Експерти й міжнародні партнери вважають децентралізацію, яка розпочалася в Україні 2014 року, однією з найуспішніших реформ, оскільки вона вже дає перші позитивні підсумки. Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко називає децентралізацію в Україні європейською за суттю, адже кожна із країн-членів ЄС пропонує нам свій найліпший досвід.
«У Швеції ми вчимося створювати систему адмінпослуг, у Франції — інститут префектів, в Естонії — систему електронного урядування, в Австрії та Польщі переймаємо досвід розвитку гірських територій. Реформою з децентралізації будуємо європейську якість послуг і життя в Україні й маємо результат», — заявив Геннадій Зубко у Брюсселі під час круглого столу «Процес децентралізації в Україні», який відбувся за підтримки німецького фонду Гайнца Зайделя та аналітичної організації East West Institute.
Він розповів європейським колегам, що завдяки передачі громадам права розпоряджатися фінансами доходи місцевих бюджетів за чотири роки зросли з 68,6 мільярда гривень до 234,1 мільярда й становлять 52% зведеного бюджету країни. В Україні створено 878 об’єднаних територіальних громад, 72 з яких очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів. У межах реформи з децентралізації запроваджено інститут старост, поліпшено якість надання адміністративних послуг, розпочато перші етапи медичної реформи й реформи освіти.
Цьогоріч уряд продовжить політику максимального заохочування до подальшого об’єднання й приєднання територіальних громад до міст обласного значення. Урядовець висловив сподівання, що у 2020 році місцеві вибори в Україні відбудуться в умовах покриття всієї території країни об’єднаними територіальними громадами. Проте віце-прем’єр зауважив, що на місцях спостерігається значний вплив політичних і фінансових груп на об’єднання, які «хочуть, щоб громада працювала на бізнес, а не на інтереси громадян».
У круглому столі взяли участь міські голови з Луганської, Донецької, Одеської та Львівської областей. Ці міста перебувають на різних етапах децентралізації, проте всі міські голови наголошували, що жителі об’єднаних громад стають вимогливішими до місцевої влади й усвідомлюють свою роль в ухваленні рішень. Проте, як сказав Кам’янка-Бузький міський голова зі Львівщини Олег Омелян, один з викликів децентралізації полягає в тому, що проблеми громад не перераховано у фінансовому вимірі. «Тому коли кажуть, що громади отримують грошові надходження, не враховують масштабів проблем цих громад і коштів, необхідних для їх розв’язання», — зазначив міський голова.
Керівник проекту Фонду Гайнца Зайделя в Україні, Республіці Молдові й Румунії Даніель Зайберлінг вважає, що реформа з децентралізації найдинамічніша в Україні та її переваги вже відчули пересічні громадяни. «Але реформу гальмують у сільській місцевості, особливо в депресивних регіонах, де рівень занепаду інфраструктури, безробіття населення доволі високий», — вказав він у коментарі «УК». Даніель Зайберлінг наголосив, що громади, які не об’єднаються із власної волі, однаково будуть змушені зробити це у примусовому порядку.
Під час перебування у Брюсселі Геннадій Зубко провів зустрічі з Єврокомісаром з питань кліматичних дій та енергетики Мігелем Аріасом Каньєте. Обговорювали залучення сучасних технологій і технічних рішень в умовах упровадження енергоефективності у промисловості, транспорті та енергетиці. Під час перемовин з главою делегації Європарламенту Україна — ЄС Даріушем Росаті Геннадій Зубко наголосив на необхідності зберігати європейську єдність у питанні санкцій проти Росії й готовності Брюсселя дати гідну відповідь Кремлю на агресію у Керченській протоці, Азовському й Чорному морях.