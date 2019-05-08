Брак лікарів у Черкасах зумовлює складну ситуацію для жителів обласного центру з укладанням декларацій на обслуговування. У п’ятьох центрах первинної медико-санітарної допомоги та дев’ятьох амбулаторіях, які функціонують у місті, працюють 103 сімейні лікарі та 43 дільничні педіатри. Попри це, як повідомили в департаменті охорони здоров’я міської ради, тут бракує ще принаймні 30 спеціалістів сімейної медицини та п’ять дитячих лікарів.

Фактично чимало черкащан залишаються без медичного обслуговування. Звернувшись у Другий черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, ми переконалися, що укласти декларацію тут вкрай непросто. Як повідомили в реєстратурі, всі лікарі вже набрали необхідну кількість пацієнтів. Для тих, хто звернувся пізніше, фахівців не вистачає. Декларацію укласти можна фактично тільки з одним лікарем, але й він на даний момент не приймає.

У департаменті охорони здоров’я міської ради не заперечують труднощів з укладанням декларацій. Так склалося, як підтвердила заступник директора департаменту Надія Гетьман, через нестачу необхідної кількості лікарів. Трапляється, що члени однієї родини змушені укладати декларації з різними сімейними лікарями саме з причини невчасного звернення до фахівців для підписання декларації та браку кадрів.

Спочатку сімейний лікар міг підписати декларацію максимально з 1800 пацієнтами, а педіатр — з 900. Однак більшість черкаськ‘их лікарів уже перетнула цю позначку. Національна служба здоров’я дозволила їм збільшити навантаження, але тільки на 10% (до 1980 пацієнтів). Тих, хто вийде за межі й цієї цифри, штрафуватимуть. У департаменті зауважують, що від перевантаження якість послуг може знижуватися.

Хоч менеджер групи «Реформа системи охорони здоров’я» Реанімаційного пакета реформ Світлана Бубенчикова пояснює, що конкретного терміну для підписання декларацій не існує, люди хвилюються. Адже на кінець квітня близько 26,5% населення міста ще не уклали декларацій. Це майже 60 тисяч осіб. Часто люди змушені ні з чим повертатися з відповідного центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як пояснив через інтернет директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олег Стадник, часових обмежень для підписання декларацій немає.

«Варто пам’ятати, що багато лікарів уже вичерпали ліміт пацієнтів. З липня з’являться нові сімейні лікарі, які цього року закінчують інтернатуру. До того ж, подекуди у лікарів можуть з’явитися вільні місця, якщо деякі пацієнти розірвуть з ними угоди. Або ж до Черкас можуть переїхати лікарі з інших міст, тож із ними можна буде підписати угоду».

На трьох фахівців очікують уже цього літа, але істотно це ситуації не змінить, кажуть у міському департаменті охорони здоров’я. Нині тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи другої медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів.

Що й казати, перспектива примарна. На думку спадає афоризм «Порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих». Цілком очевидно, що вихід необхідно активно шукати не тільки потенційним пацієнтам, а й тим, хто взявся на місцях перебудовувати систему охорони здоров’я.