один із героїв має загинути. Постало питання: що має лунати у виконанні персонажа із псевдо «Мажор», адже щось зіграти він має (весь фільм інший персонаж «Серпень» просить у нього щось зіграти, але той відмовляється). Тоді сам актор запропонував зіграти «Гуцулку Ксеню», бо вона одна з найулюбленіших пісень прототипа цього героя. Зрештою пісня перетворилася в стрічці на гімн життю».

Ахтем Сеітаблаєв порадив усім дивитися українське кіно. Воно має надзвичайно широку палітру жанрів, змістовне й насичене. Кожен глядач обов’язково зробить для себе чимало відкриттів.

Патріотичні стрічки сприймають по-новому

Як розповіла менеджерка національних проєктів благодійного фонду «МХП — громаді» Світлана Мигаль, вибір фільмів для турів «Кіно заради Перемоги!» не випадковий. Представники асоціації «Дивись українське» підбирають саме ті стрічки, які потім транслюють у громадах.

— Це українські стрічки патріотичного напряму: про сучасність, сьогодення, а також історичні, — розповіла співорганізаторка. — Як на мене, фільми, які ми дивилися 2021 року, коли почався проєкт «Кіно просто неба», сьогодні сприймаються зовсім інакше. Глядачі відкривають для себе нові сенси, по-новому оцінюють героїв. До війни у нас були великі плани на продовження проєкту «Кіно просто неба». Хотіли не просто показувати українські стрічки в тих селах, де немає кінотеатрів, а й розширити діяльність. Та війна внесла корективи: проєкт нині підтримує наших військових, саме для них відбувається багато показів. Захисники мають можливість поспілкуватися з режисерами, акторами, це обопільно важливо. А ще покази фільмів підтримують патріотичний настрій українців, щоб люди могли емоційно «підзарядитися». Коли розумієш, що під час перегляду таких фільмів, як наприклад «Вітер зі сходу» (документально-художня стрічка), навіть десять глядачів отримують натхнення — щиро переживають події, описані в ній, це додає сил, свідчить про важливість нашої роботи.

Ініціатор національного туру голова Асоціації «Дивись українське!» кіно- та музичний продюсер Андрій Різоль теж поспілкувався з глядачами й журналістами:

— Триває не просто війна: росія хоче знищити Україну та кожного з нас. Проте культура теж може бути зброєю. Де в такий непростий час ми всі можемо знайти натхнення, щоб протистояти ворожій експансії? Нині на фронті воюють тисячі українських митців, зокрема й кінематографісти, які не просто надихають нас своєю творчістю, а гинуть на війні. Коли кажемо світові, що найкращі українські митці відклали всі свої справи й пішли захищати Україну, світ дивиться на нас здивовано: чому це так? Для нас усіх ця війна принципова. Проєкт «Культура проти війни» шириться в усьому світі, фокусуючи увагу закордонних глядачів на подіях у нашій країні. В Україні людей надихають стрічки, показані під час турів «Кіно заради Перемоги!». Людям, які щиро говорять мовою мистецтва, неможливо не вірити. І це теж зброя, не менш потужна за гармати.

Загалом у межах туру з 6 серпня 2022-го по 10 червня 2023 року відбулося 1272 кінопокази 48 українських повнометражних стрічок у 298 населених пунктах та військових частинах 21 області України.