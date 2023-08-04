Цей заклад не тільки найстаріший у системі професійно-технічної освіти Сумщини, а й своєрідний рекордсмен з перейменування: упродовж століття змінював свою назву 13(!) разів. Утім, це жодним чином не впливало на його важливе соціальне значення — заклад залишається надійною кузнею робітничих кадрів області.

Заснований у жовтні 1922 року з ініціативи молоді І Державного машинобудівного заводу як школа заводського навчання (ФЗУ), він пройшов складний і яскравий шлях. За цей час тут підготовлено майже 73 тисячі кваліфікованих робітників для машинобудівної, хімічної, нафтохімічної, газової, атомної, вугільної, харчової, целюлозно-паперової, металургійної та інших провідних галузей промисловості України й інших країн.

Як зазначає директор закладу Віталій Мельник, центр і досі один із провідних у системі ПТО як Сумщини, так і загалом України, готує робітників майже 20 професій. Нещодавно відбувся ювілейний, сотий випуск — у самостійне трудове життя урочисто провели майже 200 випускників, які поповнили робітничі колективи ПАТ «НВАТ «ВНДІ Компресормаш», «Сумське НВО», АТ Сумський завод «Насосенергомаш», ГК «Технологія». Саме ці підприємства впродовж багатьох років — головні замовники кадрів. Співпрацюють з навчальним закладом й інші підприємства обласного центру та Сумщини.

Свято все-таки відбулося

З огляду на воєнний стан і прикордонний статус області ювілейну зустріч довелося переносити. Проте недавнього літнього дня на просторому подвір’ї центру зібралися ветерани закладу, випускники, представники підприємств, освіти, почесні гості, щоб зустрітися з робітничою молодістю і юністю, ознайомитися із сьогоденням рідного для багатьох закладу освіти.

До слова, віднедавна вулицю, на якій розташовано заклад, перейменовано на честь славетного його вихованця дворазового олімпійського чемпіона з греблі на байдарках і каное, багаторазового чемпіона світу і Європи, почесного громадянина міста Суми Олександра Шапаренка. Тут він у середині 1960-х років здобував свою першу робітничу професію — модельника дерев’яних моделей. І хоч видатний спортсмен не зміг особисто прибути на ювілей, оскільки перебуває за кордоном, вийшов на онлайн-зв’язок і тепло привітав учасників та гостей свята.

Своєрідним епіграфом до урочистостей стала змістовна і різнопланова екскурсія, яку провів заступник директора з навчально-виховної роботи Олександр Горовий. За словами самих екскурсантів, гідові було що розповісти і наочно продемонструвати, наскільки якісно змінився і додав у розвитку цей заклад освіти.

Приємно вражають зовнішній вигляд і територія, які потопають у зелені, квіткових клумбах, що свідчить про дбайливих і працьовитих господарів. Тут кожен квадратний метр із загалом більш як гектара території доглянуто й естетично оформлено.

Добротна також матеріально-технічна база, що складається з двох навчальних та загально-побутового корпусів, навчально-виробничих майстерень і лабораторій, оснащених сучасним обладнанням та устаткуванням.

Навчають різних професій

У 24 групах робітничі професії здобувають понад пів тисячі юнаків і дівчат. У найближчому майбутньому вони стануть електрогазозварниками, слюсарями зі складання металевих конструкцій, механоскладальних робіт, ремонту колісних транспортних засобів, електромонтерами з ремонту та обслуговування електроустаткування, водіями, кухарями дитячого харчування, кулінарами борошняних виробів тощо.

Торік запрацював навчально-практичний центр із підготовки фахівців за професіями «верстатник широкого профілю» та «оператор верстатів з програмним керуванням». На його створення використано приблизно 5 мільйонів гривень, з яких 1,2 мільйона — кошти підприємств — замовників кадрів.

А з нинішнього року почали готувати операторів з оброблення інформації та програмного забезпечення, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Тобто перелік професій неухильно оновлюється і поповнюється.

Переважна частина випускників одразу ж працевлаштовуються, бо рівень фахової підготовки відповідає вимогам, а з учнями працюють висококваліфіковані викладачі, майстри, вихователі, які мають не тільки теоретичний, а й практичний досвід та вишкіл. Вихованці центру часто стають переможцями і призерами обласних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, стипендіатами Президента України, голови Сумської ОДА.

Як сказав 91-річний ветеран освітянської ниви Костянтин Мендель, який віддав системі ПТО 57 років трудового життя і працював тут наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років, центр щороку додає в майстерності і професійній фаховості. А на переконання колишнього заступника директора з навчально-виховної роботи Анатолія Близнюка, заклад з такою славетною історією і досвідом слугує прикладом і зразком для інших, де готують кадри робітничих професій.

Перспективи завдяки співпраці

З-поміж промислових підприємств, які сьогодні в Сумах активно розвиваються і потребують сучасних кадрів, група компаній «Технологія». Тут налагоджено високоефективне виробництво різних видів упаковки для харчових продуктів, напоїв, фармацевтичної промисловості, що затребувані на сучасному ринку.

Саме із цією групою компаній та Сумською міською радою п’ять років тому центр уклав угоду про тристоронню співпрацю, за результатами якої почали готувати друкарів флексографічного друку. З часом відкрили відповідний навчально-практичний центр, оснащений сучасним друкарським обладнанням. Нині учні не тільки опановують означений фах і проходять виробничу практику на підприємствах «Технології», а й здебільшого отримують там своє перше робоче місце. За словами начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Нелі Вербицької, місто не тільки високо цінує, а й сприяє професійній праці провідного закладу освіти в системі ПТО. Найближчими роками обласний центр, Сумщина і загалом Україна можуть розраховувати на висококваліфіковане робітниче поповнення, якому розвивати й удосконалювати промисловий сектор економіки.