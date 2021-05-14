Те, що Харків дедалі настійливіше наступає на прилеглі до мегаполіса села, включаючи їх у свої межі, радує далеко не всіх сільських жителів. З одного боку, не треба перебиратися в місто з усіма його благами цивілізації, бо воно саме прийшло до вашого обійстя. Як у випадку з Циркунами. З іншого, це порушує самобутній устрій села, його традиції, звички, єднання з природою. А вона тут воістину благодатна. З півночі до селища примикає великий лісовий масив, населений кремезними дубами, а між Циркунами та Черкаськими Тишками на березі річки Харків розкинувся сосновий ліс. Та й щодо благ цивілізації, тут циркунівцям нині є чим похвалитися.

Хоч до обласного центру рукою подати, всього два кілометри, і за бажання там можна скористатися будь-якими сервісними забаганками, проте в Циркунах, як і заведено в селі, дбають про те, щоб усе це було своє. І багато в чому досягли успіху.

Мегаполіс добре, а Циркуни краще!

Багатьом дорогам у Циркунах позаздрять жителі не одного з мікрорайонів Харкова, а школи в громаді відремонтовано і оснащено так, що цілком відповідають статусу показових не лише для сільської місцевості, а й для обласного центру. За словами голови Циркунівської сільської ради Миколи Сікаленка, торік понад третину бюджету громади було спрямовано на освітню галузь, тож цілком закономірно, що серед шкіл Харківщини за рівнем оснащення і комфортності циркунівці і тишківці посіли перше місце. Майже в кожному класі в школах працюють мультимедійні системи, в навчальному процесі обов’язково задіяно проєктори, ноутбуки, лабораторне приладдя, якого придбали в достатній кількості.

За два роки, що минули після об’єднання Циркунів, Руських та Черкаських Тишків в одну громаду, тут відбулися разючі зміни.

Уже за перші дев’ять місяців, не очікуючи формування зведеного бюджету та прямих відносин з державою, громада за власні кошти заасфальтувала чотири дороги і на шести поліпшили покриття, витративши 5,6 мільйона гривень.

«На сьогодні зроблено поточний ремонт семи доріг в Тишках та капітально відремонтовано ще чотири. Особливу увагу приділили освітленню вулиць та енергозбереженню. Ставимо енергоощадні світильники, світлодіодні лампи, бо їх вистачає на довше. Завдяки цьому в нас скоротилося споживання електроенергії на 10—15 відсотків», — розповідає Микола Сікаленко.

І додає, що після першої успішної реалізації проєктів: ремонту та наведення ладу в будинку культури, встановлення сонячної електростанції для потреб амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, будівництва волейбольно-баскетбольного майданчика зі штучним покриттям, десятка дитячих майданчиків тощо люди повірили у власні сили, стали почуватися господарями не лише власного обійстя, а й усього свого села.

Очільник Циркунівської сільради пригадує перші дні утворення ОТГ і каже, що дуже хвилювалися, чи надійдуть вчасно субвенції, чи витримає громада бюджетне навантаження. Адже їй передали у власність школи, дитячі садки і медичні заклади. Але все вдалося і сьогодні вже мають нові амбітні плани.

Масштабний апгрейд Циркунівської громади

Серед нагальних проблем, які необхідно розв’язувати вже сьогодні, Микола Сікаленко визначає будівництво на території громади дитячих садків у Циркунах та Тишках, центру адміністративних послуг. Бо нині дитсадка, що може прихистити лише 35 дітей, вкрай не вистачає. Адже потреба жителів — не менше 200 місць.

«На жаль, багатьом батькам доводиться возити дітей у садки в Харків», — підтверджує голова Циркунівської сільської ради і ділиться планами громади збудувати новий дошкільний дитячий заклад на 150 місць. Орієнтовна вартість проєкту становить приблизно 25 мільйонів гривень. Сума для громади з бюджетом 60 мільйонів гривень доволі значна. Але Микола Васильович вірить, що в найближчі рік-два циркунівська дітвора ходитиме в сучасний дитсадок. Тим паче, що його внесено до президентської програми «Велике будівництво», і громада вже зарезервувала в бюджеті на проєкт 2 мільйони гривень. А ще раніше в Циркунах підготували для майбутнього дитсадка земельну ділянку.

«Щодо Тишківського садка, то ми вже закінчили доволі довготривалий процес переоформлення земельної ділянки. Дошкільний заклад вартістю близько 15 мільйонів гривень з’явиться на місці колишнього табору праці та відпочинку. Роботу над ним уже розпочали, його вартість становитиме 600 тисяч гривень. Є домовленість з обласною радою щодо фінансової допомоги, тому плануємо розпочати роботи до кінця року», — зазначив Микола Сікаленко.

Циркунівську громаду в її амбітних починаннях підтримує голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, який вважає, що діти мають ходити до садочків неподалік від дому, і пообіцяв громаді всіляку підтримку у вирішенні цього питання.

Але наймасштабнішим проєктом громада вважає відкриття центру адміністративних послуг. І це не просто в задумках. Харківська райрада вже ухвалила рішення передати площу колишньої аптеки в Циркунах у власність громади. Там планують розмістити ЦНАП. Цей об’єкт внесено до Програми соціально-економічного розвитку Циркунівської громади на 2019—2021 роки. Під майбутній ЦНАП громада вже оформила землю, розробила проєктно-кошторисну документацію та отримала експертний висновок.

Проте здійсненню цих планів мають передувати чималі обсяги робіт з ремонту, реконструкції будівлі, придбання необхідного обладнання, що, за розрахунками фахівців сільради, обійдеться в 20 мільйонів гривень.

«Цей центр — важливий проєкт для громади. Адже зможе наблизити послуги до людей, і їм не потрібно буде їхати в Харків. Важливий він не тільки для нашої громади. ЦНАП зможе обслуговувати всю північну частину колишнього Харківського району, тобто Циркунівську та Липецьку територіальні громади. Самостійно здійснити цю реконструкцію громада не зможе, і ми сподіваємося на підтримку держави та області», — ділиться міркуваннями Микола Сікаленко і пояснює, що окрім згаданих проєктів, на часі ще й ремонт спортивної зали Русько-Тишківського ліцею, збереження функціонування Циркунівського стаціонару, фінансування ремонту доріг, благоустрою, освітлення.

Навести лад з податками

Зрозуміло, що навіть найперспективніші плани та найграндіозніші проєкти потребують належного фінансування. І це розуміють більшість жителів та депутатів сільської ради нового скликання.

«Насамперед шукатимемо резерви наповнення місцевого бюджету. Найперше, це оподаткування, дисципліна платників податків. Адже не всі підприємці й громадяни сплачують земельний, прибутковий та інші податки, з яких формується бюджет громади. Тож для вирішення цього питання довелося шукати нових принципових підходів. І тепер разом з прокуратурою проводимо роботу з виявлення несумлінних платників земельного податку та залучаємо їх до виконання цього важливого обов’язку. Окрім того, створюємо спеціальну комісію сільської ради, яка працюватиме зі злісними неплатниками податків», — каже голова сільради.

Це турбує не лише депутатів чи управлінців громади, а й більшість мешканців.

А люди небайдужі й гостро ставлять питання щодо впливу не лише на платників податків, а й порушників загальноприйнятих у громаді правил. Як, приміром, щодо благоустрою території. Микола Сікаленко розповів, що в громаді є мешканці, що не сплачують за вивезення сміття. Тариф становить лише 19,50 гривні на людину. Сміття вивозять чотири рази на місяць.

«Що роблять зі сміттям люди, які не сплачують? Несуть у посадки, ярки. Тому ми створюємо робочу групу разом з поліцією, представниками комісії з питань житлово-комунального господарства сільради, які стежитимуть за порядком на вулицях», — зазначає керівник сільради і наголошує, що нині зібралася непогана команда депутатського корпусу і треба досягти того, щоб і жителі, і депутати, і сільська рада працювали в одному напрямі. Тоді все заплановане вдасться виконати.