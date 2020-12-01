Перевірки лікарень у всіх регіонах без попередження анонсував міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному онлайн-брифінгу. За його словами, такі візити стануть регулярними, аби було розуміння реального стану справ на місцях.

Міністр поінформував, що разом зі своїми заступниками Іриною Микичак і головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком уже перевірили деякі лікарні Житомирської, Черкаської та Київської областей, щоб поспілкуватися з персоналом та на власні очі побачити, як працюють медзаклади.

Максим Степанов зауважив, що ситуація відрізняється залежно від власника лікарні й керівника.

«Десь маємо досить хороші умови, десь немає проблем у пацієнтів. Однак припускаю, що звертатимемося до деяких керівників лікувальних закладів і власників щодо звільнення через незадовільні показники забезпечення лікарень, — зазначив міністр і додав: — Якби всі лікарні підпорядковувалися МОЗ і в нас були б повноваження щодо звільнення, то деяких керівників я б уже звільнив».

Адекватність статистики

Міністр наголошує на важливості статистики, яку подають заклади і яку потім транслює МОЗ, щодо забезпечення лікарень киснем, кисневими концентратами, кількості вільних ліжок із киснем, кількості людей, які перебувають на лікуванні.

«У багатьох лікарнях статистика справді відповідає тому, що ми отримуємо. Але відвідавши Житомирську обласну лікарню, де, згідно зі статистикою, 117 вільних ліжок із киснем, з’ясував, що це не зовсім відповідає дійсності. На цих ліжках нині лікують інших хворих після інсульту чи інфаркту, які інколи потребують кисневої терапії. Отже, замість 117 було 66 вільних ліжок. Усе-таки вільні ліжка є, але це спотворює статистику щодо кисневих точок. Адже до статистики потрапляють і ті, що розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19. Це неприпустимо, адже вони не можуть використовуватися під COVID-19», — констатує міністр.

Максим Степанов без попередження перевірив міську лікарню міста Житомир №1, міську лікарню №2 ім. В.П. Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім. О.Ф. Гербачевського. Усі ці медичні заклади приймають пацієнтів із COVID-19. На своїй сторінці у фейсбуці він описав ситуацію в перших двох лікарнях так: «Киснем забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів. У лікарні №1 вільних ліжок із киснем під COVID-19 на зараз 66, у лікарні №2 — 127. Поспілкувався з кількома пацієнтами: жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло. З лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів. Оптимістично налаштований і медичний персонал, зокрема проблем з надбавками там також немає».

А щодо Житомирської обласної лікарні коментар такий: «Під лікування COVID-19 цей заклад було відведено ще 6 листопада, однак договір із Національною службою здоров’я досі не підписано. Там уже приймають хворих на коронавірус. Щодо інфекційного контролю у цій лікарні ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю».

Житомирська ОДА ініціювала перевірки в цій лікарні. Заступниця голови ОДА Наталія Остапченко поінформувала, що з’ясовуватимуть, наскільки адекватна статистика про кисневі точки і чи справді за наявності засобів індивідуального захисту в лікарів немає до них доступу, повідомляє Укрінформ.

Трагедія на Львівщині

Ці перевірки без попередження, очевидно, були спричинені трагедією, яка днями сталася в Жовківській центральній районній лікарні на Львівщині. Оскільки там із 17:50 до 19:10 не було електропостачання, в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Лікарі боролися за їхні життя за допомогою мішка Амбу. Проте врятувати їх не вдалося. Попередньою причиною смерті названо дихальну недостатність внаслідок двобічної пневмонії. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Як інформував Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, комісія з’ясує всі обставини, перевірки обладнання буде проведено в усіх лікарнях у всій країні.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці написав, що в цій лікарні не задіяли електрогенератор, бо його не було підключено до реанімаційного відділення. За його словами, в лікарні є два електрогенератори, які можна застосовувати в разі аварійного відімкнення світла. Один під’єднано до електромережі в пологовому відділенні, а другий на момент приїзду слідчо-оперативної групи чомусь був у гаражному приміщенні на території лікарні без підключення до електромережі. Керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно в реанімаційному відділенні, бо в ньому не було потреби. У Жовківській РЕМ медзаклад нібито запевнили, що електропостачання не буде лише впродовж 20 хвилин.

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА розпочав службову перевірку дій медпрацівників Жовківської ЦРЛ. Максим Козицький ініціював подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською райрадою ініціював питання звільнення головного лікаря медзакладу.

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