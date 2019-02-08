Полтавець Анатолій Швець дуже любить свою роботу, працює понад чверть віку. Він і науковець, і дослідник, і практик. Напередодні Дня стоматолога кандидат медичних наук асистент кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії Анатолій ШВЕЦЬ відповідає на запитання «УК».

— Як оцінюєте нинішній стан вітчизняної стоматології?

— Систему медицини реформують, а реформи — це завжди стрес. Тому багато лікарів виїжджають у пошуках кращої долі за кордон. І за свою працю отримують гідну матеріальну винагороду. А наші чиновники чомусь вважають, що хорошого лікаря народ і так прогодує. Нині у державних структурах лікарів із званнями і вченими ступенями за зарплатою прирівняно до середнього і молодшого персоналу. А так не може бути.

— У які країни наші стоматологи виїжджають на заробітки найчастіше?

— Вони затребувані скрізь. Працюють у РФ, Німеччині, Голландії, США, Польщі, Канаді. Дуже сприятливі умови для роботи стоматологів у Чехії. Там досі існують медичне страхування та обов’язкове медичне стоматологічне обстеження. Чеська держава забезпечує доступ пацієнта до будь-якої клініки незалежно від форми власності і всі ці клініки підтримує. Пацієнт може звернутися у найближчу і безплатно отримати допомогу. У нас коштів, які ще кілька років тому передбачали на лікування й протезування, не вистачало для повної стоматологічної санації.

— А скільки стоматологи заробляють у Чехії?

— Наші випускники, які вивчили чеську мову й поїхали туди 3—5 років тому, попрацювали там певний час, склали тестові екзамени, мають власні клініки.

— Тому в УМСА й навчається так багато іноземців.

— Щороку академія випускає майже 300 дипломованих фахівців-стоматологів, 60% із них іноземці. Тепер на третьому курсі стоматфакультету іноземних студентів більше, ніж наших.

— Виходить, що Полтава кує стоматологічні кадри для когось, а в наших селах їх не вистачає.

— Якраз Полтавщина стоматологами забезпечена порівняно з іншими областями. Завдяки розвитку приватної практики в кожному районі функціонують кілька стоматологічних кабінетів, є лікарі і в амбулаторіях. У районах існує інша проблема: не всі ФАПи забезпечено медичним обладнанням.

— Що потрібно, аби в села прийшли лікарі-стоматологи з достатнім рівнем знань, спроможні якісно лікувати зуби, а не тільки видаляти їх?

— Нічого немає кращого, ніж власне, рідне. Якщо є хоч якась надія, що зуб можна врятувати, цим шансом обов’язково слід скористатися. Видалення навіть одного зуба стає проблемою для жувального апарату. А щоб відновити зуб, слід обробити два сусідні. Можна, звичайно, встановити імплантат. Але імплантація — задоволення недешеве й травматичне. Щоб було менше захворювань, зокрема стоматологічних, потрібна профілактика.

— Ви б пішли лікувати зуби до когось із ваших молодих випускників?

— Ніколи про це не думав, бо мій старший брат, який живе в Одесі, також зубний лікар. Раз на рік, їдучи туди у відпустку, сідаю до нього у крісло.

— Чи залежить довговічність зубної пломби від пломбувального матеріалу?

— Так, але насамперед вона залежить від доброчесності лікаря і його ставлення до роботи. Можна запломбувати зуб звичайним цементом, і пломба стоятиме. Щоб вона довго служила, необхідно дотримуватися технології. А низькоякісних пломбувальних матеріалів нині немає.

— Чи підвищують наші стоматологи кваліфікацію?

— Щоп’ять років. Це обов’язок кожного лікаря, незалежно від спеціалізації. При кожному медичному виші існує факультет удосконалення лікарів. Є такий факультет і при УМСА. Лікар вчиться все життя. Отриманий диплом про закінчення вишу ще не дає йому права працювати. Він проходить інтернатуру (2—3 роки), отримує сертифікат молодого спеціаліста, через якийсь час проходить переатестацію.

— Які стоматологічні захворювання нині трапляються найчастіше?

— Останніми роками почастішали випадки патологій розвитку зубощелепної системи у дітей. Це можуть бути щілини, брак зачатків зубів або ж навпаки, понадкомплектні зуби. Найпоширеніша зубна хвороба дорослих — карієс. В окремих районах Полтавщини, наприклад Миргородському, Решетилівському, Карлівському, поширене захворювання флюороз, пов’язане з перенасиченням води фтором.

— Ви забули про пародонтоз.

— Люди часто плутають пародонтоз із пародонтитом. Закінчення -оз вказує на деструктивні явища у кістках. Це системне захворювання всієї скелетної структури організму. З таким діагнозом пацієнти до нас потрапляють нечасто. Хоч є пацієнти, які самі собі встановлюють діагноз. Приходять і заявляють: «Лікарю, в мене пародонтоз». Дивимося, а в нього звичайне запалення тканини навколо зуба. Таке захворювання виліковуємо.

— Як зберегти зуби здоровими?

— Захворювання зубів залежить не тільки від якості води, а й від якості продуктів, які ми споживаємо, чистоти довкілля.

— Як доглядати за зубною щіткою після чищення і як часто її треба міняти?

— Синтетична зубна щітка особливого догляду не потребує. А ось щітку з натуральними ворсинами слід змочувати рідким милом. А міняти бажано щомісяця.

— У якому віці дитину треба привчати до чищення зубів?

— Щойно вони в неї з’являться. Так, це складно. Але ми всі були дітьми, їли зубну пасту й залишилися живими.

— Як зробити, щоб дитина не боялася йти до стоматолога?

— Страх перед стоматологом зароджується в дитинстві, якщо хтось із лікарів колись зробив дитині боляче. Мій особистий підхід до лікування дітей — не поспішати, краще зробити за кілька разів. Гострі запальні захворювання щелепно-лицевої системи, де є показання до екстреного втручання, у дитячому віці рідкісні, тому не варто прискорювати події. Краще погратися з дитиною, щоб вона звикла до лікаря й не боялася.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, «Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Анатолій ШВЕЦЬ. Народився 25 квітня 1966 року в Кіровограді. Закінчив Кіровоградське медичне училище, після служби у війську — Полтавський державний медичний стоматологічний інститут (нині Українська медична стоматологічна академія) й аспірантуру при ньому. Працював за фахом на спільному українсько-американському підприємстві в Одесі. Стаж роботи стоматологом — 26 років.

Із 1998-го — асистент кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії (УМСА). Лікар-стоматолог вищої категорії. Кандидат медичних наук.