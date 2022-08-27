«У першої леді США діагностували ковід, у Байдена тест негативний», «У прем’єра Японії виявили ковід». Такими повідомленнями рясніє стрічка новин останніх днів. Та що казати, голова компанії Pfizer, чотири рази щеплений цією ж вакциною, нещодавно сам захворів на коронавірусну недугу, щоправда, перебіг був легким. Тому зупинятися на вже отриманих щепленнях нам аж ніяк не варто, бо вірус мутує і з усіх сил обходить бар’єри. І це ще, зауважмо, до початку осінньо-зимового сезону.

До прикладу, на Рівненщині за останній тиждень зареєстровано 241 хворого на ковід. Серед тих, хто занедужав, 22 дитини. Показник захворюваності — 20,9 недужих на 100 тисяч жителів. Це на 44,4 відсотка вище, ніж за попередній тиждень. Відчуваєте непросту динаміку?

«Усього від початку пандемії в області перехворіло 176 тисяч 295 осіб, із них одужало 98,5 відсотка. А ось 2594 людини, тобто кожен п’ятий, на жаль, помер. Абсолютна більшість — невакциновані», — нагадує невтішну статистику заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської ОДА координаторка вакцинації Олена Гандзюк.

Тому попри війну в області активізують вакцинальну кампанію. На жаль, на Рівненщині щеплень традиційно не люблять. Судіть самі: загалом 900 тисяч вакцинацій від ковіду, з них 42 відсотки — першою дозою. А першу бустерну отримали 42 тисячі людей.

А вже йдеться про другу бустерну дозу. Її, як і першу, кажуть фахівці, варто робити вакциною від Pfizer. І рекомендують підсилити дію попередніх вакцин людям віком понад 60 років, тим, хто має складні та хронічні захворювання (онкологічні, серцево-судинні й цукровий діабет), медикам, працівникам будинків-інтернатів.

Дійшли до глибинки

Щоб активізувати вакцинацію, ще дві мобільні бригади медиків тепер працюють у рівненській глибинці. Це стало можливим за підтримки ВООЗ. До того ж, область отримала сучасне холодильне обладнання (мобільні термосумки й камери), тож холодовий ланцюг став, так би мовити, ще надійнішим та мобільним. До речі, бустерна доза Pfizer виокремлюється тим, що вона розведена. Це спрощує логістику та введення препарату, який зберігається не чотири тижні, а десять.

«Дістаємося до найвіддаленіших сіл, жителям яких, особливо маломобільним, нині найскладніше доїхати до пунктів вакцинації. Днями разом із представниками німецького та Національного Червоного Хреста побували в поліській глибинці — селах Борове Зарічненської, Трипутні та Грицьки Дубровицької, Нетреба Рокитнівської, Обирки Сарненської територіальних громад. Успішний досвід наших медичних мобільних бригад буде представлено для поширення в Україні», — розповідає Олена Гандзюк.

Зрозуміло, через війну та пов’язані з нею процеси актуальність вакцинації зростає, і йдеться не лише про коронавірус. Адже чимало вимушених переселенців втратили свій вакцинальний статус, тож його доводиться відновлювати. Для цього людей просять звернутися до найближчих медичних закладів. А в місцях масового проживання внутрішньо переміщених осіб на Рівненщині працюють закріплені лікарі.

«В умовах війни особливо важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень і дорослим, і дітям, — наголошує Олена Гандзюк. — До речі, в Україні дозволили одночасно вакцинуватися від кількох хвороб. Це безпечно й не шкодить організму. Тому якщо плануєте тривалий час перебувати на Рівненщині, укладіть тут угоду із сімейним лікарем, і будете під постійним медичним наглядом».

Із 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в області, чимало так і зробили.

Поліомієліт не дрімає

Окрема тема — вакцинація від поліомієліту, спалах якого був під самісіньким Рівним у жовтні 2021-го. У півторарічної дівчинки з багатодітної родини, яку не вакцинували, хвороба дала ускладнення — параліч кінцівок. У шести її братів і сестер теж виявили вірус поліомієліту, щоправда, неактивний. Так і не зробивши дітям щеплень нібито з релігійних переконань, ця сім’я з початком війни виїхала за кордон.

До речі, відсоток вакцинації від поліомієліту на Рівненщині від 41 до 50 у різних вікових категоріях, що нижче від загальнонаціонального. Не щеплено (вдумайтеся!) 2200 дітей відповідного віку. Соромно за батьків, котрі так легковажать здоров’ям і життям власних дітей. Бо вагоміших аргументів, здається, вже годі й шукати.

І хоч війна ускладнює проблему вакцинації, головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов каже: «Упевнений, що до кінця року ми вийдемо на показники, які в найближчій перспективі дадуть змогу забути, що таке поліомієліт в області і всій Україні».

До речі, він ще 11 липня підписав рекомендацію, відповідно до якої, до початку навчального року діти мають пройти необхідний комплекс вакцинації. Без цього лікарі не видаватимуть довідок для відвідування школи. Це стосується й дітей, які вимушено перебувають на території області.