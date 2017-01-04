Перед початком фіналів у Олімпійському секторі зі стрибків у висоту на куртку нашої головної надії Ріо-2016 Богдана Бондаренка сів метелик. Одразу пригадалося, як атакували лускокрилі Криштіану Роналду в фіналі Євро-2016, і збірна Португалії стала чемпіоном.
Не залишився без медалі й наш Богдан. Та здобув не очікувану золоту, а бронзову. «Якби мені сказали за десять днів до того, що буде «бронза», я б засмутився таким результатом. Тому що був у найкращій формі за весь час. Але якби мені сказали три дні тому, я б не повірив, — коментував свій виступ Б. Бондаренко. — Підскочила температура, почався синусит. Лікарі призначили антибіотики, я пройшов курс лікування протягом п’яти днів. Хоч перша думка була брати сумку і їхати додому, потім зібрався та вирішив боротися до кінця, тому що Олімпіада раз на чотири роки, недарма ж ми тренувалися, готувалися до неї…».
Отож найкращим легкоатлетом 2016 року, як і попереднього, став стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який в Ріо-де-Жанейро здобув бронзову олімпійську нагороду. Наставника та батька Богдана — Віктора Бондаренка — другий рік поспіль визнано найкращим тренером року.
Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга Земляк, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла сьоме місце з бігу на 400 метрів та п’яте в естафеті 4х400 м. Також Ольга Земляк разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації «Команда року». Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.
Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і торік, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни! Валентина Крепкіна в 2016-му у віковій категорії 50+ виграла два «золота», «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу серед ветеранів, а також три «золота» і «бронзу» на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні. Іван Пушкін (85+) здобув три «золота» на чемпіонаті світу серед ветеранів, два «золота» на чемпіонаті Європи серед ветеранів у приміщенні та два «золота» на чемпіонаті Європи серед ветеранів з позастадіонних видів.
Багатоборця Аліну Шух легкоатлетична спільнота другий рік поспіль визнає найкращою молодою атлеткою країни. Аліна цього року записала до свого активу перемогу на чемпіонаті Європи (U-18) із семиборства з юнацьким найвищим досягненням у світі (6186 очок), юніорський рекорд України у приміщенні з п’ятиборства (4354) та повторення національного юнацького рекорду України зі стрибків у висоту (1.92 м).
У номінації «Найкращий молодий атлет року» перемогу здобув Михайло Гаврилюк, який у Тбілісі став чемпіоном Європи (U-18) з метання молота з найкращим результатом сезону у світі (82.26 м).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»