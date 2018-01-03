Вагомий новорічний подарунок отримали і медики, і пацієнти Тернопільщини. В університетській лікарні відкрито сучасний Центр політравми, де надаватимуть допомогу за міжнародними стандартами.
Травматизм серед причин смертності другий після онкологічних і серцево-судинних захворювань.
В управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації повідомили, що впродовж останніх трьох років у краї відчутно зростає кількість травмованих. Статистика засвідчує, що цей показник становить майже 12 тисяч пацієнтів на рік, а це 6% усіх недужих. Спостерігається на Тернопіллі й зростання числа випадків політравм — щороку ледь не 250 пацієнтів або 2% всіх пролікованих.
Тож зрозуміло, створення Центру політравми було в пріоритетах обласної влади. Як зазначив голова облдержадміністрації Степан Барна, із 2015 року на Тернопільщині значно активізували роботи з реконструкції, ремонту медзакладів і забезпечення їх сучасним обладнанням. Витратили 120 мільйонів гривень на поліпшення якості надання медичних послуг — від третинного рівня й до первинної ланки, зокрема сільських амбулаторій. А ось на організацію та облаштування Центру політравми з коштів медичної державної субвенції спрямували 7 мільйонів гривень.
Тепер у структурі цього підрозділу — повністю реорганізовано приймальне відділення, складова якого — відділення інтенсивної терапії для хворих з політравмою, операційний блок, де виконуватимуть невідкладні маніпуляції та хірургічні втручання у разі черепно-мозкової, скелетної, а також травми грудної клітки, органів черевної порожнини. Найсучаснішим обладнанням устаткували операційний блок відділення ортопедичного стаціонару, завдяки чому можна проводити високотехнологічні хірургічні операції пацієнтам з переломами кісток таза, хребта й кінцівок. Стаціонарні відділення торакальної, абдомінальної та судинної хірургії, нейрохірургії також працюють у цьому центрі. Як і підрозділ реабілітації, що займається пацієнтом з перших днів після травми до цілковитого відновлення функцій організму.
У Центрі політравми не лише перейнялися укомплектуванням його новітнім обладнанням і створенням належних умов для роботи. Як стверджує головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар, тут працюють кваліфіковані лікарі-хірурги різного профілю, які пройшли спеціалізований навчальний курс «Підтримка життя під час травми». Цей тренінг ґрунтується на найсучасніших підходах до лікування травми, за мету ставить поліпшення продуктивності та якості медичної допомоги в ситуації високого ризику.
На врочистості з нагоди відкриття Центру політравми до Тернополя завітала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Цього року в Тернопільській університетській лікарні чекатимуть ще на один захід — відкриття кардіохірургічного центру із сучасним обладнанням, де зможуть проводити операції на відкритому серці, пересадку серцевого клапана, інші високотехнологічні хірургічні втручання пацієнтам з кардіологічною патологією.
КОМПЕТЕНТНО
«Тернопільщині вже є чим пишатися»
Уляна СУПРУН,
в.о. міністра охорони здоров’я України:
— Політравма — дуже специфічна річ, адже в перші години можна або врятувати життя, або скалічити, або втратити пацієнта. Важливо, щоб швидка мала куди привезти недужого. Нині в Тернополі є місце, де правильно за міжнародними стандартами можуть надавати кваліфіковану допомогу.
У разі політравми дуже важливо, що відбувається з пацієнтом до госпіталізації. Ми розвиватимемо програми й проводитимемо навчання з підвищення кваліфікації для бригад швидких, створюватимемо належні умови роботи для швидкої допомоги, щоб у нас працювала. На Тернопільщині вже є чим пишатися: нова диспетчерська служба, Центр політравми, ангіографічний центр, нові операційні. Тому хочу подякувати обласній державній адміністрації, обласній раді, народним депутатам від Тернопілля, які підтримують медичну реформу. Центр політравми, який відкрили з їхньою допомогою, ставить пацієнта в центр уваги, щоб він отримав найкращу допомогу, а медпрацівники мали належні умови для роботи. Наголошую: у вас найкращий Центр політравми, який існує в Україні.